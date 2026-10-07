Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό πλησιάζει την Ελλάδα – Πότε και πού θα «χτυπήσουν» ισχυρές βροχές

Αλλαγή του σκηνικού από την Πέμπτη, με κορύφωση των φαινομένων το Σάββατο σε βόρειο Ιόνιο και Ήπειρο

Ανθή Κουρεντζή

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό πλησιάζει την Ελλάδα – Πότε και πού θα «χτυπήσουν» ισχυρές βροχές
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  • Από την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου το βαρομετρικό χαμηλό θα επηρεάσει τη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα με τοπικές βροχές και νοτιοδυτικούς ανέμους έως 5 μποφόρ.
  • Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές στη δυτική Ελλάδα και πιθανές καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο.
  • Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου οι βροχές θα ενταθούν, με ισχυρά φαινόμενα στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και ενίσχυση των ανέμων έως 6 μποφόρ.
  • Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου ο καιρός θα είναι άστατος με τοπικές βροχές και καταιγίδες στην αρχή, αλλά θα βελτιωθεί σταδιακά από τα δυτικά.
  • Η πιο κρίσιμη ημέρα για έντονα καιρικά φαινόμενα είναι το Σάββατο, με σταδιακή βελτίωση από την Κυριακή.
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Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού φέρνει βαρομετρικό χαμηλό που αρχίζει να οργανώνεται στον Κόλπο της Γένοβας και αναμένεται να κινηθεί αργά προς τα ανατολικά, επηρεάζοντας σταδιακά και τη χώρα μας.

Ήδη από την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, σύμφωνα με την πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου, το σύστημα θα αρχίσει να στρέφει τους ανέμους σε νοτιοδυτικούς, ενώ τα πρώτα φαινόμενα θα κάνουν την εμφάνισή τους στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα.

Η πιο σημαντική επιδείνωση αναμένεται το Σάββατο, όταν οι βροχές στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο προβλέπεται να είναι κατά τόπους ισχυρές.

Τοπικές βροχές στα δυτικά και έως 28 βαθμούς την Πέμπτη

Την Πέμπτη οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς και θα φτάνουν έως τα 5 μποφόρ.Τοπικές βροχές αναμένονται στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά ήπιος.

Οι συνθήκες θα ευνοούν τον σχηματισμό ομίχλης τις πρωινές ώρες, κυρίως στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε σχετικά υψηλά επίπεδα, φτάνοντας κατά τόπους τους 28 βαθμούς Κελσίου.

Βροχές στη δυτική Ελλάδα – Πιθανές καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο την Παρασκευή

Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα καθώς και στη Δυτική Μακεδονία αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Στο βόρειο Ιόνιο υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης καταιγίδων, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατούν λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες κυρίως στις ηπειρωτικές περιοχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Ισχυρές βροχές σε βόρειο Ιόνιο και Ήπειρο το Σάββατο

Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου το βαρομετρικό χαμηλό θα κάνει περισσότερο αισθητή την παρουσία του. Στο Ιόνιο και στην ηπειρωτική Ελλάδα, με εξαίρεση τις βορειοανατολικές περιοχές, προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Τα φαινόμενα αναμένεται να είναι ισχυρά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, ενώ οι άνεμοι στο Ιόνιο θα ενισχυθούν έως τα 6 μποφόρ.

Στη βορειοδυτική Ελλάδα η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.Κυριακή: Βροχές και καταιγίδες στην αρχή, βελτίωση από τα δυτικά

Η Κυριακή 11 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει με άστατο καιρό στη δυτική, κεντρική και βόρεια χώρα. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρώτες ώρες της ημέρας, ωστόσο σταδιακά και από τα δυτικά προς τα ανατολικά ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση.

Οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε βορειοδυτικούς και θα φτάνουν έως τα 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ελαφρώς.

Η πιο κρίσιμη ημέρα

Με βάση τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, το Σάββατο φαίνεται να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, κυρίως για το βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, όπου οι βροχοπτώσεις αναμένεται να είναι ισχυρότερες. Από την Κυριακή το σύστημα θα αρχίσει σταδιακά να απομακρύνεται, με τον καιρό να βελτιώνεται από τα δυτικά.

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