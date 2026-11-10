FIFA: Ο Ινφαντίνο στο στόχαστρο του Κογκρέσου για τις σχέσεις του με τον Τραμπ

Ανώτερα στελέχη της FIFA δήλωσαν ότι είναι πιθανόν ο Ινφαντίνο να κληθεί για κατάθεση στο Κογκρέσο ακόμη και εντός του Ιανουαρίου

Βιργινία Κιμπουροπούλου, Επιμέλεια

FIFA: Ο Ινφαντίνο στο στόχαστρο του Κογκρέσου για τις σχέσεις του με τον Τραμπ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, μπορεί να κληθεί για κατάθεση στο Κογκρέσο των ΗΠΑ εντός Ιανουαρίου σχετικά με τις σχέσεις του με τον Ντόναλντ Τραμπ.
  • Ο Ινφαντίνο βρίσκεται υπό αρνητική κριτική για τη σχέση του με τον Τραμπ, ειδικά μετά την ανάκληση ποινής του παίκτη Φόλαριν Μπαλόγκουν υπό πίεση του Τραμπ.
  • Αποκαλύφθηκε ότι ο Ινφαντίνο σχεδίαζε την πώληση μετοχών του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες επενδυτές, με κύριο επενδυτή εταιρεία συνδεδεμένη με τον γαμπρό του Τραμπ.
  • Η FIFA αρνείται παρατυπίες και ο Λευκός Οίκος χαρακτηρίζει την έρευνα ως πολιτικά υποκινούμενη από τους Δημοκρατικούς.
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Το Κογκρέσο των ΗΠΑ ενδέχεται να κλητεύσει τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, τις επόμενες εβδομάδες, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις σχετικά με τους δεσμούς που διατηρεί με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Μιλώντας στον Telegraph, ανώτερα στελέχη της FIFA, δήλωσαν ότι είναι πιθανόν ο Ινφαντίνο να κληθεί για κατάθεση ακόμη και εντός του Ιανουαρίου, όταν θα συγκληθεί το νέο Κογκρέσο.

Η εξέλιξη ακολουθεί τη σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, χάρη στις οποίες απέκτησαν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Αυτό αναμένεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις για τον Ινφαντίνο, ο οποίος διεξάγει εκστρατεία για την επανεκλογή του στην προεδρία της FIFA τον Μάρτιο.

Στο μεταξύ, η σχέση του Ινφαντίνο του με τον Αμερικανό πρόεδρο και τον κύκλο του βρισκόταν ήδη στο στόχαστρο κατά την προετοιμασία του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου, ιδιαίτερα όταν απένειμε στον πρόεδρο το πρώτο Βραβείο Ειρήνης της FIFA.

Κατά τη διάρκεια του τουρνουά, ο Ινφαντίνο ήρθε αντιμέτωπος με εκκλήσεις για παραίτηση, αφότου η FIFA ανακάλεσε την τιμωρία του Φόλαριν Μπαλόγκουν και ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε ότι άσκησε πιέσεις για την αναστολή της ποινής του Αμερικανού επιθετικού, μετά την αποβολή του στον αγώνα εναντίον της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.

Ωστόσο, οι αποκαλύψεις που έγιναν μετά το τουρνουά ήταν αυτές που έθεσαν τον Ινφαντίνο στο επίκεντρο αρνητικής κριτικής.

Εκείνη την περίοδο αποκαλύφθηκε πως ο πρόεδρος της FIFA σχεδίαζε να πουλήσει μετοχές του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες επενδυτές, με την Thrive Eternal - εταιρεία που ιδρύθηκε από τον Τζόσουα Κούσνερ, αδελφό του γαμπρού του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ - ως κύριο επενδυτή.

Η FIFA αρνείται οποιαδήποτε παρατυπία.

Ο Λευκός Οίκος έχει χαρακτηρίσει την έρευνα σε βάρος του Ινφαντίνο ως πολιτικά υποκινούμενη από τους Δημοκρατικούς.

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