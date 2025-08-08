Η πιο... πικάντικη απόδειξη: Του χρέωσαν το έξτρα πιπέρι στην πίτσα

Μια σαφώς... πικάντικη απόδειξη δόθηκε σε έναν πελάτη σε μια πιτσαρία στο κέντρο του Μπάρι.

Αφού έφαγε το γεύμα του, ο άτυχος πελάτης παρατήρησε κάτι που δεν περίμενε ποτέ να δει στον λογαριασμό. Το πιπέρι που είχε ζητήσει στην πίτσα του χρέωθηκε 50 σεντς . Αυτή η επιπλέον χρέωση σόκαρε τον πελάτη, ο οποίος δημοσίευσε την απόδειξη στο διαδίκτυο, όπως αναφέρει η Corriere del Mezzogiorno.

Δύο πίτσες, δύο ποτά (ένα νερό και μια μπύρα), η χρέωση κάλυψης και μετά αυτό το εντελώς απροσδόκητο στοιχείο: «+ πιπέρι», που αποτιμάται στα 50 σεντς. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, η φωτογραφία πυροδότησε μια διαδικτυακή συζήτηση , όπου βρήκε πρόσφορο έδαφος για τη διαμάχη που κάθε καλοκαίρι πλήττει διάφορα ιταλικά θέρετρα.

