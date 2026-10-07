Εορτολόγιο 8 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

Ποιους Αγίους τιμά η Εκκλησία στις 8 Οκτωβρίου

Ανθή Κουρεντζή

Εορτολόγιο 8 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η μνήμη της Οσίας Πεγίας της από εταιρίδων τιμάται στις 8 Οκτωβρίου σύμφωνα με το εορτολόγιο.
  • Η Οσία Πελαγία ήταν αρχικά πόρνη στην Αντιό, ζώντας μια αμαρτωλή ζωή χωρίς μετάνοια.
  • Αλλάχθηκε μετά από κήρυγμα του επισκόπου Νόννου και μετανοώντας, πούλησε τα κοσμήματά της και μοίρασε τα χρήματα στους φτωχούς.
  • Βαπτίσθηκε και κατόπιν πέρασε τη ζωή της στην Ιερουσαλήμ με σκληρή άσκηση και μετάνοια.
  • Το παράδειγμά της δείχνει πως οι αμαρτωλοί που ειλικρινά μετανοούν μπορούν να εισέλθουν στη βασιλεία του Θεού.
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Αύριο Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη της Οσίας Πελαγίας της από εταιρίδων.

Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι τα εξής:

  • Πελαγία, Πελαγούλα, Πελαγίνα, Πελαγίτσα, Πελαγιώ, Πελαγής, Πελάγιος

Οσία Πελαγία

Η Οσία Πελαγία ζούσε στην Αντιόχεια και ανήκε στην τάξη των ελαφρών γυναικών. Ήταν πόρνη. Η ζωή της ήταν βουτηγμένη μέσα στον οίστρο των αμαρτωλών ηδονών. Η ακολασία είχε πορώσει τόσο τη συνείδησή της, ώστε καμιά έννοια μετάνοιας να μη μπορεί να εισχωρήσει στην ψυχή της. Επομένως, θα μπορούσε να πει κανείς, ήταν καταδικασμένη από την επίγεια ζωή της στο πυρ της κολάσεως. Όμως όχι! Ο πολυεύσπλαχνος Κύριός μας διαβεβαίωσε ότι «αι τελώναι και αι πόρνοι προάγουσιν υμάς εις την βασιλείαν του Θεού». Δηλαδή, οι τελώνες και οι πόρνες, που στην αρχή έδειξαν απείθεια στο Νόμο του Θεού, αλλά κατόπιν ειλικρινά μετάνιωσαν, προλαμβάνουν στη βασιλεία του Θεού εσάς, που μόνο με τα λόγια δείξατε υπακοή στο Θεό, στην πράξη όμως υπήρξατε απειθείς και άπιστοι.

Πράγματι η Πελαγία τυχαία σε κάποια σύναξη χριστιανών άκουσε θερμό κήρυγμα περί αγνότητας, του επισκόπου Νόννου. Τα λόγια του ήλεγξαν και συγκλόνισαν την ψυχή της. Με τη χάρη του Θεού, απαρνήθηκε την άσωτη ζωή της, πούλησε τα διάφορα κοσμήματά της και τα χρήματα διαμοίρασε στους φτωχούς. Αφού κατηχήθηκε και βαπτίσθηκε, μετά οκτώ μέρες πήγε στην Ιερουσαλήμ, όπου με σκληρή άσκηση πέρασε την υπόλοιπη ζωή της.

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