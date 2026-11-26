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Συναγερμός σήμανε στο αρχηγείο του Βασιλικού Ναυτικού της Βρετανίας έπειτα από τηλεφώνημα για βόμβα.

Άμεσα ναύτες και πολιτικό προσωπικό που βρίσκονταν το αρχηγείο HMS Excellent στο Πόρτσμουθ του Χάμπσαϊρ εκκένωσαν την περιοχή. Ένοπλοι αστυνομικοί του Υπουργείου Άμυνας κλήθηκαν εσπευσμένα για να αντιμετωπίσουν το περιστατικό, ενώ δόθηκε εντολή στο κοινό να παραμείνει μακριά από τη βάση.

Στο αρχηγείο του Βασιλικού Ναυτικού βρίσκονται μερικοί από τους ανώτερους αξιωματικούς του πολεμικού ναυτικού της Βρετανίας και αποτελεί ζωτικής σημασίας για τον πολεμικό στόλο της χώρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, η απειλή έγινε γνωστή τηλεφωνικά. Δεν είναι σαφές ποιος ήταν ο άνθρωπος που πήρε τηλέφωνο και οι αρχές πιστεύουν ότι πρόκειται για φάρσα.

Αξιωματούχοι ασφαλείας πραγματοποίησαν έλεγχο στο αρχηγείο και έψαξαν τα κτίρια για τυχόν εκρηκτικούς μηχανισμούς αλλά δεν εντοπίστηκε κάτι ύποπτο. Το περιστατικό έχει πλέον τελειώσει και το προσωπικό έχει επιστρέψει στο κέντρο διοίκησης. Κανείς δεν τραυματίστηκε και έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση.

Ένας εκπρόσωπος του Βασιλικού Ναυτικού δήλωσε: «Η αστυνομία και το προσωπικό του Υπουργείου Άμυνας ανταποκρίνονται αυτή τη στιγμή σε ένα περιστατικό ασφαλείας στο HMS Excellent στο Πόρτσμουθ.

Η ασφάλεια του προσωπικού και του κοινού είναι η προτεραιότητά μας. Ζητείται από τον κόσμο να αποφύγει την περιοχή όσο διαρκεί το περιστατικό. Θα παρέχουμε περαιτέρω πληροφορίες εν ευθέτω χρόνω».