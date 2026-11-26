Παγετός στα βόρεια ηπειρωτικά της χώρας - Πού καταγράφηκε η χαμηλότερη θερμοκρασία
Σε 7 περιοχές της χώρας καταγράφηκε θερμοκρασία υπό του μηδενός
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Αισθητή είναι η πτώση της θερμοκρασίας στη χώρα, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για «πολική εισβολή» τις επόμενες μέρες.
Συγκεκριμένα, το πρωί της Πέμπτης (26/11), σημειώθηκε παγετός στα βόρεια ηπειρωτικά τμήματα της χώρας.
Μάλιστα, στο Βαρικό Φλώρινας, καταγράφηκε η χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία, -1,8 °C, ενώ θερμοκρασίες υπό του μηδενός παρατηρήθηκαν και σε άλλες 7 περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr.
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