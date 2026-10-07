Βρήκε πορτοφόλι γεμάτο χρήματα το 1968: 57 χρόνια αργότερα προσπάθησε να βρει τον ιδιοκτήτη του

Το 1968, ένας 21χρονος άνδρας στη Φινλανδία βρήκε ένα πορτοφόλι γεμάτο χρήματα σε έναν τηλεφωνικό θάλαμο. Το πήρε, κράτησε τα χρήματα και έφυγε. Σχεδόν έξι δεκαετίες αργότερα, όμως, η ίδια ιστορία εξακολουθούσε να τον βαραίνει και αποφάσισε να κάνει κάτι για να διορθώσει, έστω και αργά, το λάθος του.

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