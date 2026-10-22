Οι ΗΠΑ απομακρύνουν προσωπικό και οικογένειες από πρεσβείες στη Μέση Ανατολή

Σε αποχώρηση μη απαραίτητου προσωπικού από την πρεσβεία στο Ριάντ προχωρά η Ουάσινγκτον. Αντίστοιχα μέτρα και σε ΗΑΕ, Ιορδανία, Κατάρ και Μπαχρέιν

Γιάννης Φιλιππάκος

Οι ΗΠΑ απομακρύνουν προσωπικό και οικογένειες από πρεσβείες στη Μέση Ανατολή
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι ΗΠΑ διέταξαν την αποχώρηση μη απαραίτητου προσωπικού και οικογενειών από την πρεσβεία στο Ριάντ λόγω επιθέσεων των Χούθι.
  • Αντίστοιχα μέτρα ισχύουν για τις αμερικανικές πρεσβείες σε ΗΑΕ, Ιορδανία, Κατάρ και Μπαχρέιν.
  • Οι Χούθι, υποστηριζόμενοι από το Ιράν, αυξάνουν τις εχθροπραξίες κατά της Σαουδικής Αραβίας, προκαλώντας θύματα και προβλήματα στις μετακινήσεις.
  • Στην πρεσβεία στο Ριάντ θα παραμείνει μόνο το απολύτως απαραίτητο προσωπικό, ενώ αυξάνονται τα μέτρα ασφαλείας στις αμερικανικές διπλωματικές αποστολές στην περιοχή.
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Την αποχώρηση του μη απαραίτητου προσωπικού και των οικογενειών των εργαζομένων στην αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ διέταξε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, καθώς η Σαουδική Αραβία βρίσκεται σχεδόν καθημερινά στο στόχαστρο επιθέσεων των υποστηριζόμενων από το Ιράν, Χούθι της Υεμένης.

Σύμφωνα με διπλωματική πηγή, αντίστοιχη εντολή έχει δοθεί και στις οικογένειες του προσωπικού των αμερικανικών πρεσβειών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ιορδανία, το Κατάρ και το Μπαχρέιν, εν μέσω της συνεχιζόμενης έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και των επιθέσεων που έχουν δεχθεί αμερικανικοί σύμμαχοι στην περιοχή.

«Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι εμπλέκονται όλο και περισσότερο σε εχθροπραξίες κατά της Σαουδικής Αραβίας, οι οποίες έχουν προκαλέσει θύματα μεταξύ αμάχων και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τόμι Πίγκοτ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ θα παραμείνει μόνο το απολύτως απαραίτητο προσωπικό, καθώς η Ουάσινγκτον ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας στις διπλωματικές της αποστολές στην περιοχή.

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