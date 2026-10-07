Άννα Βίσση: Το ταξίδι με τη Δήμητρα Κούστα λίγες ώρες μετά την ανταλλαγή «πυρών» με τον Καρβέλα

Η τραγουδίστρια ταξίδεψε με τη στενή της φίλη και κουμπάρα Δήμητρα Κούστα σε ευρωπαϊκό προορισμό, την ώρα που η δημόσια αντιπαράθεσή της με τον Νίκο Καρβέλα βρίσκεται στο αποκορύφωμά της

Ανθή Κουρεντζή

Άννα Βίσση: Το ταξίδι με τη Δήμητρα Κούστα λίγες ώρες μετά την ανταλλαγή «πυρών» με τον Καρβέλα
LIFESTYLE
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  • Η Άννα Βίσση ταξίδεψε σε ευρωπαϊκό προορισμό μαζί με τη στενή της φίλη και κουμπάρα Δήμητρα Κούστα, λίγες ώρες μετά τη δημόσια αντιπαράθεσή της με τον Νίκο Καρβέλα.
  • Η δημόσια κόντρα μεταξύ Άννας Βίσση και Νίκου Καρβέλα ξεκίνησε μετά την απουσία του Καρβέλα από τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ και συνεχίστηκε με ανταλλαγές δηλώσεων.
  • Η σχέση της Άννας Βίσση με τη Δήμητρα Κούστα είναι στενή και περιλαμβάνει προσωπικούς και επαγγελματικούς δεσμούς, καθώς και κοινά ταξίδια σε διάφορες χώρες.
  • Δεν έχει αποκαλυφθεί ο συγκεκριμένος ευρωπαϊκός προορισμός του ταξιδιού ούτε αν συνδέεται με επαγγελματικές υποχρεώσεις.
  • Η αναχώρηση της Άννας Βίσση συνέπεσε χρονικά με την κορύφωση της δημόσιας αντιπαράθεσης με τον Νίκο Καρβέλα.
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Ένα ταξίδι στο εξωτερικό επέλεξε να πραγματοποιήσει η Άννα Βίσση μαζί με τη στενή της φίλη, κουμπάρα και συνεργάτιδά της Δήμητρα Κούστα, την ώρα που η δημόσια αντιπαράθεσή της με τον Νίκο Καρβέλα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν στην εκπομπή «Happy Day», η τραγουδίστρια αναχώρησε για την Ευρώπη μαζί με τη Δήμητρα Κούστα, λίγες ώρες μετά την ανταλλαγή ανακοινώσεων και αιχμηρών τοποθετήσεων με τον Νίκο Καρβέλα.

Το ταξίδι έρχεται σε μια περίοδο ιδιαίτερα έντονη για την Άννα Βίσση, καθώς η πολυσυζητημένη απουσία του Νίκου Καρβέλα από τη μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ εξελίχθηκε σε ανοιχτή δημόσια σύγκρουση μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο γνωστός συνθέτης προχώρησε σε εκτενή ανακοίνωση, περιγράφοντας τη δική του εκδοχή για όσα προηγήθηκαν της συναυλίας, ενώ ακολούθησε απάντηση από την πλευρά της Άννας Βίσση και νέες τοποθετήσεις μέσω του δικηγόρου της, Μιχάλη Δημητρακόπουλου.

Στο πλευρό της η Δήμητρα Κούστα

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η Άννα Βίσση επέλεξε να αναχωρήσει για λίγες ημέρες στο εξωτερικό έχοντας μαζί της ένα από τα πιο κοντινά της πρόσωπα.

Η σχέση της με τη Δήμητρα Κούστα ξεπερνά πλέον τα όρια μιας απλής φιλίας. Οι δύο γυναίκες είναι κουμπάρες και έχουν αναπτύξει τα τελευταία χρόνια στενό προσωπικό αλλά και επαγγελματικό δεσμό.

Τον Μάιο του 2025, η Άννα Βίσση βάφτισε τον γιο της Δήμητρας και του Γιάννη Κούστα στη Σύμη. Παράλληλα, έχουν πραγματοποιήσει αρκετά ταξίδια μαζί, από την Αίγυπτο και την Ίμπιζα μέχρι τη Γαλλική Πολυνησία και τη Βραζιλία.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ποια ευρωπαϊκή χώρα επέλεξαν για το συγκεκριμένο ταξίδι, ούτε εάν πρόκειται αποκλειστικά για μια σύντομη απόδραση ή συνδέεται και με επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Η χρονική συγκυρία, πάντως, δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς η αναχώρηση της Άννας Βίσση συνέπεσε με την κορύφωση της δημόσιας κόντρας με τον Νίκο Καρβέλα.

Αυτό που είναι γνωστό είναι ότι η τραγουδίστρια ταξίδεψε έχοντας δίπλα της τη Δήμητρα Κούστα, με την οποία διατηρεί εδώ και χρόνια ιδιαίτερα στενή σχέση.

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