«Στριμώχνουν» τον Ινφαντίνο: Πάνω από 100.000 υπογραφές κατά του προέδρου της FIFA

Περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι έχουν προσθέσει τα δικά τους ονόματα σε καταγγελία κατά του Τζιάνι Ινφαντίνο, κατηγορώντας τον πρόεδρο της FIFA ότι «καταχράστηκε την εξουσία του, παραβίασε το καθήκον πολιτικής ουδετερότητας και παραβίασε το καθήκον πίστης» μέσω των επαφών του με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η εκστρατεία Reboot Fifa άρχισε πριν από το Μουντιάλ με στόχο να καταθέσει «τη μεγαλύτερη καταγγελία που έχει λάβει ποτέ η FIFA» σχετικά με τις υποτιθέμενες αποτυχίες διακυβέρνησης του οργανισμού κι έκτοτε, η εκστρατεία διεύρυνε το πεδίο των καταγγελιών της ώστε να συμπεριλάβει την ακύρωση της κόκκινης κάρτας που είχε δοθεί στον Φολαρίν Μπαλογκάν κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης και το πρόγραμμα Fifa Forward Enterprise, την αποτυχημένη προσπάθεια για την πώληση μεριδίων του θεσμού σε ιδιώτες επενδυτές.

Η καταγγελία υπεβλήθη την Τρίτη (08/09) στην επιτροπή δεοντολογίας της FIFA και σε συνοδευτική επιστολή, οι διοργανωτές της Reboot Fifa και η ομάδα υπεράσπισης Fair Square καλούν την επιτροπή να αναλάβει δράση. Αρχική καταγγελία, που υπεβλήθη τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, δεν έλαβε απάντηση από την επιτροπή, αλλά έχει την υποστήριξη της νορβηγικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας και 50 Ευρωπαίων βουλευτών.

«Το γεγονός ότι 100.000 άνθρωποι προστέθηκαν σε αυτήν την έκκληση για λογοδοσία, αποτελεί σαφή ένδειξη της αυξανόμενης ανησυχίας της κοινής γνώμης. Ως ανεξάρτητο δικαιοδοτικό όργανο επιφορτισμένο με το κρίσιμο καθήκον της διαφύλαξης της “ακεραιότητας και της φήμης του ποδοσφαίρου”, η επιτροπή δεοντολογίας δεν πρέπει μόνο να ενεργήσει, αλλά πρέπει να αποδείξει ότι ενεργεί με την απαιτούμενη ταχύτητα, διαφάνεια και αυστηρότητα», ανέφερε η επιστολή της Fair Square.

Η επιστολή απαριθμεί οκτώ γεγονότα που αποτελούν τη βάση της καταγγελίας της Reboot Fifa, τα οποία «παρέχουν πειστικές αποδείξεις ότι ο πρόεδρος της FIFA καταχράστηκε την εξουσία του, παραβίασε το καθήκον πολιτικής ουδετερότητας και παραβίασε το καθήκον πίστης στην προσπάθεια να κερδίσει την εύνοια του Αμερικανού προέδρου», σύμφωνα με τη Fair Square.

Στα περιστατικά περιλαμβάνεται η υπόθεση Μπαλογκάν –όπου ο Τραμπ παραδέχτηκε ότι ζήτησε από τη FIFA να «σβήσει» την κόκκινη κάρτα του Αμερικανού επιθετικού– καθώς και το σκάνδαλο FFE. Αναφέρονται, επίσης, η απονομή του βραβείου ειρήνης της FIFA στον Τραμπ, η συμμετοχή του Ινφαντίνο στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ για τη Μέση Ανατολή και η υπόσχεση του επικεφαλής της FIFA να συνεργαστεί με τον Τραμπ ώστε «να κάνει όχι μόνο την Αμερική ξανά μεγάλη, αλλά και ολόκληρο τον κόσμο», ενέργεια που η Fair Square θεωρεί ότι καταδεικνύει αποτυχία διατήρησης πολιτικής ουδετερότητας.

Η FIFA επιβεβαίωσε την Κυριακή ότι ο Ινφαντίνο θα διεκδικήσει τέταρτη και τελευταία θητεία του χρόνου, παρά τις πιέσεις από την UEFA και την κριτική που δέχεται στο εσωτερικό της ασιατικής συνομοσπονδίας και της Concacaf, της συνομοσπονδίας της Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής και της Καραϊβικής. Η UEFA έχει ζητήσει από τον Ινφαντίνο να αποχωρήσει και πρόσφατα ανακοίνωσε την πρόθεση να επιδιώξει ποινικές αξιώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τα σχέδια FFE.

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