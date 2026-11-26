Snapshot Snapshot powered by AI

Εντελώς ανανεωμένο, πλήρως θωρακισμένο και επισκέψιμο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους θα παραδοθεί το Ηρώδειο έπειτα από την ολοκλήρωση των εκτεταμένων εργασιών αποκατάστασης και ανάδειξής του, οι οποίες θα διαρκέσουν τουλάχιστον τρία χρόνια.

Όπως προκύπτει από τις συνολικά 8+1 διεπιστημονικές μελέτες που εκπονήθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), το μνημείο του 2ου αιώνα μ.Χ. θα υποστεί μια ριζική, ολική αναβάθμιση, τόσο σε δομικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο.

Τι περιλαμβάνουν οι παρεμβάσεις

Το σχέδιο αποκατάστασης, συνολικού προϋπολογισμού 19,7 εκατ. ευρώ, στοχεύει στην αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων φθοράς, ρηγματώσεων και τοπικής ετοιμορροπίας που εντοπίζονται κυρίως στην άνω τοξοστοιχία της πρόσοψης.

Συγκεκριμένα, οι εργασίες προβλέπουν:

Συντήρηση των όψεων του μετωπικού τοίχου, του περιμετρικού τοίχου του κοίλου, καθώς και καθαρισμό των εδωλίων.

Αποκάλυψη αθέατων σήμερα στοιχείων, όπως τα εντυπωσιακά ψηφιδωτά δάπεδα του σκηνικού οικοδομήματος, τα οποία θα καλύπτονται ειδικά κατά τη διάρκεια των παραστάσεων, αλλά και τοποθέτηση νέου δαπέδου (σανιδώματος) και μαρμάρων Διονύσου στο προσκήνιο.

του σκηνικού οικοδομήματος, τα οποία θα καλύπτονται ειδικά κατά τη διάρκεια των παραστάσεων, αλλά και τοποθέτηση νέου δαπέδου (σανιδώματος) και μαρμάρων Διονύσου στο προσκήνιο. Ριζική ανακαίνιση στα καμαρίνια των καλλιτεχνών και στους χώρους υγιεινής του κοινού, ακουστικές βελτιώσεις, καθώς και νέα εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης.

των καλλιτεχνών και στους του κοινού, ακουστικές βελτιώσεις, καθώς και νέα εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης. Πλήρη αναδιαμόρφωση της πλατείας και του προκηπίου στον προαύλιο χώρο, όπου θα λειτουργήσουν νέο εκδοτήριο, αναψυκτήριο και πωλητήριο.

Όπως επισήμανε κατά τη σημερινή παρουσίαση η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, η πολυετής χρήση και οι αποσπασματικές παρεμβάσεις του παρελθόντος προκάλεσαν εμφανή σημάδια κόπωσης στο μνημείο. Για τον λόγο αυτό, ελήφθη η απόφαση να διακοπεί η λειτουργία του Ηρωδείου τον Ιούλιο του 2026, ώστε να θωρακιστεί απέναντι στη φυσική και ανθρωπογενή φθορά και να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις μεγάλων διοργανώσεων, όπως το Φεστιβάλ Αθηνών.

Διαβάστε επίσης