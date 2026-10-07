Καιρός: Δύο κύματα κακοκαιρίας έως τα μέσα Οκτωβρίου – Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο

Πώς θα κυλήσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Ανθή Κουρεντζή

Καιρός: Δύο κύματα κακοκαιρίας έως τα μέσα Οκτωβρίου – Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο
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  • Τις επόμενες ημέρες αναμένονται βροχές και καταιγίδες κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τα Επτάνησα και τη δυτική Ελλάδα.
  • Το Σάββατο και την Κυριακή θα επηρεαστούν η δυτική-κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία και περιοχές έως τη Θράκη, με τοπικές καταιγίδες και έντονη αστάθεια.
  • Από τις 13 έως τις 16 Οκτωβρίου αναμένονται ισχυρές βροχές στην κεντρική και νότια Ελλάδα, περιλαμβανομένης της Αττικής.
  • Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα επηρεάσουν και το Αιγαίο.
  • Η κακοκαιρία θα εκδηλωθεί σε δύο κύματα, με το πρώτο να επικεντρώνεται στη βορειοδυτική και κεντρική Ελλάδα και το δεύτερο στη νότια και κεντρική χώρα.
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Βροχερό θα είναι το σκηνικό του καιρού το επόμενο δεκαήμερο σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου.

Αύριο, Πέμπτη (8/10), ο καιρός θα είναι πολύ άστατος αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και στη συνέχεια τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κι άλλες περιοχές. Έως τα ξημερώματα αναμένονται τοπικές μπόρες στην Κέρκυρα, ενώ το πρωί της Πέμπτης θα βρέξει στο κεντρικό-βόρειο Ιόνιο και τις παράκτιες περιοχές της Ηπείρου.

Προς το βράδυ, αναμένονται βροχές και καταιγίδες και στα υπόλοιπα Επτάνησα, σχεδόν σε όλη την Ήπειρο, στο βορειοδυτικό τμήμα της Πελοποννήσου και στη δυτική Αιτωλοακαρνανία.

Την Παρασκευή (9/10) θα εκδηλωθούν και πάλι βροχές στη βορειοδυτική Ελλάδα, ενώ το πρωί του Σαββάτου (10/10) κάποια «βροχοπλοκάμια» από το βαρομετρικό χαμηλό που επηρεάζει την Ιταλία θα φτάσουν στη βόρεια και βορειοδυτική Ελλάδα, σημειώνει ο Σάκης Αρναούτογλου.

Το βράδυ του Σαββάτου αναμένονται φαινόμενα και στη δυτική-κεντρική Μακεδονία. Έως τα ξημερώματα της Κυριακής (11/10) οι περισσότερες και πιο δυνατές βροχές αναμένονται στα Επτάνησα, τη δυτική-βορειοδυτική Ελλάδα και σε περιοχές της δυτικής-κεντρικής Μακεδονίας.

Το πρωί της Κυριακής θα υπάρχει αστάθεια στα δυτικά, που θα φτάνει έως και τη Μεσσηνία, ενώ βροχές ή τοπικές καταιγίδες αναμένονται επίσης στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Θεσσαλίας και στη Μακεδονία. Από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν τα φαινόμενα στη δυτική Ελλάδα, αλλά θα συνεχιστούν στην κεντρική-δυτική Μακεδονία και το βράδυ ίσως φτάσουν στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Από τις 13-14 Οκτωβρίου έρχονται «αρκετές βροχές» στην κεντρική και νότια Ελλάδα, όπως και στο Αιγαίο, ενώ ανάμεσα στις περιοχές που θα επηρεαστούν είναι και η Αττική. Οι βροχές φαίνεται ότι θα είναι δυνατές, με τα έως τώρα προγνωστικά στοιχεία και θα συνεχιστούν έως τις 15/10, ίσως και το πρωί της 16ης Οκτωβρίου.

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