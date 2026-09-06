FIFA: Ο Ινφαντίνο απέφυγε να μιλήσει για το μέλλον του – «Δεν είναι τώρα η ώρα»

Υπό πίεση τελεί ο επικεφαλής της FIFA, που κρατά κλειστά τα χαρτιά του για την επόμενη μέρα

Γιάννης Νικηφοράκης, Επιμέλεια

FIFA: Ο Ινφαντίνο απέφυγε να μιλήσει για το μέλλον του – «Δεν είναι τώρα η ώρα»
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, απέφυγε να τοποθετηθεί για το μέλλον του, καθώς το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών U–20 έκανε πρεμιέρα στην Πολωνία, το Σάββατο (05/09).

Ο Ινφαντίνο βρίσκεται στο «στόχαστρο» έντονης κριτικής μετά την αποτυχημένη προσπάθεια για την πώληση μεριδίων του Μουντιάλ σε ιδιώτες επενδυτές, με αρκετές εθνικές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες να ζητούν την παραίτηση ή την αντικατάστασή του.

«Θα ειπωθούν πολλά, αλλά θα υπάρξει ο κατάλληλος τόπος και χρόνος για να τα πούμε. Δεν είναι σήμερα, ούτε εδώ. Σήμερα απολαμβάνουμε το ποδόσφαιρο», τόνισε ο Ινφαντίνο στο Sky News, κατά την άφιξη στο στάδιο του Κατοβίτσε για την αναμέτρηση της Πολωνίας με αντίπαλο την Αργεντινή.

«Στη FIFA συνεχίζουμε, φυσικά, να εργαζόμαστε ώστε κάθε γωνιά του κόσμου να έχει μία ευκαιρία, μία δυνατότητα και αξιοπρέπεια, βρίσκοντας τρόπους και μέσα ώστε να γίνει καλύτερη και να συμμετέχει και να γιορτάζει το ποδόσφαιρο, το οποίο όλοι αγαπάμε», προσέθεσε.

Ο 56άχρονος δεν απάντησε όταν ερωτήθη εάν έχει εξετάσει το ενδεχόμενο να παραιτηθεί ή εάν εξακολουθεί να προτίθεται να διεκδικήσει τέταρτη θητεία στις εκλογές του επόμενου έτους.

https://www.instagram.com/p/Dc6OeDJOY_7/

Η UEFA, η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία, καθώς και άλλες ομοσπονδίες υπαναχώρησαν από την αρχική τους πρόθεση να μποϊκοτάρουν το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών U–20, αφού έλαβαν διαβεβαιώσεις ότι η FIFA δεν θα επαναφέρει την πρόταση για ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια.

Ο Ινφαντίνο βρίσκεται στην προεδρία της FIFA από την 26η Φεβρουαρίου 2016, όταν εξελέγη για πρώτη φορά.

Η τρέχουσα θητεία του ολοκληρώνεται το 2027, ενώ, έχει ήδη ανακοινώσει υποψηφιότητα για επανεκλογή, με στόχο να παραμείνει στην προεδρία έως το 2031.

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