Μύκονος: Σωρεία πολεοδομικών παραβάσεων στο νησί - «Σηκώνουν» ολόκληρες μονάδες σε Ψαρού, Φτελιά

Σωρεία πολεοδομικών παραβάσεων έχει καταγραφεί τους τελευταίους μήνες στη Μύκονο, σε αρκετές περιοχές του νησιού, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες-ντοκουμέντα που δημοσιεύει το Newsbomb.gr.

Ήδη, πριν την έναρξη της τουριστικής περιόδου, στο νησί των Ανέμων επικρατούσε οργασμός εργασιών για την αποπεράτωση τεχνικών παρεμβάσεων σε υφιστάμενα, αλλά και σε νεότευκτα κτίσματα, αρκετά εκ των οποίων είναι αυθαίρετα.

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από την Ψαρού και την Φτελιά, όπου γίνονταν εργασίες σε κτήρια, τα οποία φαίνονταν οφθαλμοφανώς αυθαίρετα.

Προφανώς, για την εκτέλεση των εργασιών, είχαν εκδοθεί σχετικές άδειες από την πολεοδομία, η οποία εντάσσεται στις υπηρεσίες του Δήμου, και προφανώς υπάρχουν κι επιβλέποντες μηχανικοί στα έργα που γίνονται οι εργασίες. Ομοίως θεωρητικά, πράττουν και οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει μπει «φρένο» σε κάποιο έργο.

Δείτε παρακάτω τις χαρακτηριστικές φωτογραφίες από την Ψαρού, εκεί που είχε στηθεί ολόκληρο εργοτάξιο.

Αυθαίρετες εργασίες στην Ψαρού

Ομοίως και στην παρακάτω περίπτωση, εργάτες δούλευαν πυρετωδώς σε αυθαίρετη επέκταση υπάρχουσας ξενοδοχειακής μονάδας.

Παράνομες εργασίες σε υπόσκαφα κτήρια στην Ψαρού

Ίδια εικόνα επικρατούσε και στην Φτελιά όπου διεξάγονταν εργασίες σε υπόσκαφα κτήρια.

Παράνομες εργασίες σε υπόσκαφα κτίσματα στην Φτελιά

Χαρακτηριστική δε, είναι η περίπτωση ενός υπόσκαφου κτίσματος τριών επιπέδων, επίσης στην περιοχή της Φτελιάς.