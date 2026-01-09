Μπέκαμ: Συνεχίζεται η διαμάχη - Ο Μπρούκλιν τους προειδοποιεί να του μιλάνε μόνο μέσω δικηγόρων

Συνεχίζεται η διαμάχη της οικογένειας Μπέκαμ, με τον μεγάλο γιο του Ντέιβιντ και της Βικτόρια, Μπρούκλιν, να μη θέλει πλέον καμία επαφή με τους γονείς του.

Και ενώ το γυαλί ανάμεσά τους φαίνεται να μην ξανακολλά, οι δύο πλευρές φαίνεται πως αντάλλαξαν ορισμένες επιστολές το περασμένο καλοκαίρι, αλλά μόνο μέσω των νομικών τους εκπροσώπων.

Σύμφνα με όσα ανέφερε σε σχετικό της ρεπορτάζ η Daily Mail, ο 26χρονος σεφ φέρεται να είπε ότι δεν ήθελε οι γονείς του να επικοινωνήσουν μαζί του ή να κάνουν δημόσιες δηλώσεις γι' αυτόν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ότι θα έπρεπε να επικοινωνήσουν μαζί του μόνο μέσω των δικηγόρων του.

Ο ίδιος υπέβαλε το σχετικό αίτημα, επειδή ένιωσε προσβεβλημένος από αναφορές σχετικά με τη σύζυγό του, Νίκολα Πέλτζ, οι οποίες υποδήλωναν ότι «ελεγχόταν» από αυτήν και ότι ήταν «όμηρος».

«Στον Ντέιβιντ ειπώθηκε να μιλήσει μαζί τους μέσω της [δικηγορικής εταιρείας] Schillings», δήλωσε μια πηγή στο Page Six. «Αυτός ήταν ο μόνος τρόπος για να επικοινωνήσουν».

Μπλοκ στο Instagram

Τον περασμένο μήνα, ο 20χρονος γιος του Ντέιβιντ και της Βικτόρια, Κρουζ, ισχυρίστηκε ότι ο Μπρούκλιν μπλόκαρε τόσο αυτόν όσο και τους γονείς τους στο Instagram, ενώ διέψευσε ότι ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια ήταν αυτοί που μπλόκαραν τον Μπρούκλιν.

«ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ. Η μαμά και ο μπαμπάς μου δεν θα σταματούσαν ποτέ να ακολουθούν τον γιο τους», έγραψε ο Κρουζ. «Ας δούμε τα γεγονότα σωστά. Ξύπνησαν μπλοκαρισμένοι... όπως κι εγώ», πρόσθεσε.

