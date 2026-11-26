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Το Κρεμλίνο κατηγόρησε την Ουκρανία ότι προσπαθεί να επεκτείνει τον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας στη Μεσόγειο και στη Βαλτική θάλασσα, κίνηση την οποία χαρακτήρισε πολύ επικίνδυνη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ανέφεραν σε κοινή δήλωση χθες, Τετάρτη, έπειτα από συνάντησή τους στη Φλόριντα, ότι η Ρωσία θα πρέπει να αποφύγει ενέργειες που επεκτείνουν τον πόλεμό της στην Ουκρανία τον οποίο ξεκίνησε το 2022.

Η παρέμβασή τους φάνηκε να είναι μια προειδοποίηση προς τη Μόσχα για το πώς θα απαντήσει στην Ουκρανία για τις πρόσφατες επιθέσεις που εξαπέλυσε το Κίεβο σε ρωσικά συμφέροντα μακριά από την περιοχή της σύγκρουσης.

Η Ουκρανία βύθισε μια ρωσική κορβέτα χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας την Κυριακή, μία ημέρα αφότου εξαπέλυσε πλήγμα με drone σε ρωσικό φορτηγό πλοίο που είχε σχέση με τον στρατό στον Κόλπο της Φινλανδίας.

Σε αυτή τη δορυφορική εικόνα που παρέχει η Vantor, φαίνεται η αναποδογυρισμένη κορβέτα «Merkury» του ρωσικού ναυτικού, μετά από μια επίθεση με drone, σε ναυτική βάση στη Βεγγάζη της Λιβύης, την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026. Satellite image ©2026 Vantor via AP

Απαντώντας στην κοινή δήλωση ΗΠΑ-ΝΑΤΟ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμιίτρι Πεσκόφ είπε πως κανείς δεν θέλει να επεκταθεί η σύγκρουση, αλλά είπε πως η Ουκρανία, όχι η Ρωσία, είναι εκείνη που προσπαθεί να διευρύνει την περιοχή της σύγκρουσης.

«Όσον αφορά την κλιμάκωση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, αυτή φαίνεται να αναφέρεται σε προσπάθειες από το καθεστώς του Κιέβου να διευρύνει τo γεωγραφικό εύρος αυτής της σύγκρουσης. Παρατηρούμε τρομοκρατική δραστηριότητα από το καθεστώς του Κιέβου στη Μεσόγειο και τη Βαλτική», είπε ο Πεσκόφ σε βιντεοδιάσκεψη με τους δημοσιογράφους.

«Αυτό δεν μπορεί παρά να προκαλεί ανησυχία σε παράκτια κράτη, και το πιθανότερο επίσης στο εσωτερικό της Συμμαχίας ως συνόλου - του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου. Βέβαια, κανείς δεν θα ήθελε η σύγκρουση να επεκταθεί γεωγραφικά και αυτές είναι δυνητικά πολύ επικίνδυνες ενέργειες εκ μέρους του καθεστώτος του Κιέβου», πρόσθεσε.

Οι λιβυκές αρχές καταδίκασαν τις ενέργειες της Ουκρανίας, όπως και η Ιταλία που είπε στο Κίεβο ότι είναι λάθος να επιτίθεται σε ρωσικά πλοία σε χωρικά ύδατα της Λιβύης και το προειδοποίησε να μην επεκτείνει τον πόλεμο σε νέες περιοχές. Η Νορβηγία, ισχυρός υποστηρικτής του Κιέβου, το κάλεσε επίσης να επιδείξει προσοχή σε οποιεσδήποτε επιχειρήσεις στη Βαλτική θάλασσα και τόνισε την ανάγκη να διατηρηθεί η σταθερότητα στις περιοχές κοντά σε αυτήν.

Από την πλευρά του, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε σήμερα ότι οι επιθέσεις της Ουκρανίας σε ρωσικά πλοία στα χωρικά ύδατα της Λιβύης παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο. «Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, είναι παράνομο να πραγματοποιούνται εχθρικές ενέργειες στα ύδατα ουδέτερου κράτους. Η λιβυκή πλευρά έχει φέρει τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στο Λιμάνι της Βεγγάζης και ανοιχτά του λιμανιού αυτού στη Γενική Συνέλευση και στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών», ανέφερε το υπουργείο κατά την εβδομαδιαία ενημέρωση των δημοσιογράφων στην Άγκυρα.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε επίσης σήμερα ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών της Ρωσίας και της Ουκρανίας, μαζί με τα γραφεία των επιτρόπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, εργάζονται προκειμένου να οριστικοποιήσουν τους καταλόγους για μια μεγάλη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, δήλωσε ο εκπρόσωπος του.

Ο Πεσκόφ πρόσθεσε πως η εργασία αυτή θα ολοκληρωθεί σύντομα έτσι ώστε η ανταλλαγή να λάβει χώρα.

Νωρίτερα, το ρωσικό μέσο ενημέρωσης RBC μετέδωσε, επικαλούμενο τον Σαμσάιλ Σαραλιέφ, βουλευτή της κάτω βουλής του ρωσικού κοινοβουλίου, της Κρατικής Δούμας, ότι η Ρωσία και η Ουκρανία πραγματοποιούν ανταλλαγή σορών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στη μάχη. «Η ανταλλαγή λαμβάνει χώρα στη βάση 250 έναντι 22», είπε ο Σαραλιέφ.