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Ξεκάθαρο μήνυμα προς τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ που μίλησαν για επιπτώσεις στις τιμές των προϊόντων από την επιβολή προστίμων, έστειλε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, τονίζοντας ότι η πολιτεία έχει καθήκον να εφαρμόζει τους νόμους για την προστασία των καταναλωτών και να επιβάλει τις κυρώσεις που προβλέπονται.

«Για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνίας μας, στηρίζουμε συστηματικά την σύγχρονη ελληνική βιομηχανία και την επιχειρηματικότητα, με το σύνολο της πολιτικής μας και ιδιαίτερα με την αξιόπιστη εφαρμογή του Αναπτυξιακού Νόμου και τη συνεχή μείωση της γραφειοκρατίας. Ιδιαίτερα τις επιχειρήσεις που μέσα σε δύσκολες διεθνείς συνθήκες, καινοτομούν, επενδύουν, δημιουργούν καλύτερα πληρωμένες θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα για τους νέους μας. Και θα συνεχίσουμε να την ενισχύουμε.

Με τον ίδιο αποφασιστικό όμως τρόπο, ως πολιτεία έχουμε καθήκον να διασφαλίζουμε την εφαρμογή του νόμου με αντικειμενικότητα και διαφάνεια, για μια πιο δίκαιη και υγιώς ανταγωνιστική αγορά, ώστε να ενημερώνονται γι’ αυτά που πρέπει και να προστατεύονται τόσο οι καταναλωτές όσο και οι συνεπείς επιχειρήσεις.

Αυτό απαιτεί από την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή που θεσμοθετήσαμε, ελέγχους και πρόστιμα τα οποία επιβάλλονται και πληρώνονται. Ο νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους», τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος.

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