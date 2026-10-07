«Κάθε Νύχτα»: Ένα ελληνικό noir με φόντο τη σκοτεινή πλευρά της Αθήνας

Ο Θάνος Παπαδάκος, γνωστός και ως «Μυθοπλάστης», υπογράφει ένα μυθιστόρημα που συνδυάζει αστυνομική πλοκή, ιστορικό μυστήριο και την Αθήνα της οικονομικής κρίσης

Μίλτος Τσεκούρας

«Κάθε Νύχτα»: Ένα ελληνικό noir με φόντο τη σκοτεινή πλευρά της Αθήνας
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  • Το μυθιστόρημα «Κάθε Νύχτα» του Θάνου Παπαδάκου είναι ένα ελληνικό noir που διαδραματίζεται στην Αθήνα της οικονομικής κρίσης.
  • Η ιστορία ακολουθεί τρεις νεαρούς ιδιοκτήτες γραφείου ιδιωτικών ερευνών που αναζητούν μια εξαφανισμένη γυναίκα και ανακαλύπτουν ένα μεσαιωνικό κειμήλιο με μυστικά.
  • Η Αθήνα λειτουργεί ως βασικό στοιχείο της αφήγησης, με τις νυχτερινές γειτονιές και τις κρυφές στοές να παίζουν σημαντικό ρόλο στην πλοκή.
  • Το βιβλίο συνοδεύεται από πρωτότυπα σκίτσα του Ματάκια που ενισχύουν τη σκοτεινή ατμόσφαιρα της ιστορίας.
  • Ο συγγραφέας Θάνος Παπαδάκος συνδυάζει στην αφήγησή του αστυνομική περιπέτεια, ιστορικό μυστήριο και χιούμορ.
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Ένα σύγχρονο ελληνικό noir μυθιστόρημα με φόντο την Αθήνα της οικονομικής κρίσης είναι το «Κάθε Νύχτα» του συγγραφέα Θάνου Παπαδάκου, γνωστού με το ψευδώνυμο «Μυθοπλάστης», που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Πηγή.

Η ιστορία εκτυλίσσεται σε μια Αθήνα διαφορετική από τη γνώριμη εικόνα της, όπου η οικονομική κρίση, η νύχτα και οι άνθρωποι που κινούνται στα όρια της νομιμότητας συνθέτουν το σκηνικό μιας περιπέτειας με αστυνομικά και ιστορικά στοιχεία.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τρεις νεαροί, ιδιοκτήτες ενός μικρού γραφείου ιδιωτικών ερευνών, οι οποίοι αναζητούν έναν τρόπο να ξεφύγουν από τη στασιμότητα και τα αδιέξοδα της εποχής. Η φιλοδοξία τους τούς οδηγεί σταδιακά σε έναν κόσμο όπου η λάμψη της νύχτας συνυπάρχει με τον κίνδυνο και οι επιλογές έχουν συνέπειες.

ΒΙΒΛΙΟ

Από μια εξαφάνιση σε ένα μεσαιωνικό μυστήριο

Η περιπέτεια ξεκινά όταν μια μυστηριώδης γυναίκα απευθύνεται στους τρεις ερευνητές και τους ζητά να εντοπίσουν την εξαφανισμένη αδελφή της.

Η υπόθεση, που αρχικά μοιάζει σχετικά απλή, σύντομα παίρνει διαφορετική τροπή. Η αναζήτηση οδηγεί τους πρωταγωνιστές στην ανακάλυψη ενός μεσαιωνικού κειμηλίου μεγάλης αξίας, πίσω από το οποίο κρύβονται θρύλοι, δεισιδαιμονίες και μυστικά που συνδέουν το παρελθόν με το παρόν.

Καθώς η έρευνα προχωρά, οι τρεις νεαροί βυθίζονται όλο και περισσότερο στην αθέατη πλευρά της Αθήνας. Υπόγειες διαδρομές, κρυφές στοές και ξεχασμένες ιστορίες γίνονται κομμάτια ενός παζλ που πρέπει να λύσουν, πριν οι ίδιοι βρεθούν παγιδευμένοι σε αυτό.

«Τους είπε να βρουν την αδερφή της… κι εκείνοι το έψαξαν λίγο παραπάνω.»

Η Αθήνα λειτουργεί έτσι όχι μόνο ως σκηνικό, αλλά και ως βασικό στοιχείο της αφήγησης. Η πόλη της κρίσης, οι γειτονιές, η νυχτερινή ζωή και οι λιγότερο γνωστές διαδρομές της αποτελούν το περιβάλλον μέσα στο οποίο ξεδιπλώνεται η ιστορία.

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Τα σκίτσα που συνοδεύουν την αφήγηση

Ξεχωριστό στοιχείο του βιβλίου είναι τα πρωτότυπα σκίτσα του Ματάκια, τα οποία συνοδεύουν το κείμενο και αποτυπώνουν πρόσωπα, χώρους και στιγμές της ιστορίας.

Οι εικόνες λειτουργούν συμπληρωματικά προς την αφήγηση, ενισχύοντας τη σκοτεινή ατμόσφαιρα του μυθιστορήματος και δίνοντας μια επιπλέον διάσταση στον κόσμο που περιγράφει ο συγγραφέας.

Ποιος είναι ο συγγραφέας

Ο Θάνος Παπαδάκος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1981 και κατάγεται από τη Μάνη. Το 1998 αποφοίτησε από το LFH (Lycée Franco-Hellénique Eugène Delacroix), ενώ το 2007 ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Το 2009 απέκτησε Master of Arts in Management από το University of Brighton. Την ίδια χρονιά ξεκίνησε να εργάζεται στον χώρο των γραφικών τεχνών, ενώ από το 2018 διαχειρίζεται εταιρεία στον ίδιο κλάδο.

Παράλληλα με την επαγγελματική του δραστηριότητα ασχολείται με τη συγγραφή. Το «Κάθε Νύχτα» ξεκίνησε να γράφεται το 2007 και αποτελεί ένα έργο που συνδυάζει την αστυνομική περιπέτεια με το χιούμορ, το ιστορικό μυστήριο και την εικόνα μιας Αθήνας που κινείται ανάμεσα στο γνώριμο και το άγνωστο.

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