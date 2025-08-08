Η πιο... πικάντικη απόδειξη: Του χρέωσαν το έξτρα πιπέρι στην πίτσα
Αφού έφαγε το γεύμα του, ο άτυχος πελάτης παρατήρησε κάτι που δεν περίμενε ποτέ να δει στον λογαριασμό
Μια σαφώς... πικάντικη απόδειξη δόθηκε σε έναν πελάτη σε μια πιτσαρία στο κέντρο του Μπάρι.
Αφού έφαγε το γεύμα του, ο άτυχος πελάτης παρατήρησε κάτι που δεν περίμενε ποτέ να δει στον λογαριασμό. Το πιπέρι που είχε ζητήσει στην πίτσα του χρέωθηκε 50 σεντς . Αυτή η επιπλέον χρέωση σόκαρε τον πελάτη, ο οποίος δημοσίευσε την απόδειξη στο διαδίκτυο, όπως αναφέρει η Corriere del Mezzogiorno.
Δύο πίτσες, δύο ποτά (ένα νερό και μια μπύρα), η χρέωση κάλυψης και μετά αυτό το εντελώς απροσδόκητο στοιχείο: «+ πιπέρι», που αποτιμάται στα 50 σεντς. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, η φωτογραφία πυροδότησε μια διαδικτυακή συζήτηση , όπου βρήκε πρόσφορο έδαφος για τη διαμάχη που κάθε καλοκαίρι πλήττει διάφορα ιταλικά θέρετρα.