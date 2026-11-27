Γεμάτοι κόσμο οι εμπορικοί δρόμοι της πρωτεύουσας, με τις αγορές να έχουν την τιμητική τους

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Με αυξημένη κίνηση και πλήθος καταναλωτών πραγματοποιείται σήμερα, Παρασκευή (29/11), η Black Friday, με τα καταστήματα να προσφέρουν δελεαστικές εκπτώσεις και την Ερμού να βρίσκεται στο επίκεντρο της αγοραστικής κίνησης.

Από νωρίς το πρωί μέχρι και λίγο πριν κλείσουν τα καταστήματα, οι εμπορικοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας συγκεντρώνουν αρκετό κόσμο, με τους καταναλωτές να επισκέπτονται τα καταστήματα αναζητώντας ευκαιρίες και προσφορές στο πλαίσιο της Black Week.

Αυξημένη η κίνηση στην Ερμού το απόγευμα της Black Friday, με πλήθος καταναλωτών να επισκέπτεται τα καταστήματα Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας

Άλλοι έχουν ήδη προχωρήσει στις αγορές τους, κρατώντας σακούλες με τα προϊόντα που επέλεξαν, ενώ αρκετοί περιηγούνται στις βιτρίνες, συγκρίνουν τιμές και αναζητούν τις πιο συμφέρουσες επιλογές πριν καταλήξουν στις αγορές τους.

Οι ταμπέλες με τις εκπτώσεις κυριαρχούν στις βιτρίνες της Ερμού. Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας

Το Newsbomb βρέθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην Ερμού και κατέγραψε την αυξημένη προσέλευση του κόσμου, αλλά και τις εκπτωτικές ανακοινώσεις στις βιτρίνες των καταστημάτων, με τις προσφορές σε αρκετές περιπτώσεις να φτάνουν έως και το 50%.

Παρά την κινητικότητα και τις προσφορές, οι απόψεις των καταναλωτών για τις φετινές τιμές είναι διαφορετικές.

Δύο πολίτες που μίλησαν στην κάμερα του Newsbomb αναφέρθηκαν στις αγορές τους, εκφράζοντας την άποψη ότι οι τιμές παραμένουν σε αρκετά υψηλά επίπεδα και ότι η Black Friday δεν θυμίζει τις προηγούμενες χρονιές, όταν οι μειώσεις ήταν πιο αισθητές.

Αυξημένη η κίνηση στην Ερμού το απόγευμα της Black Friday, με πλήθος καταναλωτών να επισκέπτεται τα καταστήματα. Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας

Όπως ανέφεραν, υπήρχαν ορισμένες αξιόλογες εκπτώσεις, ωστόσο δεν ίσχυε το ίδιο για όλα τα προϊόντα. Μάλιστα, σημείωσαν ότι προσπάθησαν να εντοπίσουν τις πιο συμφέρουσες προσφορές, ενώ κάποιοι είχαν βγει για ψώνια χωρίς να έχουν προηγουμένως ελέγξει τις τιμές των προϊόντων.

Αυξημένη η κίνηση στην Ερμού το απόγευμα της Black Friday, με πλήθος καταναλωτών να επισκέπτεται τα καταστήματα Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας

Σε ό,τι αφορά τις επόμενες αγοραστικές ημέρες και τη Cyber Monday, οι καταναλωτές εμφανίστηκαν μάλλον συγκρατημένοι, τονίζοντας ότι έχουν ήδη ολοκληρώσει τις περισσότερες αγορές που είχαν προγραμματίσει, χωρίς να αποκλείουν το ενδεχόμενο να προχωρήσουν σε επιπλέον αγορές εφόσον εντοπίσουν κάποια πραγματικά συμφέρουσα προσφορά.

Καταναλωτές κάνουν τη βόλτα τους στην Ερμού αναζητώντας τις προσφορές της Black Friday. Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας

Black Friday: Πώς θα καταλάβετε αν μια έκπτωση είναι πραγματική

Ένα από τα συχνότερα προβλήματα κατά τις περιόδους μεγάλων προσφορών είναι οι λεγόμενες πλασματικές εκπτώσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η τιμή ενός προϊόντος αυξάνεται πριν από την έναρξη της εκπτωτικής περιόδου και στη συνέχεια εμφανίζεται μειωμένη, δημιουργώντας την εντύπωση μιας σημαντικής προσφοράς.

Ενδεικτικά είναι τα ευρήματα έρευνας της αμερικανικής οργάνωσης Groundwork Collaborative, η οποία εξέτασε 350 προσφορές της Amazon κατά τη διετία 2024-2025. Σύμφωνα με την ανάλυση, σχεδόν τρεις στις δέκα προσφορές δεν αντιστοιχούσαν σε πραγματική έκπτωση, ενώ περίπου μία στις δέκα αφορούσε προϊόντα που πωλούνταν ακριβότερα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Καταναλωτές κάνουν τη βόλτα τους στην Ερμού αναζητώντας τις προσφορές της Black Friday Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας

Παρόμοια φαινόμενα έχουν καταγραφεί και στην ελληνική αγορά, με προϊόντα τεχνολογίας να εμφανίζονται σε εκπτωτικές περιόδους σε υψηλότερες τιμές σε σχέση με εκείνες που είχαν λίγες εβδομάδες νωρίτερα. Σε χαρακτηριστικές περιπτώσεις, συσκευές γνωστών εταιρειών έχουν παρουσιάσει διαφορές ακόμη και 50 ευρώ προς τα πάνω σε δημοφιλή marketplaces, παρά την προβολή τους ως προσφορές.

Γι' αυτό, οι καταναλωτές δεν θα πρέπει να βασίζονται αποκλειστικά στο ποσοστό έκπτωσης που αναγράφεται στη διαφήμιση. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, στις ανακοινώσεις μείωσης τιμής πρέπει να εμφανίζεται ως τιμή αναφοράς η χαμηλότερη τιμή που είχε εφαρμόσει ο προμηθευτής κατά τις προηγούμενες 30 ημέρες.

Τα εργαλεία που αποκαλύπτουν το ιστορικό τιμών

Ένας πρακτικός τρόπος για να διαπιστώσει κανείς αν μια προσφορά είναι συμφέρουσα είναι να ελέγξει την πορεία της τιμής του προϊόντος κατά τους προηγούμενους μήνες.

Πολλά ελληνικά marketplaces και ηλεκτρονικά καταστήματα διαθέτουν γραφήματα ιστορικού τιμών, μέσω των οποίων ο χρήστης μπορεί να παρακολουθήσει τις μεταβολές της αξίας ενός προϊόντος. Έτσι, μπορεί να διαπιστώσει αν η τιμή μειώθηκε ουσιαστικά ή αν είχε προηγηθεί αύξηση λίγο πριν από την Black Friday.

Για όσους πραγματοποιούν αγορές από το εξωτερικό, και ειδικότερα από την Amazon, υπάρχουν επίσης δωρεάν υπηρεσίες παρακολούθησης τιμών, όπως το Keepa και το CamelCamelCamel. Μέσω αυτών μπορεί να γίνει αναζήτηση με βάση τον σύνδεσμο ή την ονομασία του προϊόντος και να εμφανιστεί η διακύμανση της τιμής του σε βάθος χρόνου.

Τέσσερα βήματα πριν από κάθε αγορά

Πέρα από τη σύγκριση των τιμών, υπάρχουν ορισμένοι βασικοί κανόνες που μπορούν να προστατεύσουν τους καταναλωτές από περιττές δαπάνες και προβληματικές συναλλαγές.

1. Ελέγξτε το προϊόν και την αξιοπιστία του καταστήματος

Πριν ολοκληρώσετε μια αγορά, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τα ακριβή χαρακτηριστικά του προϊόντος και την τελική τιμή του, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής.

Στις ηλεκτρονικές αγορές, ελέγξτε αν το κατάστημα αναφέρει ευκρινώς την επωνυμία, τη διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους όρους συναλλαγής. Αποφύγετε ιστοσελίδες που δεν αποκαλύπτουν την ταυτότητα του πωλητή ή εμφανίζουν ενδείξεις αναξιοπιστίας, όπως προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς σαφή επαγγελματικά στοιχεία.

2. Συγκρίνετε τις τιμές και μην παρασύρεστε από τα ποσοστά

Μια έκπτωση 50% ή 60% δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρόκειται για ευκαιρία. Αναζητήστε το ίδιο προϊόν σε διαφορετικά καταστήματα και ελέγξτε την τιμή που είχε κατά τις προηγούμενες 30 ημέρες. Το ιστορικό τιμών μπορεί να αποκαλύψει αν η προσφορά είναι πραγματική ή αν η αρχική τιμή έχει προηγουμένως αυξηθεί.

3. Προσέξτε τον τρόπο πληρωμής και τον χρόνο παράδοσης

Πριν από την παραγγελία, ενημερωθείτε για το πότε αναμένεται να παραλάβετε το προϊόν και επιλέξτε ασφαλείς τρόπους πληρωμής. Μην κοινοποιείτε τραπεζικά στοιχεία μέσω ύποπτων ιστοσελίδων ή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από άγνωστους αποστολείς.

Κρατήστε τα αποδεικτικά της παραγγελίας, της πληρωμής και της επικοινωνίας με το κατάστημα, ώστε να μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε σε περίπτωση καθυστέρησης ή άλλου προβλήματος.

4. Μάθετε τι ισχύει για τις επιστροφές

Στις αγορές από απόσταση, όπως μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων ή τηλεφώνου, ο καταναλωτής έχει κατά κανόνα δικαίωμα υπαναχώρησης μέσα σε 14 ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή του προϊόντος, με ορισμένες εξαιρέσεις που προβλέπει η νομοθεσία.

Το κόστος επιστροφής μπορεί να επιβαρύνει τον αγοραστή, εφόσον έχει προηγηθεί η σχετική ενημέρωση από τον προμηθευτή. Αντίθετα, για αγορές από φυσικά καταστήματα δεν υπάρχει γενικό νόμιμο δικαίωμα επιστροφής ενός προϊόντος επειδή απλώς άλλαξε γνώμη ο πελάτης. Σε αυτές τις περιπτώσεις ισχύει η πολιτική επιστροφών που εφαρμόζει κάθε επιχείρηση.

Οι ταμπέλες με τις εκπτώσεις κυριαρχούν στις βιτρίνες της Ερμού. Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας

Πώς να αποφύγετε τις παρορμητικές αγορές

Η προετοιμασία πριν από την Black Friday μπορεί να αποδειχθεί εξίσου σημαντική με την ίδια την αναζήτηση προσφορών. Οι καταναλωτές καλό είναι να καταγράψουν από πριν τα προϊόντα που πραγματικά χρειάζονται, αντί να περιηγούνται χωρίς συγκεκριμένο στόχο στις ατελείωτες λίστες προσφορών.

Παράλληλα, η σύγκριση τιμών σε διαφορετικά καταστήματα και η εξέταση προσφορών από μικρότερες επιχειρήσεις μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό πιο συμφερουσών επιλογών. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι κάθε προσφορά είναι αυτομάτως αξιόπιστη: ο έλεγχος του ιστορικού τιμών και των στοιχείων του πωλητή παραμένει απαραίτητος.

Οι ταμπέλες με τις εκπτώσεις κυριαρχούν στις βιτρίνες της Ερμού. Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας

Εξίσου σημαντικό είναι να έχει καθοριστεί εκ των προτέρων ένα συγκεκριμένο ποσό που μπορεί να διατεθεί για αγορές. Η ιεράρχηση των αναγκών και η αποφυγή περιττών εξόδων περιορίζουν τον κίνδυνο να επιβαρυνθεί ο οικογενειακός προϋπολογισμός εξαιτίας μιας φαινομενικά δελεαστικής προσφοράς.

Προσφορές και μειωμένες τιμές σε πολλές βιτρίνες στο εμπορικό κέντρο της Αθήνας Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας

Πού μπορούν να απευθυνθούν οι καταναλωτές αν αντιμετωπίσουν πρόβλημα

Σε περίπτωση που προκύψει διαφορά με κάποιο κατάστημα, οι καταναλωτές μπορούν να απευθυνθούν στους αρμόδιους φορείς για την εξωδικαστική επίλυσή της.

Για αγορές στην Ελλάδα: Η αναφορά μπορεί να υποβληθεί στον Συνήγορο του Καταναλωτή μέσω της ιστοσελίδας www.synigoroskatanaloti.gr.

Προσφορές και μειωμένες τιμές σε πολλές βιτρίνες στο εμπορικό κέντρο της Αθήνας. Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας

Για αγορές σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε Ισλανδία, Νορβηγία και Ηνωμένο Βασίλειο: Οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνήσουν με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδος μέσω της ιστοσελίδας www.eccgreece.gr.

Το βασικό μήνυμα για την Black Friday είναι ότι μια πραγματικά συμφέρουσα αγορά δεν κρίνεται από το εντυπωσιακό ποσοστό έκπτωσης, αλλά από την τελική τιμή, την αξιοπιστία του πωλητή και το κατά πόσο το προϊόν καλύπτει μια πραγματική ανάγκη.

Εκπτωτικές ανακοινώσεις στις βιτρίνες των καταστημάτων προσελκύουν το ενδιαφέρον των καταναλωτών. Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας

Γεμάτοι κόσμο οι εμπορικοί δρόμοι της πρωτεύουσας, με τις αγορές να έχουν την τιμητική τους. Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας

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