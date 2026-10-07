Βίσση: «Έχουμε πληρώσει €250.000 για πνευματικά δικαιώματα στον Καρβέλα» λέει η εταιρεία παραγωγής

Snapshot Η D&A Live Concerts δηλώνει ότι έχει εκπληρώσει πλήρως όλες τις νόμιμες και συμβατικές υποχρεώσεις της προς τους συντελεστές της συναυλίας της Άννας Βίσση, συμπεριλαμβανομένου του Νίκου Καρβέλα.

Η εταιρεία έχει εξασφαλίσει την απαιτούμενη άδεια και έχει καταβάλει προκαταβολή 250.000€ στην AUTODIA για τα πνευματικά δικαιώματα του Νίκου Καρβέλα.

Δεν υπάρχει καμία συμφωνία μεταξύ της D&A Live Concerts και του Νίκου Καρβέλα σχετικά με τη συγκεκριμένη συναυλία ή άλλες παραστάσεις.

Η εταιρεία αρνείται κάθε άλλη οικονομική ή συμβατική απαίτηση που σχετίζεται με τη συναυλία και χαρακτηρίζει τους αντίθετους ισχυρισμούς ανακριβείς.

Η D&A Live Concerts προειδοποιεί ότι θα ασκήσει νομικά δικαιώματά της σε περίπτωση συνέχισης αβάσιμων απαιτήσεων ή ανακριβών ισχυρισμών. Snapshot powered by AI

Στην αντεπίθεση περνά η εταιρεία παραγωγής D&A Live Concerts, μετά τις αναφορές που αφορούν τις οικονομικές και συμβατικές εκκρεμότητες γύρω από τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ και τη συνεργασία με τον Νίκο Καρβέλα.

Με ανακοίνωσή της, η εταιρεία υποστηρίζει ότι έχει εκπληρώσει στο ακέραιο όλες τις νόμιμες και συμβατικές υποχρεώσεις της απέναντι στους συντελεστές της συναυλίας, συμπεριλαμβανομένου του Νίκου Καρβέλα.

Παράλληλα, αναφέρεται στη διαδικασία καταβολής των πνευματικών δικαιωμάτων μέσω της AUTODIA και υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη οικονομική ή συμβατική απαίτηση σε βάρος της.

Η D&A Live Concerts χαρακτηρίζει ανακριβείς τους αντίθετους ισχυρισμούς και προειδοποιεί ότι, σε περίπτωση που συνεχιστούν, επιφυλάσσεται να προσφύγει στις αρμόδιες αρχές και στα δικαστήρια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας παραγωγής:

«Η εταιρεία D&A Live Concerts, ως παραγωγός της συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, προς αποκατάσταση της αλήθειας και αποφυγή περαιτέρω εσφαλμένων εντυπώσεων, δηλώνει κατηγορηματικά ότι έχει εκπληρώσει στο ακέραιο κάθε νόμιμη και συμβατική υποχρέωσή της έναντι όλων των συντελεστών και λοιπών συνεργατών της, συμπεριλαμβανομένου του κ. Νίκου Καρβέλα.

Η εταιρεία απευθύνθηκε, ως όφειλε, στον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Μουσικών Πνευματικών Δικαιωμάτων AUTODIA, στον οποίο ο κ. Καρβέλας έχει εκχωρήσει τη διαχείριση των περιουσιακών δικαιωμάτων από τη δημόσια εκτέλεση των έργων του, και προέβη, πριν από τη διεξαγωγή της συναυλίας, στην εξασφάλιση της απαιτούμενης άδειας, καθώς και στην εμπρόθεσμη καταβολή των ποσών που προβλέπονται βάσει του δημοσιευμένου αμοιβολογίου της AUTODIA και των όρων της σχετικής υπογραφείσας σύμβασης.

Ήδη, από τις 23.09.2026, έχει καταβληθεί στην AUTODIA το ποσό των 250.000€ ως προκαταβολή και αναμένεται η οριστική εκκαθάριση βάσει του set list που έχει ήδη υποβληθεί. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, θα καταβληθεί στον κ. Νίκο Καρβέλα ως είθισται το ποσό που προβλέπεται βάσει της σχετικής Σύμβασής του με την AUTODIA.

Μεταξύ της Εταιρείας και του κ. Νίκου Καρβέλα δεν υφίσταται ουδεμία συμφωνία, ούτε γραπτή ούτε προφορική, που να αφορά την εν λόγω συναυλία καθώς επίσης και για καμία άλλη συναυλία ή παράσταση.

Κατόπιν τούτων, και σύμφωνα με τα τηρούμενα λογιστικά και συμβατικά αρχεία της εταιρείας, δεν υφίσταται έως σήμερα οποιαδήποτε άλλη αξίωση κατά της D&A Live Concerts από τη συναυλία στο ΟΑΚΑ.

Κάθε αντίθετος ισχυρισμός είναι ανακριβής, στερείται συμβατικού και νόμιμου ερείσματος και δεν ανταποκρίνεται σε πραγματικά δεδομένα.

Σε περίπτωση δε, που θα συνεχίσουν να εγείρονται νομικά αβάσιμες απαιτήσεις ή να διαδίδονται ανακριβείς και προσβλητικοί ισχυρισμοί, η εταιρεία δηλώνει ότι επιφυλάσσεται ρητά για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της ενώπιον των αρμόδιων αρχών και Δικαστηρίων».

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