Αθήναιον Experience: Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η premium προβολή της ταινίας MARTY SUPREME

Με μεγάλη ανταπόκριση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, στον κινηματογράφο Αθήναιον Experience (Sunset Lounge-3), η premium ειδική προβολή της ταινίας MARTY SUPREME, της νέας ταινίας του Josh Safdie, με τον Timothée Chalamet στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ακολουθώντας το dress code “Orange is the new Black”, το χρώμα – σήμα κατατεθέν της ταινίας - συνδυάστηκε αρμονικά με την ολοκαίνουργια αίθουσα Sunset Lounge, με τις 60 πολυθρόνες στο ανακαινισμένο Αθήναιον. Την premium εμπειρία συμπλήρωσαν θεματικά κοκτέιλ εμπνευσμένα από τη χρωματική παλέτα της ταινίας, όπως ήταν το Marty Mai Tai και το Supreme Aperol, πορτοκαλί και μαύρες πινελιές, καθώς και η μουσική επιμέλεια που κράτησε το ύφος της βραδιάς ζωντανό πριν και μετά την προβολή, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο κινηματογραφικό event.

Το ενδιαφέρον του κοινού κορυφώθηκε με την προβολή, ενώ ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στην ερμηνεία του Timothée Chalamet, ο οποίος εντυπωσιάζει στον πρωταγωνιστικό ρόλο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ως ένας από τους πιο ξεχωριστούς ηθοποιούς της γενιάς του.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους άνθρωποι από τον χώρο του πολιτισμού, των media, της μόδας και της δημιουργικής κοινότητας, καθώς και συνεργάτες.

Παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων: Ναταλία Αργυράκη, Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος, Δημήτρης Κίτσος, Γιώργος Πράσινος, Αργύρης Πανταζάρας, Βαρδής Μαρινάκης, Ιωάννα Ασημακοπούλου, Ανδρέας Λαγός, Σταύρος Σβήγκος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Μιχάλης Γκούμας, Γιώργος Τσιαντούλας, Μαριάννα Κιμούλη, Τζωρτζίνα Λιώση, Στέλιος Κουδουνάρης, Αναστασία Περράκη, Δημήτρης Κοκονάκης, Νίκος Γεωργιάδης, Λουκάς Κατσίκας.

Η ταινία του Josh Safdie, MARTY SUPREME, με τον Timothée Chalamet στον πρωταγωνιστικό ρόλο, είναι ένα εκρηκτικό, φρενήρες και βαθιά ανθρώπινο πορτρέτο ενός νεαρού ονειροπόλου που αρνείται να αποδεχτεί τη θέση που του επιφυλάσσει ο κόσμος. Τοποθετημένη στη Νέα Υόρκη του 1952, η ταινία ακολουθεί τον Marty Mauser, έναν 23χρονο πωλητή παπουτσιών στο Lower East Side, ο οποίος έχει μια φιλοδοξία που κανείς δεν παίρνει στα σοβαρά: να γίνει ο μεγαλύτερος παίκτης πινγκ-πονγκ στον κόσμο.

Ο Timothée Chalamet, έχοντας ήδη κερδίσει το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου στα Critics’ Choice Awards παραδίδει μία από τις πιο έντονες και πολυσυζητημένες ερμηνείες της καριέρας του. Δίπλα του, η Gwyneth Paltrow επιστρέφει στον κινηματογράφο με έναν σύνθετο, μελαγχολικό ρόλο.

