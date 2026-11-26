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Αισθητή είναι η πτώση της θερμοκρασίας στη χώρα, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για «πολική εισβολή» τις επόμενες μέρες.

Συγκεκριμένα, το πρωί της Πέμπτης (26/11), σημειώθηκε παγετός στα βόρεια ηπειρωτικά τμήματα της χώρας.

Μάλιστα, στο Βαρικό Φλώρινας, καταγράφηκε η χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία, -1,8 °C, ενώ θερμοκρασίες υπό του μηδενός παρατηρήθηκαν και σε άλλες 7 περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr.

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