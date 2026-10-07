Σπάνια περίπτωση δικέφαλου φιδιού - Πλάνα μετά τη διάσωσή του

Snapshot Ένα σπάνιο μη δηλητηριώδες φίδι με δύο κεφάλια βρέθηκε στην περιοχή Νταχόντ του Γκουτζαράτ στην Ινδία.

Το φίδι, μήκους 15,5 εκατοστών και περίπου ενός έτους, έχει δύο ανεξάρτητα λειτουργικά κεφάλια σε ένα σώμα.

Η δικεφαλία είναι μια σπάνια αναπτυξιακή ανωμαλία που επηρεάζει την ανάπτυξη και τη συμπεριφορά των ζώων.

Οι διασώστες τοποθέτησαν το φίδι σε ασφαλές καταφύγιο για παρακολούθηση και φροντίδα.

Τα δύο κεφάλια μπορεί να δημιουργούν συγκρουόμενες αντιδράσεις, δυσχεραίνοντας τη σίτιση και την επιβίωση στη φύση. Snapshot powered by AI

Ένα σπάνιο φίδι με δύο κεφάλια εντοπίστηκε σε μία δασική περιοχή της Ινδίας και κινητοποιήθηκαν άγριας ζωής οργανώσεις για τη διάσωσή του.

Το ασυνήθιστο ερπετό εντοπίστηκε την περιοχή Νταχόντ του Γκουτζαράτ και ταυτοποιήθηκε ως μη δηλητηριώδες φίδι του είδους «λύκος», τα οποία θεωρούνται ακίνδυνα για τον άνθρωπο.

Το φίδι βρήκαν κάτοικοι της περιοχής και ενημέρωσαν τους αρμόδιους, οι οποίοι το μετέφεραν σε ασφαλές καταφύγιο για παρακολούθηση και φροντίδα. Το φίδι, μήκους περίπου 15,5 εκατοστά, έχει δύο ξεχωριστά κεφάλια συνδεδεμένα σε ένα σώμα. Κάθε κεφάλι έχει το δικό του ζεύγος ματιών, γεγονός που το καθιστά σπάνια περίπτωση δικεφαλίας.

🚨 RARE TWO-HEADED SNAKE RESCUED IN GUJARAT A rare two-headed Wolf Snake has been rescued in Dahod’s Dhanpur range in what has been reported as the first such case in Gujarat. The condition known as bicephaly is a rare developmental abnormality in which two heads develop on a single body. Both heads function independently. The non-venomous snake is reportedly the fifth such case documented in India. 🎥 Visuals From The Rescue #Gujarat #Dahod #Snake — contentkikamii (@contentkikamii) October 6, 2026

Η δικεφαλία είναι μια αναπτυξιακή ανωμαλία κατά την οποία ένα ζώο αναπτύσσει δύο κεφάλια σε ένα σώμα. Εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της εμβρυϊκής ανάπτυξης, όταν το σώμα δεν αναπτύσσεται κανονικά. Η πάθηση έχει καταγραφεί σε φίδια και άλλα ερπετά, αλλά τέτοιες περιπτώσεις είναι εξαιρετικά σπάνιες.

Το διασωθέν ερπετό εκτιμάται ότι είναι περίπου ενός έτους.

Οι διασώστες άγριων ζώων λαμβάνουν επί του παρόντος μέτρα για να διασφαλίσουν την ασφάλειά του και να παρακολουθούν την κατάστασή του.

Τα δικέφαλα ζώα μπορεί να αντιμετωπίζουν διάφορες δυσκολίες στη φύση. Δεδομένου ότι τα δύο κεφάλια ενδέχεται να αντιδρούν ανεξάρτητα στο φαγητό, την κίνηση ή τον κίνδυνο, οι ενέργειές τους μπορεί μερικές φορές να έρχονται σε σύγκρουση. Αυτό μπορεί να δυσχεράνει τη σίτιση, την κίνηση και τη διαφυγή από αρπακτικά.

Η κατάσταση αυτή μπορεί, επομένως, να επηρεάσει τις πιθανότητες επιβίωσης ενός ζώου στη φύση. Ωστόσο, οι ακριβείς προοπτικές επιβίωσης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το ζώο και τη σοβαρότητα της αναπτυξιακής ανωμαλίας.