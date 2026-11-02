FIFA: Νέο σκάνδαλο με Ινφαντίνο - Συμφώνησε να καλύπτει η Ομοσπονδία τις φορολογικές του υποχρεώσεις

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο έκανε συμφωνία να καλύπτει η FIFA τις φορολογικές του υποχρεώσεις στις ΗΠΑ

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

FIFA: Νέο σκάνδαλο με Ινφαντίνο - Συμφώνησε να καλύπτει η Ομοσπονδία τις φορολογικές του υποχρεώσεις
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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  • Ο Τζιάνι Ινφαντίνο συμφώνησε να καλύπτει η FIFA τις φορολογικές του υποχρεώσεις στις ΗΠΑ για τα έτη 2024 με 2026, εκτιμώμενου ύψους 4 εκατομμυρίων δολαρίων.
  • Η συμφωνία αυτή παραβιάζει τους κανόνες, καθώς το προνόμιο αυτό προοριζόταν μόνο για υπαλλήλους της FIFA και όχι για εκλεγμένους αξιωματούχους όπως ο Ινφαντίνο.
  • Η απόφαση δόθηκε από μικρή, κλειστή επιτροπή χωρίς επίσημη έγκριση σε έγγραφο.
  • Ο Μπρούνο Κιομέντο, επικεφαλής της ανεξάρτητης Επιτροπής Διακυβέρνησης της FIFA και στενός συνεργάτης του Ινφαντίνο, έλαβε ειδικά προνόμια και αμοιβή σε ελβετικά φράγκα.
  • Ο Ινφαντίνο σκοπεύει να διεκδικήσει τέταρτη θητεία στην προεδρία της FIFA.
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Νέες αποκαλύψεις για τον Τζιάνι Ινφαντίνο και τη FIFA έρχονται στο φως, προκαλώντας ερωτήματα για τη διαχείριση των οικονομικών της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των «The New York Times» και «Le Monde», ο πρόεδρος της FIFA φέρεται να έχει εξασφαλίσει συμφωνία, βάσει της οποίας η ομοσπονδία αναλαμβάνει την κάλυψη των φορολογικών του υποχρεώσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το κόστος της συμφωνίας, που αφορά την τριετία 2024-2026, υπολογίζεται σε περίπου 4 εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή 3,6 εκατομμύρια ευρώ. Η περίοδος αυτή συμπίπτει με τη μετεγκατάσταση του Ινφαντίνο στο Μαϊάμι, ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Ο συγκεκριμένος μηχανισμός «φορολογικής εξίσωσης» δημιουργήθηκε για να διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι της FIFA που μετακινούνται στις ΗΠΑ για τη διοργάνωση δεν θα υφίστανται ούτε οικονομική επιβάρυνση ούτε πρόσθετο όφελος λόγω των φορολογικών διαφορών. Ωστόσο, το μέτρο προοριζόταν αποκλειστικά για το προσωπικό της ομοσπονδίας και όχι για εκλεγμένους αξιωματούχους, όπως ο Ινφαντίνο.

Παρά τον περιορισμό αυτό, το 2024 μια ολιγομελής και κλειστή επιτροπή, αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών των κορυφαίων στελεχών της FIFA, ενέκρινε την επέκταση του προνομίου στον πρόεδρό της. Η απόφαση, ωστόσο, δεν καταγράφηκε ποτέ επίσημα σε κάποιο έγγραφο.

Το θέμα αποκάλυψε ο Μπρούνο Κιομέντο, Ελβετός δικηγόρος και επικεφαλής της ανεξάρτητης Επιτροπής Διακυβέρνησης, Ελέγχου και Συμμόρφωσης του οργανισμού, ο οποίος, μάλιστα, είναι στενός συνεργάτης του Τζιάνι Ινφαντίνο εδώ και είκοσι χρόνια.

Όπως αναφέρουν τα διεθνή μέσα, ο Μπρούνο Κιομέντο ήταν ο μόνος πρόεδρος επιτροπής που έλαβε πάσο «VVIP» (πολύ υψηλής προτεραιότητας) για το Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο του παρέχει πρόσβαση σε όποιον αγώνα επιλέξει. Είναι επίσης ο μόνος πρόεδρος επιτροπής που αμείβεται σε ελβετικά φράγκα (250.000 ετησίως) και όχι σε δολάρια, όπως οι ομόλογοί του, επωφελούμενος έτσι από μια ευνοϊκή ισοτιμία.

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο σκοπεύει να διεκδικήσει τέταρτη θητεία στις 18 Μαρτίου στο Βανκούβερ, σε μια εκλογική διαδικασία στην οποία είναι, προς το παρόν, ο μοναδικός υποψήφιος.

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