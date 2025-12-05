H νέα Mercedes-Benz CLA στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει

Βασισμένη στη νέα πλατφόρμα MMA, η CLA είναι διαθέσιμη τόσο ως αμιγώς ηλεκτρική με τεχνολογία EQ όσο και ως υβριδική με σύστημα 48 Volt, καλύπτοντας ένα φάσμα αναγκών από τον αστικό οδηγό μέχρι εκείνον που διανύει πολλά χιλιόμετρα εκτός πόλης. Κοινός παρονομαστής σε όλες τις εκδόσεις είναι η έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας, την ψηφιακή εμπειρία και την ενεργητική και παθητική ασφάλεια.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας