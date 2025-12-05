H νέα Mercedes-Benz CLA στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει
Η νέα γενιά της Mercedes-Benz CLA κάνει πρεμιέρα και στην ελληνική αγορά, εγκαινιάζοντας μια ολοκαίνουργια αρχιτεκτονική για την μάρκα.
Βασισμένη στη νέα πλατφόρμα MMA, η CLA είναι διαθέσιμη τόσο ως αμιγώς ηλεκτρική με τεχνολογία EQ όσο και ως υβριδική με σύστημα 48 Volt, καλύπτοντας ένα φάσμα αναγκών από τον αστικό οδηγό μέχρι εκείνον που διανύει πολλά χιλιόμετρα εκτός πόλης. Κοινός παρονομαστής σε όλες τις εκδόσεις είναι η έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας, την ψηφιακή εμπειρία και την ενεργητική και παθητική ασφάλεια.
