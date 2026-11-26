Στρατιώτες παρευρίσκονται στην τελική πρόβα της τελετής «Trooping the Colour», της ετήσιας παρέλασης για τα γενέθλια του Βασιλιά, στην πλατεία Horse Guards Parade, στο Λονδίνο. 6 Ιουνίου 2026

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Επιστολές σε περίπου 100.000 πρώην στελέχη των ενόπλων δυνάμεων της στρατηγικής εφεδρείας έστειλε το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας, μία κίνηση που γίνεται για πρώτη φορά από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου. Στην επιστολή το υπουργείο τους ζητεί να είναι έτοιμοι για να κληθούν σε ένοπλη σύγκρουση και τους ζητά να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους.

Την αποστολή των επιστολών, που αποκάλυψε η εφημερίδα Daily Telegraph, επιβεβαίωσε ο υπουργός Άμυνας Γουές Στρίτινγκ, χαρακτηρίζοντας την κίνηση «λογικό και αναγκαίο προληπτικό μέτρο».

Από τους παραλήπτες έχει ζητηθεί να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους και να ενημερώσουν το υπουργείο για τη σημερινή τους εργασία και τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει μετά την αποχώρησή τους από την ενεργό υπηρεσία.

Το υπουργείο προσφέρει επίσης στους εφέδρους τη δυνατότητα να συμμετάσχουν εθελοντικά σε εκπαιδεύσεις και ασκήσεις, μεταξύ των οποίων η νατοϊκή άσκηση Steadfast Defender, που προγραμματίζεται για την Άνοιξη του 2027. Ο Στρίτινγκ δήλωσε στο Sky News ότι η επικαιροποίηση των στοιχείων θα έπρεπε να αποτελεί τακτική διαδικασία, αλλά είχε παραμεληθεί, διευκρινίζοντας ότι οι επιστολές δεν σημαίνει άμεση ενεργοποίηση των εφέδρων.

Η στρατηγική εφεδρεία αποτελείται από πρώην στελέχη των τακτικών ενόπλων δυνάμεων, τα οποία εξακολουθούν να βρίσκονται σε καθεστώς επίστρατου και κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις είναι υποχρεωμένοι να επιστρέψουν στο στράτευμα αν τους ζητηθεί.

Αξίζει να σημειωθεί πως η βρετανική Στρατηγική Αναθεώρηση Άμυνας που εκπονήθηκε το 2025 είχε εισηγηθεί τη συστηματική καταγραφή του τόπου διαμονής και των δεξιοτήτων τους, ώστε οι ένοπλες δυνάμεις να γνωρίζουν σε ποιο προσωπικό μπορούν να στηριχθούν σε περίπτωση σοβαρής κρίσης.