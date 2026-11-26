Κέρκυρα: Απαγορευτικό απόπλου λόγω των ισχυρών ανέμων
Το απαγορευτικό απόπλου αφορά τα πλοία ανοιχτού τύπου
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Σε ισχύ βρίσκεται από σήμερα το πρωί απαγορευτικό απόπλου, που εκδόθηκε από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.
Τα δρομολόγια Κέρκυρα – Ηγουμενίτσα και Λευκίμμη – Ηγουμενίτσα εκτελούνται μόνο με πλοία κλειστού τύπου, ενώ τα πλοία ανοικτού τύπου παραμένουν δεμένα στα λιμάνια.
Για πληροφορίες, οι επιβάτες μπορούν να επικοινωνούν με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας.
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