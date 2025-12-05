Παντρεύτηκε για τέταρτη φορά η «Σαμάνθα» του Sex And The City - Η μυστική τελετή στο Λονδίνο

Η Κιμ Κατράλ παντρεύτηκε χθες (5/12) τον αγαπημένο της Ράσελ Τόμας, έναν 54χρονο ηχολήπτη σε μια μυστική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με το People. Ο γάμος έγινε στο παλιό δημαρχείο του Τσέλσι παρουσία μόλις 12 καλεσμένων και ήταν «ήσυχος» και «χαμηλών τόνων» καθώς το ζευγάρι θέλησε να επικεντρωθεί στην ισχυρή σχέση που έχει καλλιεργήσει εδώ και σχεδόν μια δεκαετία, καθώς και στις σχέσεις με την οικογένεια και τους φίλους του.

Το ζεύγος συναντήθηκε για πρώτη φορά στο BBC στο Λονδίνο το 2016, όταν η Κατράλ εμφανίστηκε σε ένα επεισόδιο του Woman's Hour για να ηχογραφήσει ένα δοκίμιο για την αϋπνία.

Η 69χρονη ηθοποιός -γνωστή ως Σαμάνθα Τζόουνς από τη δημοφιλή σειρά Sex and the City- φόρεσε ένα κομψό κοστούμι Dior, το οποίο είχε σχεδιάσει η μακροχρόνια συνεργάτης της - και πρώην σχεδιάστρια κοστουμιών της σειράς του ΗΒΟ- Πατρίσια Φιλντ. Αν και η Φιλντ, όπως και η Κατράλ, δεν συμμετείχε στη πρόσφατα ακυρωμένη συνέχεια του Sex And The City, "And Just Like That", η Κατράλ έπεισε τη Φιλντ να επιστρέψει για μια σύντομη εμφάνιση στη δεύτερη σεζόν.

Η νύφη επέλεξε επίσης να φορέσει λευκά δαντελένια γάντια Cornelia James και ένα καπέλο κατασκευασμένο κατά παραγγελία από τον Philip Treacy, το οποίο ήταν διακοσμημένο με μια εντυπωσιακή πινελιά από λευκή δαντέλα και ένα υφασμάτινο λουλούδι.

Μιλώντας στους Times του Λονδίνου τον Ιούνιο του 2023, η Κατράλ δήλωσε ότι ήταν «πολύ ευγνώμων» για την «υπέροχη» σχέση της με τον Tόμας και ότι έχουν χτίσει μαζί μία «όμορφη ζωή». Είπε επίσης οτι ο Τόμας διατήρησε επαφή μαζί της μετά την εμφάνισή της στην εκπομπή του BBC Radio 4 και την ακολούθησε στο Twitter (τώρα X). «Μου έστειλε απευθείας μήνυμα», είπε στο Glamour το 2018. «Ήταν πολύ, πολύ μοντέρνο [και] ήταν απλώς πολύ εύκολο».

Μιλώντας στους Times του Λονδίνου το 2023, η ηθοποιός είχε πει ότι η πανδημία του κορονοϊού ήταν μια «αληθινή δοκιμασία» για τη σχέση τους επειδή έμειναν «κλειδωμένοι» μαζί, αλλά τώρα κινούνται ελεύθερα μεταξύ των ΗΠΑ, του Καναδά και του Ηνωμένου Βασιλείου. Η σχέση τους δυνάμωσε όταν εκείνος πήγε στο σπίτι της στο Βανκούβερ του Καναδά, για να περάσει χρόνο μαζί της.

«Ήταν πολύ γενναίο εκ μέρους του, επειδή δεν γνωριζόμασταν πραγματικά, εκτός από το να γευματίσουμε μερικές φορές μαζί. Αλλά ήρθε και τα πήγαμε περίφημα», είπε στο People το 2020. «Και είμαστε μαζί από τότε!»

Η Κατράλ εξήγησε στους Times ότι, ενώ οι προηγούμενες σχέσεις της ήταν πιο «ενστικτώδεις», η σχέση της με τον Τόμας είχε μια «πραγματικά σταδιακή» εξέλιξη. «Οι ζωές μας ήταν τόσο ξεχωριστές και τόσο διαφορετικές», είπε η Κατράλ. «Είναι μια ωραία ζωή και είμαι πολύ ευγνώμων γι' αυτό». «Νιώθω πολύ άνετα κοντά του. Είναι εκρηκτικός και έχει απίστευτο χιούμορ. Και είναι και όμορφος!»