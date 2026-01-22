Συμβούλιο Ειρήνης: 19 χώρες στην πανηγυρική τελετή - Όχι και από Βρετανία, μόνο η Ουγγαρία από ΕΕ

Το Συμβούλιο Ειρήνης μόλις ιδρύθηκε στο Νταβός της Ελβετίας με πρωτοβουλία του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ για την «εξασφάλιση διαρκούς ειρήνης σε περιοχές επιρρεπείς σε συγκρούσεις».

⚡️Trump has arrived at the “Board of Peace” meeting





Άφιξη Τραμπ στην πανηγυρική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Ειρήνης

Στην πανηγυρική τελετή, συμμετείχαν 19 χώρες ενώ θετικά έχουν απαντήσει συνολικά 23 με την εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να περιορίζεται σε μόλις σε μία χώρα, την Ουγγαρία.

Σε ανάρτησή του αμέσως μετά ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν αιτιολόγησε τη συμμετοχή της χώρας ως βήμα προς τα μπροστά.

Today in Davos, the President of the United States launched a new initiative: The Board of Peace.



Hungary is among the founding countries, because Hungary needs peace in order to continue to grow and develop.





Μεταξύ των ιδρυτικών μελών της εκτελεστικής επιτροπής είναι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ, ο Ειδικός Απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Στιβ Γουίτκοφ και ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ.

Ο οργανισμός, που αρχικά είχε ως στόχο να καθοδηγήσει την ειρηνευτική διαδικασία στη Γάζα, έχει μετατραπεί σε μια ευρύτερη πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην επίλυση δύσκολων παγκόσμιων συγκρούσεων.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, στο κέντρο, ποζάρει με διεθνείς ηγέτες μετά την υπογραφή του καταστατικού του Συμβουλίου Ειρήνης κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Συνάντησης του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026 AP/Evan Vucci

Λευκός Οίκος: Ο Πρόεδρος της Ειρήνης

«Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπογράφει και επικυρώνει τον χάρτη του Συμβουλίου Ειρήνης, καθιστώντας επίσημα το Συμβούλιο Ειρήνης διεθνή οργανισμό. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ» αναφέρει ανάρτηση του Λευκού Οίκου με πλάνα από το Νταβός

President Donald J. Trump signs and ratifies the Board of Peace charter, officially making the Board of Peace an international organization.

THE PEACE PRESIDENT





Οι 23 χώρες που έχουν αποδεχθεί την πρόσκληση να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης σύμφωνα με τη Washington Post

Αλβανία Αίγυπτος Αργεντινή Αρμενία Αζερμπαϊτζάν Μπαχρέιν Λευκορωσία Ουγγαρία Ινδονησία Ισραήλ Ιορδανία Κόσοβο Κουβέιτ Μαρόκο Πακιστάν Παραγουάη Κατάρ Σαουδική Αραβία Τουρκία Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Ουζμπεκιστάν Βιετνάμ Καζακστάν

Ποιοι προσκλήθηκαν, ποιοι αποδέχθηκαν και ποιοι απέρριψαν την πρόσκληση



Προσκλήσεις έλαβαν επίσης τόσο ο Ρώσος Πρόεδρος όσο και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εγείροντας ερωτήματα για τη συνύπαρξη δυο χωρών σε πόλεμο μεταξύ τους στο πλαίσιο ενός διεθνούς οργανισμού ειρήνης.



«Η Ρωσία είναι εχθρός μας. Η Λευκορωσία είναι σύμμαχός τους», δήλωσε ο Ζελένσκι την Τρίτη. «Μου είναι πολύ δύσκολο να φανταστώ πώς εμείς και η Ρωσία μπορούμε να είμαστε μαζί σε αυτό ή εκείνο το συμβούλιο». Αξιωματούχοι στην Πολωνία εξέφρασαν παρόμοιες ανησυχίες.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι ο Πούτιν είχε αποδεχτεί την πρόσκλησή του να συμμετάσχει στο συμβούλιο, αν και ο Πούτιν διευκρίνισε στη συνέχεια ότι δεν το είχε κάνει και ότι το Κρεμλίνο εξακολουθούσε να μελετά την πρόταση.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε την Τετάρτη ότι θα συμμετάσχει, μια ανατροπή μετά την σκληρή κριτική που άσκησε για τη σύνθεση του συμβουλίου, το οποίο αναμένεται να περιλαμβάνει εκπροσώπους από την Τουρκία και το Κατάρ. Ισραηλινοί αξιωματούχοι είχαν προηγουμένως καταγγείλει και τις δύο χώρες, την πρώτη για την καταδίκη της συμπεριφοράς του Ισραήλ στον πόλεμο στη Γάζα και τη δεύτερη για την παροχή καταφυγίου σε αξιωματούχους της Χαμάς.

Ένα λογότυπο εμφανίζεται πριν από την ανακοίνωση του καταστατικού του Συμβουλίου Ειρήνης από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην Ετήσια Συνάντηση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026 AP/Evan Vucci

Ωστόσο, το καταστατικό του συμβουλίου, το οποίο αποκτήθηκε το Σαββατοκύριακο από την εφημερίδα Times of Israel, δεν κάνει καμία αναφορά στη σύγκρουση στη Γάζα.

Μια μόνιμη θέση θα κοστίσει στις χώρες 1 δισεκατομμύριο δολάρια, αν και αξιωματούχοι των ΗΠΑ δήλωσαν ότι η πληρωμή είναι εθελοντική και δεν αποτελεί τέλος εισόδου.







