Δύο εκρήξεις στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας μετά από συναγερμό για επίθεση

Snapshot Δύο ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν νωρίς το πρωί στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.

Η πολιτική άμυνα ενεργοποίησε το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για να προστατεύσει τους κατοίκους από πιθανή εναέρια απειλή.

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης συνεχίζουν τις επιθέσεις τους εναντίον της Σαουδικής Αραβίας.

Οι αρχές ασφαλείας τέθηκαν σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού και ο στρατός είναι σε ετοιμότητα για την αναχαίτιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων. Snapshot powered by AI

Δύο ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν νωρίς το πρωί του Σαββάτου το Ριάντ. Σύμφωνα με μαρτυρία δημοσιογράφου του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) που βρίσκεται στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, οι κρότοι έγιναν άμεσα αισθητοί στον αστικό ιστό. Το περιστατικό αυτό καταγράφεται σε μια χρονική συγκυρία όπου οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης διατηρούν ψηλά την ένταση, συνεχίζοντας τις στοχευμένες επιθέσεις τους εναντίον εδαφών του βασιλείου.

Οι αρχές ασφαλείας τέθηκαν σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού. Όπως ανακοινώθηκε επίσημα από την πολιτική άμυνα της Σαουδικής Αραβίας, το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης ενεργοποιήθηκε αμέσως. Ο βασικός σκοπός της συγκεκριμένης κίνησης ήταν να σταλεί ειδοποίηση στους κατοίκους του Ριάντ, ώστε να προστατευτούν από την πιθανή εναέρια απειλή. Την ίδια ώρα, ο στρατός της χώρας βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα για την αναχαίτιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων που εκτοξεύονται από το έδαφος της Υεμένης.

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