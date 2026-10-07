Βρήκε πορτοφόλι γεμάτο χρήματα το 1968: 57 χρόνια αργότερα προσπάθησε να βρει τον ιδιοκτήτη του
Σχεδόν έξι δεκαετίες μετά, αποφάσισε να διορθώσει ένα λάθος της νιότης του
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Το 1968, ένας 21χρονος άνδρας στη Φινλανδία βρήκε ένα πορτοφόλι γεμάτο χρήματα σε έναν τηλεφωνικό θάλαμο. Το πήρε, κράτησε τα χρήματα και έφυγε. Σχεδόν έξι δεκαετίες αργότερα, όμως, η ίδια ιστορία εξακολουθούσε να τον βαραίνει και αποφάσισε να κάνει κάτι για να διορθώσει, έστω και αργά, το λάθος του.
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