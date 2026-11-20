Snapshot Ο Τζος Ο’Κόνορ ήταν μία από τις πρώτες επιλογές του Ντενί Βιλνέβ για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ, αλλά αποσύρθηκε λόγω αμφιβολιών για τη μακροχρόνια δέσμευση.

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον κατέληξε να αναλάβει τον ρόλο μετά την αποχώρηση του Ο’Κόνορ και την προσθήκη νέων υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής.

Η Amazon συμφώνησε με τον Πάτινσον να μην περιοριστεί στις προσωπικές του διαφημιστικές συνεργασίες, παρά τις παραδοσιακές εμπορικές συμφωνίες της σειράς James Bond.

Η επιλογή του Πάτινσον συνοδεύεται από τη δέσμευση της παραγωγής να διαπραγματευτεί εκ νέου τυχόν συγκρούσεις μεταξύ των χορηγών της ταινίας και των συμβολαίων του ηθοποιού.

Η νέα ταινία James Bond θα σκηνοθετηθεί από τον Ντενί Βιλνέβ με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Πάτινσον. Snapshot powered by AI

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον είναι ο νέος Τζέιμς Μποντ, ωστόσο, όπως αποκαλύπτεται, ο ρόλος θα μπορούσε να είχε καταλήξει στον Τζος Ο’Κόνορ. Ο Βρετανός ηθοποιός φέρεται να ήταν από τις πρώτες επιλογές του σκηνοθέτη Ντενί Βιλνέβ, αλλά αποφάσισε να αποσυρθεί από τη διεκδίκηση πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μάθιου Μπελόνι, ο οποίος είχε προβλέψει την επιλογή του Πάτινσον και δημοσίευσε νέες πληροφορίες στο Puck, ο Ο’Κόνορ προβληματιζόταν εξαρχής για τις απαιτήσεις του ρόλου και κυρίως για τη δέσμευση που θα συνεπαγόταν η συμμετοχή του σε ένα τόσο μεγάλο κινηματογραφικό franchise.

Ο ηθοποιός, γνωστός από την ερμηνεία του ως πρίγκιπας Κάρολος στη σειρά «The Crown», αλλά και από τις ταινίες «God’s Own Country», «La Chimera» και «The Mastermind», βρισκόταν αρχικά στην τελική τριάδα των υποψηφίων, μαζί με τον Κάλουμ Τέρνερ και τον Τζακ Λόουντεν.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον Μπελόνι, ο Βιλνέβ έδειχνε τόσο έντονη προτίμηση στον Ο’Κόνορ, ώστε αρκετοί άνθρωποι της κινηματογραφικής βιομηχανίας θεωρούσαν πως η επιλογή του ήταν σχεδόν δεδομένη.

Ο ίδιος, ωστόσο, δεν είχε πάρει την απόφασή του. Για αρκετό διάστημα αμφιταλαντευόταν ακόμη και για το αν θα συμμετάσχει στα δοκιμαστικά γυρίσματα. Τελικά πέρασε από δοκιμαστικό, αλλά λίγο αργότερα απέσυρε την υποψηφιότητά του.

Στη συνέχεια, στη λίστα προστέθηκαν ο Ρόμπερτ Πάτινσον και ο Νίκολας Χουλτ, με την παραγωγή να καταλήγει τελικά στον πρώτο.

Η ειδική συμφωνία της Amazon με τον Πάτινσον

Το δημοσίευμα αποκαλύπτει και μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια από τις διαπραγματεύσεις της Amazon MGM με τον Πάτινσον, πριν ακόμη πραγματοποιηθεί το δοκιμαστικό του.

Σύμφωνα με τον Μπελόνι, ο ηθοποιός εξασφάλισε ότι δεν θα ήταν υποχρεωμένος να προσαρμόσει τις προσωπικές διαφημιστικές συνεργασίες του στις εμπορικές συμφωνίες των ταινιών του James Bond.

Πρόκειται για έναν ασυνήθιστο όρο, καθώς οι συνεργασίες με μεγάλες εταιρείες, ιδιαίτερα στον χώρο της μόδας, των ρολογιών και των πολυτελών προϊόντων, αποτελούν διαχρονικά σημαντική πηγή εσόδων για τη σειρά.

Ο Πάτινσον διατηρεί ήδη εμπορικά συμβόλαια με γνωστούς οίκους, τα οποία ενδέχεται να έρθουν σε σύγκρουση με μελλοντικούς χορηγούς της παραγωγής.

Όπως σημειώνει ο Μπελόνι, η Amazon και ο ηθοποιός θα χρειαστεί να διαπραγματευτούν εκ νέου τα σχετικά ζητήματα, εφόσον προκύψουν τέτοιες ασυμβατότητες.

Η παραχώρηση αυτή θεωρείται ενδεικτική της επιθυμίας της παραγωγής να εξασφαλίσει τον Πάτινσον, ο οποίος τελικά αναλαμβάνει τον ρόλο του 007 στη νέα ταινία που θα σκηνοθετήσει ο Ντενί Βιλνέβ.

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