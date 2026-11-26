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Για πολλοστή φορά η Μύκονος και η γη της γίνονται βορά στις ορέξεις επιχειρηματιών που προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη τους, «στριμώχνοντας» όλο και περισσότερους τουρίστες, αδιαφορώντας για την αντοχή του φυσικού περιβάλλοντος, την καταπάτηση των αιγιαλών και την ανεπανόρθωτη αλλοίωση του κυκλαδίτικου τοπίου, το οποίο θυσιάζεται καθημερινά στον βωμό του εύκολου κέρδους.

Εκμεταλλευόμενοι την απουσία της πολεοδομίας, στην οποία μπήκε λουκέτο στα τέλη του περασμένου Σεπτεμβρίου κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, οι επιχειρηματίες άνοιξαν ήδη τη... σεζόν της παρανομίας.

Σε εξέλιξη οι παράνομες εργασίες

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες-ντοκουμέντα του Newsbomb.gr στην Ελιά και στο Αγράρι επικρατεί οργασμός εργασιών.

Στο παραλιακό μέτωπο της Ελιάς έχει μπει εκσκαφέας κι απομακρύνει τα βράχια, για να... ισιώσει την ακτή και να δημιουργηθεί μια νέα παραλία η οποία θα εξυπηρετεί προφανώς ιδιωτικά συμφέροντα και δη των ξενοδόχων που έχουν τις μονάδες τους πάνω ή κοντά στην υπό διαμόρφωση ακτή.

Για τις συγκεκριμένες έκνομες ενέργειες, σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr, έχει γίνει σχετική καταγγελία στο Λιμενικό Σώμα του νησιού.

Χτίζουν ανεξέλεγκτα και στο Αγράρι

Ίδιο το σκηνικό και στο Αγράρι, όπου σε υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα, αρχίζουν και ξεπηδούν σαν μανιτάρια νέες κτηριακές εγκαταστάσεις και δεν υπάρχει κανένας αρμόδιος για να ελέγξει τις εργασίες και να βάλει φρένο στην άναρχη ανοικοδόμηση, τη στιγμή που και ο προϊστάμενος της Πολεοδομίας τέθηκε σε αργία μέχρι και τα τέλη του τρέχοντος μήνα Νοεμβρίου.

Μετά το πέρας της αργίας κι εφόσον ο εν λόγω δημόσιος υπάλληλος επιστρέψει στη θέση του, αναμένεται να μετατεθεί σε άλλη υπηρεσία του Δήμου...

Ως εκ τούτου, με δεδομένο ότι δεν υπάρχει διαθέσιμο έμψυχο υπαλληλικό δυναμικό, φαίνεται όρι ορισμένοι επιχειρούν να επωφεληθούν κάνοντας προσθήκες και πανωσηκώματα.

Όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση άλλος φορέας, ενδεχομένως ο Δήμος Σύρου - Ερμούπολης ή κάποια άλλη κρατική υπηρεσία, αναμένεται να αναλάβει τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Δόμησης Μυκόνου. Μέχρι τότε οι επιτήδειοι θα προσπαθήσουν να συνεχίσουν να εκμεταλλεύονται την απουσία του κρατικού μηχανισμού και να προβαίνουν σε οφθαλμοφανείς αυθαιρεσίες.

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