Η viral πίτσα της Χέιλι Μπίμπερ που έχει γίνει γίνει ανάρπαστη στο Tik Tok

Εκτός από μοντέλο η Χέιλι Μπίμπερ είναι και εξαιρετική σεφ, με τις συνταγές της να γίνονται ανάρπαστες στα social media.

Το τελευταίο διάστημα η πρόταση του 29χρονου μοντέλου για μία πιο υγιεινή αλλά νόστιμη εκδοχή της λατρεμένης μας πίτσας με τυρί cottage έχει γίνει viral, με πολλούς χρήστες να κοινοποιούν βιντεάκια με την συνταγή της Χέιλι.

Είναι εύκολη, νόστιμη και χορταστική!

Υλικά

Για τη βάση:

1/4 φλιτζανιού cottage cheese

1/3 φλιτζανιού υγρά ασπράδια αυγών

1/3 φλιτζανιού αλεύρι για όλες τις χρήσεις — μπορεί να γίνει και με gluten-free αλεύρι

1,5 κ.σ. αλεύρι καρύδας

1 κ.γ. baking powder

Ρίγανη

Σκόνη σκόρδου

Νιφάδες κόκκινου πιπεριού

Για τα toppings:

1/3 φλιτζανιού σάλτσα μαρινάρα

1/2 φλιτζανιού μοτσαρέλα — μπορεί να αντικατασταθεί με dairy-free επιλογή

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180℃.

Ανακατεύουμε όλα τα υλικά της βάσης σε ένα μπολ με ένα πιρούνι.

Στη συνέχεια, ρίχνουμε το μείγμα σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί και το απλώνουμε σε σχήμα κύκλου. Η ζύμη θα φαίνεται λεπτή, και αυτό είναι απολύτως σωστό.

Ψήνουμε για 10 λεπτά, ξεκολλάμε προσεκτικά τη βάση από το αντικολλητικό χαρτί και την τοποθετούμε ξανά κάτω.

Προσθέτουμε τη σάλτσα μαρινάρα και το τυρί.

Ψήνουμε για ακόμη 10 λεπτά, μέχρι το τυρί να λιώσει και να κάνει φουσκάλες και οι άκρες να γίνουν τραγανές.

Ολοκληρώνουμε με φρέσκο βασιλικό, κόβουμε σε κομμάτια και απολαμβάνουμε!

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