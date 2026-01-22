Συμβούλιο Ειρήνης: Τα παράδοξα και αμήχανα στη σύνθεσή του - Πώς διαμορφώνεται μέχρι στιγμής

Ποιοι έχουν πει ΝΑΙ, ποιοι ΟΧΙ και ποιοι κρατούν αποστάσεις - Πώς θα συνυπάρξουν Νετανιάχου, Πούτιν και Ερντογάν

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανεβαίνει στη σκηνή για να απευθυνθεί στο κοινό κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Συνάντησης του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026. 

AP
Το Συμβούλιο Ειρήνης γεννιέται με στόχο να αντιμετωπίσει παγκόσμιες κρίσεις, αρχής γενομένης από τη Γάζα, και οι προσκλήσεις του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ στους παγκόσμιους ηγέτες έχουν σταλεί, αλλά...η ανταπόκριση μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν είναι η αναμενόμενη.

Αν και δεν είναι ξεκάθαρο πόσοι πραγματικά έχουν προσκληθεί, (μεταξύ 50 και 60 έναντι των 193 χωρών μελών του ΟΗΕ), ούτε ποιες χώρες έχουν αποδεχθεί πραγματικά την πρόσκληση (οι υπολογισμοί κυμαίνονται μεταξύ 18 και 30).

Εστιάζοντας όμως στις χώρες που έχουν απαντήσει θετικά, τότε η σύνθεση του Συμβουλίου Ειρήνης όπως διαμορφώνεται είναι αρκετά ενδιαφέρουσα, όσο και παράδοξη, καθώς διαμορφώνεται από την ένταξη χωρών που δεν διακρίνονται για φιλοδημοκρατικά αισθήματά τους.

Η Αίγυπτος του αλ Σίσι είπε ναι, η Τουρκία του Ερντογάν επίσης, όπως και η Σαουδική Αραβία του Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν , αλλά και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα του Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ. Μαζί με την Ιορδανία, την Ινδονησία, το Πακιστάν και το Κατάρ, αυτές οι χώρες ανακοίνωσαν το «ναι» τους στον Τραμπ σε κοινή δήλωση, όπως και η Αργεντινή, η Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, η Λευκορωσία, η Ουγγαρία, το Καζακστάν, το Κοσσυφοπέδιο, το Μαρόκο, το Ουζμπεκιστάν και το Βιετνάμ.

Αλλά η ανατροπή γίνεται με τη συμμετοχή του Ισραηλινού πρωθυπουργού, στενού συμμάχου του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος πρόσφατα επιτέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην Εκτελεστική Επιτροπή η οποία, μαζί με την παλαιστινιακή τεχνική κυβέρνηση, θα κληθεί να επιβλέψει την κατάπαυση του πυρός και την ανοικοδόμηση στη Λωρίδα της Γάζας. Και οι δύο, κατά τη γνώμη του, ήταν ένοχοι ότι άφησαν πολύ χώρο στην Τουρκία και το Κατάρ, χώρες που το Ισραήλ θεωρεί εχθρούς: αλλά χθες ο Νετανιάχου άλλαξε γνώμη, πιθανώς υπό την πίεση των ΗΠΑ.

Βέβαια ο Νετανιάχου δεν μπορεί να παραστεί στο Νταβός στην τελετή υπογραφής του εγγράφου για την επίσημη ίδρυση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς καταζητείται για εγκλήματα πολέμου από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης και αν προσγειωθεί στην Ελβετία θα συλληφθεί.

Ένα πρόβλημα που μοιράζεται ο Νετανιάχου με έναν άλλο από τους καλεσμένους στο διοικητικό συμβούλιο του Τραμπ, τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Ρώσος πρόεδρος έκανε γνωστό ότι ήταν έτοιμος να πληρώσει ένα δισεκατομμύριο δολάρια «από παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία» στο Διοικητικό Συμβούλιο. Μεταξύ των πρώτων που δέχτηκαν ήταν ένας πολύ στενός σύμμαχος της Μόσχας, η Λευκορωσία του Αλεξάντερ Λουκασένκο: μεταξύ των «εν αναμονή», η Ινδία του Ναρέντρα Μόντι και η Κίνα του Σι Τζινπίνγκ.

Όμως οι αμηχανίες δεν σταματούν εκεί. Όπως εάν και ποιος θα πληρώσει το ποσό του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων που έχει καθορίσει ο Τραμπ για να έχει μόνιμη έδρα. Αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι ότι υπάρχει σκεπτικισμός από την πλευρά της πλειονότητας των δυτικών χωρών: ορισμένες αρνήθηκαν ανοιχτά να ενταχθούν - η Γαλλία, η Νορβηγία και η Σουηδία και, η Ιταλία - άλλες δεν έχουν πάρει θέση, και κάποιες έχουν εκφράσει αρκετές αμφιβολίες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το θέμα θα συζητηθεί σήμερα στο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που συγκαλείται για να μιλήσει για τις «τελευταίες εξελίξεις στις διατλαντικές σχέσεις και τις επιπτώσεις για την ΕΕ».

