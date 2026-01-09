Αθήναιον Experience: Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η premium προβολή της ταινίας MARTY SUPREME

Newsbomb

Αθήναιον Experience: Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η premium προβολή της ταινίας MARTY SUPREME
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με μεγάλη ανταπόκριση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, στον κινηματογράφο Αθήναιον Experience (Sunset Lounge-3), η premium ειδική προβολή της ταινίας MARTY SUPREME, της νέας ταινίας του Josh Safdie, με τον Timothée Chalamet στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ακολουθώντας το dress code Orange is the new Black”, το χρώμα – σήμα κατατεθέν της ταινίας - συνδυάστηκε αρμονικά με την ολοκαίνουργια αίθουσα Sunset Lounge, με τις 60 πολυθρόνες στο ανακαινισμένο Αθήναιον. Την premium εμπειρία συμπλήρωσαν θεματικά κοκτέιλ εμπνευσμένα από τη χρωματική παλέτα της ταινίας, όπως ήταν το Marty Mai Tai και το Supreme Aperol, πορτοκαλί και μαύρες πινελιές, καθώς και η μουσική επιμέλεια που κράτησε το ύφος της βραδιάς ζωντανό πριν και μετά την προβολή, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο κινηματογραφικό event.

0s9a1932.jpg

Το ενδιαφέρον του κοινού κορυφώθηκε με την προβολή, ενώ ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στην ερμηνεία του Timothée Chalamet, ο οποίος εντυπωσιάζει στον πρωταγωνιστικό ρόλο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ως ένας από τους πιο ξεχωριστούς ηθοποιούς της γενιάς του.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους άνθρωποι από τον χώρο του πολιτισμού, των media, της μόδας και της δημιουργικής κοινότητας, καθώς και συνεργάτες.

Παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων: Ναταλία Αργυράκη, Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος, Δημήτρης Κίτσος, Γιώργος Πράσινος, Αργύρης Πανταζάρας, Βαρδής Μαρινάκης, Ιωάννα Ασημακοπούλου, Ανδρέας Λαγός, Σταύρος Σβήγκος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Μιχάλης Γκούμας, Γιώργος Τσιαντούλας, Μαριάννα Κιμούλη, Τζωρτζίνα Λιώση, Στέλιος Κουδουνάρης, Αναστασία Περράκη, Δημήτρης Κοκονάκης, Νίκος Γεωργιάδης, Λουκάς Κατσίκας.

Η ταινία του Josh Safdie, MARTY SUPREME, με τον Timothée Chalamet στον πρωταγωνιστικό ρόλο, είναι ένα εκρηκτικό, φρενήρες και βαθιά ανθρώπινο πορτρέτο ενός νεαρού ονειροπόλου που αρνείται να αποδεχτεί τη θέση που του επιφυλάσσει ο κόσμος. Τοποθετημένη στη Νέα Υόρκη του 1952, η ταινία ακολουθεί τον Marty Mauser, έναν 23χρονο πωλητή παπουτσιών στο Lower East Side, ο οποίος έχει μια φιλοδοξία που κανείς δεν παίρνει στα σοβαρά: να γίνει ο μεγαλύτερος παίκτης πινγκ-πονγκ στον κόσμο.

Ο Timothée Chalamet, έχοντας ήδη κερδίσει το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου στα CriticsChoice Awards παραδίδει μία από τις πιο έντονες και πολυσυζητημένες ερμηνείες της καριέρας του. Δίπλα του, η Gwyneth Paltrow επιστρέφει στον κινηματογράφο με έναν σύνθετο, μελαγχολικό ρόλο.

Δείτε το trailer της ταινίας

Υλικά των ταινιών μπορείτε να βρείτε εδώ: Spentzos Film Releases

15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ SPENTZOS FILM

https://spentzosfilm.gr/

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:56WHAT THE FACT

Μία όαση κάτω από τον Αρκτικό Ωκεανό - Η απροσδόκητη επιστημονική ανακάλυψη

13:54ΚΟΣΜΟΣ

Χαμενεΐ: «Οι διαδηλωτές είναι βάνδαλοι που προσπαθούν να ευχαριστήσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ»

13:52ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Σε ποια σημεία του οδικού δικτύου συνεχίζονται οι αποκλεισμοί

13:51LIFESTYLE

Βουρκωμένη η Ιωάννα Τούνη: «Έχει γενέθλια ο γιος μου, στενοχωριέμαι γιατί είναι Αθήνα με τον μπαμπά του»

13:47LIFESTYLE

Συνεχίζεται η διαμάχη των Μπέκαμ - Ο Μπρούκλιν προειδοποιεί Ντέιβιντ και Βικτόρια να του μιλάνε μόνο μέσω δικηγόρων

13:37ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η premium προβολή της ταινίας MARTY SUPREME στο Αθήναιον Experience στις 8 Ιανουαρίου

13:33ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Παράταση παραστάσεων στο Θέατρο «ΦΙΛΙΠ»

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Απολογείται ο 16χρονος για τη ανθρωποκτονία του 17χρονου – Συγκέντρωση πολιτών έξω από τα Δικαστήρια

13:28ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μια... βόλτα στο σχεδόν πλήρως αυτοματοποιημένο εργοστάσιο της Xiaomi που φτιάχνει smartphone σε 6 δευτερόλεπτα

13:25ΚΟΣΜΟΣ

Καταστροφικές πυρκαγιές στην Αυστραλία: Αγωνία για τους τρεις αγνοούμενους, ανάμεσά τους ένα παιδί - 90.000 σπίτια χωρίς ρεύμα

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων

13:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σήμερα η πρώτη έγκριση της MERCOSUR - Αρβανίτης: «Η κυβέρνηση ή δεν ξέρει τι υπογράφει, ή λέει ανοιχτά ψέματα»

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Προβλήματα στον Κηφισό, καθυστερήσεις στην Κηφισίας

13:15ΚΟΣΜΟΣ

Επιστήμονες κατάφεραν για πρώτη φορά να «αναζωογονήσουν» γερασμένα ωάρια - Νέα μελέτη για τη γονιμότητα δίνει ελπίδα σε εκατομμύρια γυναίκες

13:08ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Στο «μικροσκόπιο» η αυθεντικότητα του βίντεο με τις καταγγελίες για μίζες - Είναι προϊόν ΑΙ;

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει μαρτυρία συγγενούς του πατέρα που βίαζε τις κόρες του στην Κρήτη - «Το κορίτσι το έσπαγαν στο ξύλο»

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Η «αναπάντεχη» δικαιολογία 61χρονου συλληφθέντα στον εισαγγελέα - «Καλλιεργώ χασίς για να μην έχω άναγκη τα κυκλώματα»

12:59ΚΟΣΜΟΣ

Ανατροπή - μυστήριο στη δολοφονία Βραζιλιάνας που ο σύντροφός της σκότωσε και τάισε στα ροτβάιλερ

12:50ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Λέων: «Σεβαστείτε τη βούληση του λαού της Βενεζουέλας»

12:49ΕΘΝΙΚΑ

Η Ελλάδα έτοιμη να υποδεχτεί την φρεγάτα «Κίμων» - Νέα εποχή για τις Ένοπλες Δυνάμεις με την πρώτη Belh@rra, πότε φτάνει στο ναύσταθμο Σαλαμίνας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:37ΕΛΛΑΔΑ

Κτηνοτρόφος βρέθηκε κρεμασμένος στο σπίτι του στην Πιερία - Είχαν θανατωθεί 1.000 πρόβατά του την περασμένη βδομάδα

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει μαρτυρία συγγενούς του πατέρα που βίαζε τις κόρες του στην Κρήτη - «Το κορίτσι το έσπαγαν στο ξύλο»

11:22ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα που έκανε σεξ κάθε μέρα για έναν χρόνο εξηγεί τι κατάλαβε στο τέλος

12:28LIFESTYLE

Survivor: Η μεγάλη έκπληξη με πασίγνωστο ποδοσφαιριστή

11:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται το «πολικό express» - Η πρόβλεψη της Όλγας Παπαβγούλη για την «ψυχρή εισβολή»

07:31ΚΑΙΡΟΣ

Τελικά πότε και πού θα χιονίσει; Κόντρα μετεωρολόγων για το αν θα δούμε... άσπρη μέρα

11:31ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί βυθίζεται στο χάος το Ιράν - Ο ρόλος των ΗΠΑ και το μέλλον του καθεστώτος Χαμενεΐ

11:17ΚΟΣΜΟΣ

Είναι αυτό το μυστικό της Γροιλανδίας; Η ξεχασμένη πυρηνική βάση που επιστρέφει ως εφιάλτης

14:34ΕΛΛΑΔΑ

Χιονοθύελλα στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων - Εικόνες

12:49ΕΘΝΙΚΑ

Η Ελλάδα έτοιμη να υποδεχτεί την φρεγάτα «Κίμων» - Νέα εποχή για τις Ένοπλες Δυνάμεις με την πρώτη Belh@rra, πότε φτάνει στο ναύσταθμο Σαλαμίνας

11:34ΕΛΛΑΔΑ

Σκιάθος: Διακομιδή βρέφους 3 μηνών σε νοσοκομείου του Βόλου - Βίντεο της «μάχης» του σκάφους με τα κύματα

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο Καποδίστριας στην Ελλάδα: Ήταν οι Μαυρομιχαλαίοι δολοφόνοι του;

11:34ΥΓΕΙΑ

«Σαρώνει» η γρίπη Α - Δύο νέοι θάνατοι και 722 εισαγωγές την πρώτη εβδομάδα του 2026

12:59ΚΟΣΜΟΣ

Ανατροπή - μυστήριο στη δολοφονία Βραζιλιάνας που ο σύντροφός της σκότωσε και τάισε στα ροτβάιλερ

12:06ΕΛΛΑΔΑ

«Αγνόησαν τις προειδοποιήσεις»: Δικαστήριο επιδίκασε αποζημίωση κατά του ΔΕΔΔΗΕ για τη συντριβή ελικοπτέρου με τρεις νεκρούς στον Πόρο

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Απολογείται ο 16χρονος για τη ανθρωποκτονία του 17χρονου – Συγκέντρωση πολιτών έξω από τα Δικαστήρια

10:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: «Δεν μπορούμε να κάνουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις ΔΕΚΟ της δεκαετίας του '80 για ψήφους»

08:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοι θα ψήφιζαν το κόμμα Καρυστιανού - Τα ευρήματα της δημοσκόπησης της GPO

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Η «αναπάντεχη» δικαιολογία 61χρονου συλληφθέντα στον εισαγγελέα - «Καλλιεργώ χασίς για να μην έχω άναγκη τα κυκλώματα»

12:38ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ

Κύπρος: Πολιτικός σεισμός από το βίντεο με καταγγελίες για μίζες – Σκιές και κρίσιμα ερωτήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ