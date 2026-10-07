Πούτιν - Πεζεσκιάν: Συνάντηση την Παρασκευή για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Snapshot Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, και ο Ιρανός ομόλογός του, Μασούντ Πεζεσκιάν, θα συναντηθούν την Παρασκευή στο Τουρκμενιστάν για να συζητήσουν την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τις διμερείς σχέσεις.

Η συνάντηση θα γίνει παράλληλα με τη Διάσκεψη Κορυφής για το Περιβάλλον της Κασπίας, όπου συμμετέχουν και οι δύο ηγέτες.

Αυτή είναι η δεύτερη συνάντηση των δύο προέδρων μέσα σε έναν μήνα, μετά τη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης στο Κιργιζιστάν.

Το Κρεμλίνο αναμένει ότι το Ιράν θα παραμείνει μέλος της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (TNP) και επιβεβαιώνει ότι το Ιράν δεν αναπτύσσει πυρηνικά όπλα.

Από το 2023, Ρώσοι μηχανικοί συνεργάζονται με το Ιράν στην ανάπτυξη υπερηχητικού πυραύλου κρουζ που θα μπορούσε να απειλήσει αμερικανικά πλοία στον Κόλπο, σύμφωνα με έρευνα της Financial Times. Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, θα συναντηθεί την ερχόμενη Παρασκευή με τον Ιρανό ομόλογό του, Μασούντ Πεζεσκιάν, στο Τουρκμενιστάν, όπου οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και θέματα που αφορούν τις διμερείς σχέσεις.

Η συνάντηση θα συμπέσει με τη συμμετοχή των δύο ηγετών στη Διάσκεψη Κορυφής για το Περιβάλλον της Κασπίας.

«Φυσικά, θα συζητηθούν θέματα της διμερούς ατζέντας και, βεβαίως, η οξεία κατάσταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής», δήλωσε ο Γιούρι Ουσάκοφ, σύμβουλος διεθνούς πολιτικής του Κρεμλίνου.

Πρόκειται για τη δεύτερη συνάντησή τους σε έναν μήνα, καθώς η προηγούμενη ήταν στο Κιργιζιστάν κατά τη διάρκεια μιας συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης.

Σε εκείνη τη συνάντηση, τα μέλη του οργανισμού εξέφρασαν την υποστήριξή τους προς το ιρανικό καθεστώς και ζήτησαν μια διαπραγματευτική λύση για τη σύγκρουση μεταξύ Τεχεράνης και Ηνωμένων Πολιτειών.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί αφότου το Κρεμλίνο εξέφρασε την προσδοκία του ότι το Ιράν θα παραμείνει προσυπογράφον μέλος της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (TNP), την οποία χαρακτήρισε ως «τον ακρογωνιαίο λίθο του καθεστώτος μη διάδοσης».

«Οι φίλοι και οι εταίροι μας επιβεβαιώνουν πάντα ότι στο Ιράν δεν πραγματοποιούνται εργασίες για τη δημιουργία πυρηνικών όπλων, ότι δεν έχει σχέδια για τη δημιουργία πυρηνικών όπλων και ότι, αντίθετα, τηρεί τις υποχρεώσεις του βάσει της ΣΠΔ και, ταυτόχρονα, είναι προσηλωμένο στην ανάπτυξη ενός τομέα τόσο σημαντικού για την οικονομία όσο η ειρηνική πυρηνική ενέργεια», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Οι στρατιωτικές σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ιράν άρχισαν να στενεύουν χρόνια πριν από την έναρξη του πολέμου.

Ένα μυστικό πρόγραμμα με την ονομασία C430L συνέδεσε, από το 2023, Ρώσους μηχανικούς ειδικευμένους σε πυραύλους με την ανάπτυξη ενός ιρανικού πυραύλου κρουζ υπερηχητικής ταχύτητας, ο οποίος θα μπορούσε να απειλήσει αεροπλανοφόρα και άλλα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ στον Κόλπο, σύμφωνα με έρευνα της Financial Times που βασίστηκε σε διαρρεύσαντα ρωσικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αρχεία ταξιδιών και στρατιωτικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας.