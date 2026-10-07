Ισπανία: Πέθανε η 87χρονη Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, η γυναίκα-σύμβολο της στεγαστικής κρίσης

Snapshot Η Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, σύμβολο του αγώνα κατά των εξώσεων στην Ισπανία, πέθανε σε ηλικία 87 ετών μετά από νοσηλεία που ξεκίνησε την ημέρα της έξωσης της.

Εξωθήθηκε από το σπίτι της που κατοικούσε επί 70 χρόνια, παρά την συνεχή καταβολή ενοικίου και την προσπάθεια να παραμείνει μέσω δικαστικών διαδικασιών.

Η ιστορία της πυροδότησε μαζικές διαδηλώσεις, επίσπευση εκλογών και γενική απεργία, θεωρούμενη ως σημείο καμπής στην ισπανική κοινωνία.

Παρότι επετεύχθη συμφωνία για να επιστρέψει στο σπίτι της, αυτή ήρθε πολύ αργά και η υγεία της είχε επιβαρυνθεί σημαντικά λόγω των εξώσεων.

Η Μαρικάρμεν ενθάρρυνε συνεχώς τον αγώνα για κατοικία και δικαιώματα, αφήνοντας μήνυμα αντοχής και αγώνα στους διαδηλωτές και το κοινό. Snapshot powered by AI

Η Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, η γυναίκα που πυροδότησε τις μαζικές διαδηλώσεις κατά των εξώσεων στην Ισπανία, πέθανε την Τετάρτη στο νοσοκομείο Γκρεγκόριο Μαρανιόν, σε ηλικία 87 ετών, όπως επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή του το Συνδικάτο Ενοικιαστών.

Στις 23 Σεπτεμβρίου είχε εκδιωχθεί από το σπίτι της στην περιοχή Ρετίρο, όπου είχε ζήσει επί επτά δεκαετίες. Έξι χρόνια νωρίτερα, μια εταιρεία είχε αγοράσει το διαμέρισμά της σε χαμηλή τιμή για την περιοχή, ακριβώς επειδή εκείνη εξακολουθούσε να κατοικεί σε αυτό.

Με σύνταξη 1.400 ευρώ, η γυναίκα δεν σταμάτησε ποτέ να πληρώνει το ενοίκιο, που υπαγόταν στο παλαιό καθεστώς μισθώσεων, και τους λογαριασμούς της, συνολικά περίπου 500 ευρώ τον μήνα.

Το 2020, οι ιδιοκτήτες τής είπαν ότι έπρεπε να εγκαταλείψει το διαμέρισμα, επειδή το μισθωτήριο είχε ήδη μεταβιβαστεί δύο φορές: πρώτα στη μητέρα της και στη συνέχεια στην ίδια.

Έκτοτε επιχείρησαν τέσσερις φορές να της κάνουν έξωση και δεν αποδέχθηκαν καμία από τις προτάσεις που τους υποβλήθηκαν, είτε για να καλυφθεί η διαφορά στο ενοίκιο, ζητούσαν 1.600 ευρώ, είτε για να αγοραστεί το διαμέρισμα.

Στην ανακοίνωση, την οποία υπογράφουν επίσης η οικογένεια και η δικηγόρος της, επισημαίνεται ότι παρέμενε στο νοσοκομείο από την ημέρα της έξωσης.

«Παρότι επιτεύχθηκε μια ιστορική συμφωνία που θα της επέτρεπε να επιστρέψει στο σπίτι της, η λύση αυτή ήρθε πολύ αργά», αναφέρουν με θλίψη.

Θεωρούν ότι όσα συνέβησαν μετά την έξωσή της, μαζικές διαδηλώσεις, σκηνές σε πλατείες, επίσπευση των εκλογών και προκήρυξη γενικής απεργίας, σηματοδοτούν «μια τομή στην ιστορία αυτής της χώρας».

Προειδοποιούν, όμως, ότι «το τίμημα για να φτάσουμε ως εδώ ήταν υπερβολικά βαρύ». Και την αποχαιρετούν με την προτροπή που τους επαναλάμβανε: «Αγωνιστείτε, συνεχίστε να αγωνίζεστε για όσα σας ανήκουν».

Χάρη στην κοινωνική πίεση, για πρώτη φορά στην Ισπανία ένας άνθρωπος που είχε υποστεί έξωση βρέθηκε ένα βήμα πριν επιστρέψει στο σπίτι του, αφού η ιδιοκτήτρια εταιρεία δέχθηκε να συνάψει νέο μισθωτήριο.

Ωστόσο, η έξωση και οι προηγούμενες απόπειρες είχαν επιβαρύνει την υγεία της Μαρικάρμεν, η οποία τα τελευταία χρόνια μπορούσε να μετακινείται μόνο με αναπηρικό αμαξίδιο και χρειαζόταν βοήθεια στις καθημερινές της δραστηριότητες.

Είχε πίσω της σχεδόν επτά χρόνια δικαστικών διαδικασιών για να παραμείνει στο σπίτι της. Τους τελευταίους μήνες η σωματική της κατάσταση είχε επιδεινωθεί. Είχε χάσει μυϊκή μάζα, δυσκολευόταν να φάει και έλεγε ότι ακόμη και η φωνή της είχε αλλάξει.

«Με έχει επηρεάσει σε όλα. Δεν είμαι πια ο εαυτός μου», είχε πει δύο ημέρες πριν εγκαταλείψει το σπίτι της.

Η γυναίκα έχει γίνει πλέον σύμβολο, στην Ισπανία και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Ακόμη και μακριά από το σπίτι της, ενθάρρυνε τους πολίτες να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους.

«Θα ήθελα να είμαι εκεί μαζί σας, να σας συντροφεύω στην κατασκήνωσή σας, στον αγώνα σας, αλλά δεν έχω αυτή την τύχη. Γι’ αυτό, από εδώ όπου βρίσκομαι, σας ζητώ να έχετε όλοι θάρρος. Αγωνιστείτε, υπερασπιστείτε όσα σας ανήκουν και, σας παρακαλώ, να προσέχετε. Συνεχίστε να στήνετε σκηνές όσο αντέχει το σώμα σας», είχε πει απευθυνόμενη στους διαδηλωτές από το νοσοκομείο, όπου πέρασε αρκετές ημέρες εξαντλημένη μετά την έξωση.

Οι χιλιάδες άνθρωποι που, αγανακτισμένοι και κινητοποιημένοι από την ιστορία της, διαδήλωναν στη Μαδρίτη και στη συνέχεια σε άλλες ισπανικές πόλεις, μοιράζονταν τα βίντεό της και τα κρατούσαν σαν κάτι πολύτιμο. Η γυναίκα από την οποία ξεκίνησαν όλα τούς ζητούσε να αντέξουν.

Όλοι την αποκαλούσαν και εξακολουθούν να την αποκαλούν Μαρικάρμεν, όμως το πλήρες όνομά της ήταν Μαρία δελ Κάρμεν Αμπασκάλ. Το 1956 ο πατέρας της νοίκιασε το διαμέρισμα στη συνοικία Ιμπίθα και εκεί πέρασε σχεδόν ολόκληρη τη ζωή της, μαζί με τη μητέρα και τον αδελφό της.

Σπούδασε στενογραφία, δακτυλογράφηση και γραμματειακή υποστήριξη, εργάστηκε επί 34 χρόνια ως γραμματέας του διοικητικού συμβουλίου μιας φαρμακευτικής εταιρείας και συνταξιοδοτήθηκε το 1998.

Όταν σταμάτησε να εργάζεται, όπως διηγούνταν, η καθημερινότητά της δεν άλλαξε ιδιαίτερα. Ξυπνούσε στις εννέα, της άρεσε να περπατά στη γειτονιά, να ψωνίζει από το κρεοπωλείο στη γωνία και να φροντίζει τα αντικείμενα που γέμιζαν το σπίτι της: πίνακες, συλλεκτικά κομμάτια στο τραπεζάκι του τσαγιού, πορσελάνες.

«Έχω δουλέψει όλη μου τη ζωή», έλεγε με περηφάνια. Με την ίδια περηφάνια έδειχνε τις ασπρόμαυρες φωτογραφίες της οικογένειάς της, ένα από τα ελάχιστα πράγματα που πήρε μαζί της στο νοσοκομείο όταν της έγινε έξωση.

Η Μαρικάρμεν ήταν γυναίκα με δυναμικό χαρακτήρα.

«Θα αγωνιστώ μέχρι το τέλος», επαναλάμβανε σε κάθε συνέντευξη. Επίμονη, μερικές φορές σκληρή. Πίστευε πάντα στον αγώνα και, μέχρι τις τελευταίες της ημέρες, όταν πια δεν είχε η ίδια τη δύναμη, ζητούσε από την οικογένειά της στο Συνδικάτο Ενοικιαστών, έτσι τους αποκαλούσε, να αγωνιστεί για εκείνη.

Την τελευταία φορά που δημοσιογράφος της El Pais την επισκέφθηκε στο σπίτι της, δύο ημέρες πριν από την έξωση, είπε με δάκρυα στα μάτια ότι το μόνο που ήλπιζε ήταν να είχε υπάρξει ένα φως στον αγώνα για να έχουν όλοι μια αξιοπρεπή κατοικία.

Έγινε σύμβολο που γέμισε πλατείες σε ολόκληρη την Ισπανία.

Το σύνθημα «Είμαστε όλοι Μαρικάρμεν» εμφανιζόταν σε πλακάτ και μπλουζάκια.

Η ίδια επαναλάμβανε πάντα ότι το όνειρό της ήταν να πεθάνει στο δωμάτιο όπου είχε δει να πεθαίνουν ο πατέρας και η μητέρα της, εκεί όπου είχε ζήσει τα τελευταία 71 χρόνια.

Πριν εγκαταλείψει το σπίτι της, ανάμεσα σε κούτες, η Μαρικάρμεν ανακαλούσε στη μνήμη της κάθε γωνιά του διαμερίσματός της σαν να ήταν προέκταση του εαυτού της.

«Εδώ έχω όλες μου τις αναμνήσεις. Ο μπαμπάς μου πέθανε πολύ νέος, το 1960, στα 51 του. Και η μαμά μου πέθανε το 2005, σε αυτό το σπίτι. Εγώ έχω ζήσει εδώ από το 1956 μέχρι σήμερα».

Κάθε πίνακας και κάθε συλλεκτικό αντικείμενο στο τραπεζάκι του τσαγιού τής ξυπνούσαν αναμνήσεις από μια ζωή που δεν ήθελε να αποχωριστεί.

Τότε είχε εκμυστηρευθεί επίσης ότι δεν ήταν θρησκευόμενη.

«Εμείς, οι από κάτω, είμαστε όλοι ίσοι», είχε πει. Κάθε βράδυ, όμως, πριν κοιμηθεί, έλεγε καληνύχτα με αυτή τη σειρά: στον Θεό, στους γονείς της, στον πάπα Φραγκίσκο και στους συγγενείς που είχε χάσει.

Στο τέλος της ζωής της είχε δύο όνειρα, να πεθάνει στο σπίτι της και να αναπαυθεί στην Κανταβρική Θάλασσα.

Πηγή: El Pais

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