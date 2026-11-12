Αμερικανικό δικαστήριο απέρριψε την παρέμβαση της FIFA στην έρευνα της UEFA για τον Ινφαντίνο

Αμερικανικό δικαστήριο απέρριψε την Πέμπτη το αίτημα των θυγατρικών εταιρειών της FIFA στις ΗΠΑ να παρέμβουν στη διαδικασία που έχει κινήσει η UEFA, προκειμένου να εξασφαλίσει αποδεικτικά στοιχεία για ενδεχόμενη ποινική υπόθεση στην Ελβετία με επίκεντρο τον πρόεδρο της παγκόσμιας ομοσπονδίας, Τζιάνι Ινφαντίνο.

Η υπόθεση αφορά το σχέδιο εμπορικής αξιοποίησης των δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ύψους 20 δισ. δολαρίων, το οποίο έχει πλέον αποσυρθεί.

«Τα αμερικανικά μέρη της FIFA δεν έχουν άμεσο, ουσιαστικό και νομικά προστατευόμενο συμφέρον στο αντικείμενο της συγκεκριμένης αίτησης», ανέφερε στην απόφασή της η ομοσπονδιακή δικαστής Ζανέτ Βάργκας, προσθέτοντας ότι, με βάση αυτή την κρίση, το δικαστήριο αποφάσισε να μην επιτρέψει την παρέμβασή τους.

Η UEFA, που αποτελεί το διοικητικό όργανο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, είχε ζητήσει άδεια να λάβει καταθέσεις και έγγραφα από οντότητες της FIFA με έδρα τη Φλόριντα. Στόχος της ήταν να αξιοποιήσει το συγκεκριμένο υλικό σε μια σχεδιαζόμενη ποινική καταγγελία στην Ελβετία κατά του Ινφαντίνο και άλλων αξιωματούχων της FIFA, σχετικά με το σχέδιο πώλησης των εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το οποίο ήταν γνωστό ως FIFA Forward Enterprise (FFE).

Με αίτημα παρέμβασης που κατέθεσε τον Σεπτέμβριο, η FIFA είχε ζητήσει από το αμερικανικό δικαστήριο είτε να αναβάλει την απόφασή του επί του αιτήματος της UEFA είτε να της επιτρέψει να αντιταχθεί σε αυτό.

Η παγκόσμια ομοσπονδία υποστήριξε ότι η UEFA επιχειρούσε να αποκτήσει αποδεικτικό υλικό για «υποτιθέμενες σχεδιαζόμενες, αλλά ανύπαρκτες, ποινικές διαδικασίες στην Ελβετία», ενώ ισχυρίστηκε ότι η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία είχε επιδιώξει εξαρχής να ματαιώσει το σχέδιο FFE.

Η συγκεκριμένη πρόταση αποσύρθηκε στις 31 Ιουλίου, έπειτα από τις αντιδράσεις της UEFA και άλλων περιφερειακών ποδοσφαιρικών συνομοσπονδιών.