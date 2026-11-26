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Το δημογραφικό είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει η ελληνική κοινωνία. Οι γεννήσεις στην Ελλάδα έχουν μειωθεί αισθητά την τελευταία δεκαετία, με συνέπειες που αγγίζουν την αγορά εργασίας, το ασφαλιστικό και τη ζωή στις μικρές κοινότητες. Στην εκπαίδευση, η μείωση των γεννήσεων γίνεται ορατή με καθυστέρηση. Περνούν μερικά χρόνια ώσπου τα παιδιά μιας μικρότερης γενιάς να φτάσουν στην ηλικία της πρώτης εγγραφής

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το σχολικό έτος 2024/25 δείχνουν ότι η αλλαγή είναι ήδη εδώ. Σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, οι μαθητές μειώθηκαν στα Νηπιαγωγεία, στα Δημοτικά και στα Γυμνάσια, ενώ αυξήθηκαν στα Γενικά και τα Επαγγελματικά Λύκεια. Η εξέλιξη αυτή έχει μια χρονική ακολουθία. Οι μικρότερες γενιές περνούν πρώτα από τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά, έπειτα από τα Γυμνάσια και, καθώς μεγαλώνουν, η μείωση αναμένεται να γίνει αισθητή και στα Λύκεια.

Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφεται στα Δημοτικά

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, από το 2020/21 έως το 2024/25, Νηπιαγωγεία και Δημοτικά είχαν συνολικά 67.038 λιγότερους μαθητές, μείωση 8,6%. Μόνο την τελευταία σχολική χρονιά της περιόδου, η μείωση έφτασε τους 15.389 μαθητές.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Μεγαλύτερη είναι η υποχώρηση στα Δημοτικά, όπου οι εγγεγραμμένοι μειώθηκαν κατά 57.527 μέσα στην πενταετία. Το 2015/16 στα Δημοτικά της χώρας φοιτούσαν 642.707 μαθητές. Το 2024/25 ήταν 548.873, δηλαδή 93.834 λιγότεροι, μείωση 14,6%.

Λιγότεροι μαθητές στα Γυμνάσια, περισσότεροι στα Λύκεια

Μέσα σε μία σχολική χρονιά, από το 2023/24 έως το 2024/25, οι εγγεγραμμένοι στα Γυμνάσια μειώθηκαν κατά 9.355, ενώ στα Γενικά και τα Επαγγελματικά Λύκεια αυξήθηκαν κατά 5.215. Συνολικά, στις τρεις κατηγορίες καταγράφηκαν 4.140 λιγότεροι μαθητές, μείωση 0,6%.

Το 2024/25 στα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ φοιτούσαν μαζί 349.469 μαθητές, έναντι 315.707 στα Γυμνάσια. Η διαφορά έφτασε τους 33.762 μαθητές, από 10.121 το 2020/21. Το μερίδιο των Λυκείων στο σύνολο των εγγεγραμμένων σε Γυμνάσια, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ανέβηκε από 50,8% σε 52,5%, το υψηλότερο επίπεδο της πενταετίας.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Στο σύνολο των τριών κατηγοριών, η μείωση στην πενταετία περιορίστηκε στο 0,3%. Ο συνολικός αριθμός κρύβει δύο διαφορετικές πορείες. Τα Γυμνάσια είχαν σχεδόν 13.000 λιγότερους μαθητές και τα Λύκεια σχεδόν 11.000 περισσότερους, με την αύξηση να προέρχεται κυρίως από τα ΓΕΛ.

Τι δείχνουν οι γεννήσεις για τα επόμενα χρόνια

Το 2021 καταγράφηκαν στην Ελλάδα 85.346 γεννήσεις. Το 2025 οι γεννήσεις περιορίστηκαν στις 65.618, δηλαδή 19.728 λιγότερες σε σχέση με το 2021, μείωση 23,1%. Σε σύγκριση με το 2015, η μείωση φτάνει το 28,6%.

Για τα σχολεία, οι αριθμοί αυτοί δίνουν μια πρώτη εικόνα για το πόσα παιδιά θα υποδεχτούν τα επόμενα χρόνια. Η μείωση αναμένεται να φανεί πρώτα στις εγγραφές στα Νηπιαγωγεία και στη συνέχεια, καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν, στα Δημοτικά, στα Γυμνάσια και αργότερα στα Λύκεια.

Ο ρυθμός της μείωσης του μαθητικού πληθυσμού θα διαφέρει από περιοχή σε περιοχή. Σημασία έχει πόσα παιδιά γεννιούνται σε κάθε τόπο, αλλά και πόσες οικογένειες μένουν, φεύγουν ή εγκαθίστανται εκεί. Στις αποφάσεις αυτές παίζουν ρόλο οι ευκαιρίες εργασίας, το κόστος στέγασης και η πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες. Έτσι, ακόμη και δύο περιοχές με παρόμοια μείωση στις γεννήσεις μπορεί να δουν διαφορετική εξέλιξη στις σχολικές εγγραφές.

Η εκπαίδευση ως πυλώνας σταθερότητας

Το δημογραφικό αποτυπώνεται σε πολλούς τομείς της ζωής μας, από την αγορά εργασίας μέχρι τη λειτουργία των τοπικών κοινωνιών. Κάθε τομέας χρειάζεται τη δική του απάντηση. Αν οι τάσεις που καταγράφει η ΕΛΣΤΑΤ συνεχιστούν, η εκπαίδευση πρέπει να αποτελέσει πυλώνα σταθερότητας για τα παιδιά, τις οικογένειες και τις κοινότητες στις οποίες ζουν.

Στις ακριτικές περιοχές και στους μικρούς οικισμούς, η μείωση του μαθητικού πληθυσμού μπορεί να φέρει ένα σχολείο αντιμέτωπο με την αναστολή λειτουργίας του. Ακόμη και σε μεγάλα αστικά κέντρα, η ίδια μεταβολή παίρνει άλλη μορφή. Ένα Δημοτικό που άλλοτε υποδεχόταν τους μαθητές της Α΄ τάξης σε δύο τμήματα μπορεί πλέον να λειτουργεί με ένα. Όταν τέτοιες αλλαγές συνδέονται με αποφάσεις για τη στελέχωση και τη λειτουργία των σχολείων, το πρώτο ερώτημα πρέπει να είναι τι χρειάζονται τα παιδιά για να έχουν καθημερινά την εκπαίδευση που τους αξίζει.

Οι γεννήσεις και οι θάνατοι στην Ελλάδα το 2025

Η ποιότητα της εκπαίδευσης κρίνεται στον χρόνο που έχει ο εκπαιδευτικός για κάθε παιδί, στη δυνατότητά του να εντοπίσει έγκαιρα μια δυσκολία και στις ευκαιρίες που έχει κάθε μαθητής να ανακαλύψει τι τον ενδιαφέρει και τι μπορεί να καταφέρει. Λιγότεροι μαθητές μπορούν να σημαίνουν μικρότερα τμήματα, περισσότερο χρόνο για κάθε παιδί και σχολεία που έχουν τη δυνατότητα να στηρίζουν τα όνειρά του, όπου κι αν μεγαλώνει. Αυτή είναι η επιλογή που αξίζει να κάνουμε.

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