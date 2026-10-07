Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη συνάντηση με τον Μάρκο Ρούμπιο

Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανήρτησε βίντεο με στιγμιότυπα από την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα.

Το βίντεο περιλαμβάνει την υποδοχή στο Μέγαρο Μαξίμου, την ομιλία του Ρούμπιο στην Πνύκα και τον διάλογο πριν τη συνάντηση τους.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών. Snapshot powered by AI

Βίντεο με στιγμιότυπα από την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, καθώς και από τη συνάντηση που είχαν, ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο βίντεο αποτυπώνονται στιγμές από την υποδοχή του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών στο Μέγαρο Μαξίμου, από την ομιλία του στην Πνύκα, αλλά και από τον διάλογο που είχαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Μάρκο Ρούμπιο λίγο πριν από την κατ’ ιδίαν συνάντησή τους.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο πρωθυπουργός αναφέρεται στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, σημειώνοντας ότι «υποδέχθηκα τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Marco Rubio. Οι σχέσεις Ελλάδας - ΗΠΑ βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών».

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