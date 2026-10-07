Καιρός - Κολυδάς: Μεγάλα ύψη βροχής μέχρι το Σάββατο - Οι περιοχές που θα πληγούν από την κακοκαιρία

Snapshot Μέχρι Κυριακή 11 Οκτωβρίου αναμένονται υψηλές θερμοκρασίες και σημαντικές βροχοπτώσεις κυρίως στα δυτικά, με έντονη δραστηριότητα στο Ιόνιο το Σάββατο.

Την Πέμπτη οι άνεμοι θα είναι ασθενείς έως μέτριοι, με θερμοκρασίες έως 28°C και περιορισμένες βροχές, κυρίως στο Ιόνιο.

Την Παρασκευή οι βροχές θα ενισχυθούν στο Ιόνιο, όπου τα τοπικά ύψη βροχής μπορεί να φτάσουν τα 36 χιλιοστά, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει έως 30°C στη Θεσσαλία.

Το Σάββατο αναμένονται τα ισχυρότερα βροχοπτώσεις στο Ιόνιο με τοπικά ύψη μέχρι 68 χιλιοστά και ισχυρές ριπές ανέμων έως 87 χλμ./ώρα.

Την Κυριακή οι βροχές θα μετατοπιστούν προς την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με τοπικά ύψη βροχής έως 30 χιλιοστά και θερμοκρασίες έως 29°C στη Στερεά Ελλάδα. Snapshot powered by AI

Με ήπιους ανέμους, υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες αλλά και σημαντικές βροχοπτώσεις κυρίως στα δυτικά θα κυλήσει ο καιρός έως την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, σύμφωνα με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον εντοπίζεται στο Ιόνιο, όπου από την Παρασκευή και κυρίως το Σάββατο αναμένονται τα υψηλότερα ύψη βροχής, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά ακόμη και τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Ήπιοι άνεμοι και θερμοκρασία έως 28°C την Πέμπτη

Την Πέμπτη οι άνεμοι θα πνέουν γενικά ασθενείς έως μέτριοι.

Στο Αιγαίο η μέση έντασή τους θα βρίσκεται περίπου στα 3 μποφόρ, με τις ριπές να φτάνουν περίπου τα 43 χλμ./ώρα. Στο Ιόνιο θα φτάνουν κατά μέσο όρο τα 4 μποφόρ, με ριπές έως περίπου 46 χλμ./ώρα.

Η βασική εκτίμηση του μοντέλου ICON δίνει τις υψηλότερες θερμοκρασίες στη Θεσσαλία, όπου ο υδράργυρος θα πλησιάσει τους 28°C. Στη Δυτική Ελλάδα και την Κεντρική Μακεδονία η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 27°C.

Οι βροχές θα είναι περιορισμένες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Το υψηλότερο τοπικό ύψος υετού αναμένεται στο Ιόνιο, κοντά στα 4,6 χιλιοστά, με την εντονότερη τρίωρη βροχόπτωση να υπολογίζεται για το διάστημα 21:00–00:00.

Ενισχύονται οι βροχές στο Ιόνιο την Παρασκευή

Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, οι άνεμοι θα παραμείνουν ασθενείς έως μέτριοι.

Στο Αιγαίο θα φτάνουν κατά μέσο όρο τα 4 μποφόρ, με ριπές κοντά στα 51 χλμ./ώρα, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν επίσης γύρω στα 4 μποφόρ, με ριπές έως περίπου 53 χλμ./ώρα.

Η θερμοκρασία θα ανέβει περαιτέρω. Το ICON δίνει έως 30°C στη Θεσσαλία, 29°C στην Πελοπόννησο και περίπου 28°C στην Κεντρική Μακεδονία.

Για τη Θεσσαλία, πάντως, υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα προγνωστικά μοντέλα, καθώς το ECMWF δίνει περίπου 27°C. Η τιμή αυτή αποτελεί εναλλακτικό σενάριο και όχι τη βασική πρόγνωση.

Την ίδια ημέρα, οι σημαντικότερες βροχοπτώσεις θα συγκεντρωθούν στο Ιόνιο, όπου τα τοπικά ύψη βροχής μπορεί να φτάσουν περίπου τα 36 χιλιοστά. Η πιο έντονη τρίωρη περίοδος αναμένεται από τις 15:00 έως τις 18:00.

Το Σάββατο το πιο ισχυρό βροχερό σήμα στο Ιόνιο

Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου φαίνεται να είναι η πιο ενδιαφέρουσα ημέρα ως προς τις βροχές στα δυτικά.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα κινούνται γύρω στα 4 μποφόρ, ωστόσο οι ριπές μπορεί να φτάσουν τα 60 χλμ./ώρα.

Στο Ιόνιο η μέση ένταση θα παραμείνει επίσης περίπου στα 4 μποφόρ, όμως οι ριπές θα είναι αισθητά ισχυρότερες, αγγίζοντας κατά τόπους τα 87 χλμ./ώρα.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, με το ICON να δίνει έως 29°C στη Στερεά Ελλάδα και περίπου 28°C σε Ανατολική Μακεδονία – Θράκη και Πελοπόννησο.

Το ισχυρότερο υετικό σήμα εντοπίζεται και πάλι στο Ιόνιο, όπου τα τοπικά ύψη βροχής μπορεί να φτάσουν περίπου τα 68 χιλιοστά.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο διάστημα 09:00–12:00, όταν μέσα σε ένα τρίωρο τα μοντέλα δίνουν έως περίπου 26 χιλιοστά βροχής.

Οι βροχές μετατοπίζονται προς Ανατολική Μακεδονία και Θράκη την Κυριακή

Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου το ενδιαφέρον μεταφέρεται ανατολικότερα.

Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν κατά μέσο όρο γύρω στα 4 μποφόρ, με ριπές έως 65 χλμ./ώρα, ενώ στο Ιόνιο θα εξασθενήσουν στα περίπου 3 μποφόρ, με ριπές έως 38 χλμ./ώρα.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει υψηλή, φτάνοντας έως 29°C στη Στερεά Ελλάδα, περίπου 28°C στην Πελοπόννησο και 26°C σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Οι περισσότερες βροχές αναμένονται πλέον στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου τα τοπικά ύψη μπορούν να φτάσουν περίπου τα 30 χιλιοστά.

Το πιο έντονο τρίωρο φαίνεται να είναι από τις 03:00 έως τις 06:00, με ποσότητες κοντά στα 16 χιλιοστά.

Η εικόνα του καιρού μέχρι το τέλος της εβδομάδας χαρακτηρίζεται από σχετικά υψηλές θερμοκρασίες, χωρίς ιδιαίτερα ισχυρούς μέσους ανέμους, αλλά με κατά τόπους σημαντικές βροχοπτώσεις.

Το Ιόνιο συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον την Παρασκευή και κυρίως το Σάββατο, ενώ την Κυριακή το επίκεντρο των βροχών μετατοπίζεται προς την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Καθώς πρόκειται για προγνωστικά δεδομένα μοντέλων, η ακριβής ένταση και γεωγραφική κατανομή των φαινομένων ενδέχεται να διαφοροποιηθεί στις επόμενες επικαιροποιήσεις.

Διαβάστε επίσης