Πίτσα, παγωτά και vegan μπέργκερ: Το νέο μενού στον ελληνικό στρατό που ξαφνιάζει τους νεοσύλλεκτους

Διπυρίτης, φρυγανιές, τσάι και το κλασσικό «ό,τι έχει το ΚΨΜ» φαίνεται πως ανήκουν πλέον στις… αναμνήσεις μίας άλλης εποχής για όσους υπηρέτησαν τη στρατιωτική τους θητεία. Οι εικόνες του λιτού και επαναλαμβανόμενου στρατιωτικού συσσιτίου δίνουν σταδιακά τη θέση τους σε ένα πιο σύγχρονο και απρόσμενα πλούσιο διατροφικό τοπίο, που ξαφνιάζει τους νεοσύλλεκτους από την πρώτη κιόλας μέρα.

Όπως φαίνεται σε βίντεο νεοσύλλεκτου, το νέο μενού των στρατιωτών περιλαμβάνει μία εντυπωσιακή ποικιλία επιλογών, από παραδοσιακά ελληνικά πιάτα μέχρι μοντέρνες και διεθνείς γεύσεις. Φακές, φασόλια, σπανακόρυζο και παστίτσιο εξακολουθούν να αποτελούν τη «ραχοκοκαλιά» της καθημερινής σίτισης, διατηρώντας τον γνώριμο ελληνικό χαρακτήρα του συσσιτίου.

Παράλληλα όμως, το νέο πρόγραμμα διατροφής φαίνεται να επεκτείνεται σημαντικά. Πίτσα φούρνου, πατάτες με κοτόπουλο αλλά και πιο ιδιαίτερες επιλογές όπως χταπόδι και… τυροκαυτερή προστίθενται στο μενού, δημιουργώντας μία εικόνα που απέχει αρκετά από τα στερεότυπα του παρελθόντος. Ακόμη πιο εντυπωσιακή θεωρείται η παρουσία γλυκών, όπως προφιτερόλ και παγωτό – «πύραυλος», που δίνουν έναν διαφορετικό τόνο στην καθημερινή σίτιση των στρατευμένων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί και η ένταξη επιλογών όπως vegan μπέργκερ, στοιχείο που δείχνει μία προσπάθεια προσαρμογής στις σύγχρονες διατροφικές ανάγκες και προτιμήσεις.

Δείτε το βίντεο: