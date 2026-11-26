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Η FIFA επιβεβαίωσε ότι έπεσε θύμα κυβερνοεπίθεσης, κατά την οποία κλάπηκαν προσωπικά και επιχειρηματικά δεδομένα.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC Sport, η παραβίαση δεδομένων δεν αφορούσε έγγραφα σχετικά με την αμφιλεγόμενη πρόταση «Fifa Forward Enterprise» -το αποτυχημένο σχέδιο του προέδρου Τζιάνι Ινφαντίνο για την πώληση δικαιωμάτων που σχετίζονται με το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Στην πρόεδρο της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (FA), Ντέμπι Χιούιτ, δόθηκε αυτή την εβδομάδα πρόσβαση στα αρχεία, υπό τον όρο της υπογραφής συμφωνίας εμπιστευτικότητας (NDA).

Σύμφωνα με τις ενδείξεις, το περιστατικό δεν οφείλεται σε αστοχία συστημάτων ή τεχνολογικό πρόβλημα στον παγκόσμιο φορέα διοίκησης του ποδοσφαίρου. Οι δράστες κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στα έγγραφα υποδυόμενοι άλλα πρόσωπα και εκμεταλλευόμενοι μέλη του προσωπικού.

«Η FIFA επιβεβαιώνει ότι έπεσε θύμα εγκληματικής κυβερνοεπίθεσης, η οποία οδήγησε σε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε περιορισμένο όγκο προσωπικών και επιχειρηματικών δεδομένων», ανέφερε η FIFA σε ανακοίνωσή της.

«Η FIFA συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των διωκτικών αρχών.

«Η FIFA καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την παράνομη απόκτηση και δημοσιοποίηση πληροφοριών, και ειδικότερα προσωπικών δεδομένων.

«Τέτοιες ενέργειες συνιστούν σοβαρή και απαράδεκτη παραβίαση της ιδιωτικότητας και ενδέχεται να έχουν σημαντικές συνέπειες για τα εμπλεκόμενα άτομα».

Την ευθύνη ανέλαβε μέσω διαδικτύου μια ομάδα με την ονομασία «Handsome Boy Hacking Club», η οποία την περασμένη εβδομάδα δημοσίευσε στιγμιότυπα οθόνης από αρχεία της FIFA.

Η ομάδα ισχυρίζεται ότι απέκτησε πρόσβαση σε δεδομένα όγκου 12 GB. Σύμφωνα με την ανάλυση, το μέγεθος αυτό αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 0,1% του συνόλου των δεδομένων που κατέχει η FIFA, ενώ η επίθεση είχε ως στόχο τον οργανισμό και όχι μεμονωμένα άτομα.

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