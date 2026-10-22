Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης αλλάζουν στρατιωτικό δόγμα – «Θα περνάμε στην επίθεση»

Snapshot Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν αλλάζουν το στρατιωτικό τους δόγμα από αμυντικό σε επιθετικό σε περίπτωση επίθεσης.

Το Ιράν θα εφαρμόζει ασύμμετρες επιθετικές επιχειρήσεις για να επιδεικνύει το μέγεθος της αντίδρασής του στους αντιπάλους.

Η Τεχεράνη προειδοποιεί για ενδεχόμενη ευρύτερη απάντηση σε περίπτωση νέας στρατιωτικής επίθεσης.

Οι Φρουροί της Επανάστασης συνδέουν την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ με την πολιτική και οικονομική πίεση προς τις ΗΠΑ.

Η ιρανική πλευρά εκτιμά ότι η κρίση στα Στενά μπορεί να επηρεάσει το πολιτικό κλίμα στις ΗΠΑ πριν τις ενδιάμεσες εκλογές. Snapshot powered by AI

Αλλαγή στο στρατιωτικό δόγμα του Ιράν προανήγγειλε ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), Χοσεΐν Μοχεμπί, δηλώνοντας ότι η Τεχεράνη δεν θα περιορίζεται πλέον μόνο σε αμυντική απάντηση εάν δεχθεί επίθεση, αλλά θα περνά και σε επιθετικές επιχειρήσεις.

«Στο παρελθόν το αμυντικό μας δόγμα ήταν καθαρά αμυντικό. Λέγαμε ότι αν μια χώρα μας επιτεθεί, θα απαντήσουμε», ανέφερε ο Μοχεμπί. «Τώρα λέμε ότι, αν μια χώρα μας επιτεθεί, θα απαντήσουμε και θα περάσουμε στην επίθεση».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η νέα προσέγγιση θα έχει και «ασύμμετρο» χαρακτήρα, με το Ιράν να επιδιώκει, όπως είπε, να απαντά με τρόπο που θα καθιστά σαφές στον αντίπαλο το μέγεθος της αντίδρασής του.

Νέα προειδοποίηση για τα Στενά του Ορμούζ

Ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης αναφέρθηκε και στα Στενά του Ορμούζ, επιχειρώντας να συνδέσει την κατάσταση στην κρίσιμη θαλάσσια οδό με την πολιτική και οικονομική πίεση που δέχονται οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Υποστήριξε ότι τα Στενά έχουν «σφίξει τον οικονομικό και πολιτικό κλοιό» γύρω από την Ουάσινγκτον και εκτίμησε ότι οι συνέπειες της κρίσης θα μπορούσαν να επηρεάσουν και το πολιτικό κλίμα στις ΗΠΑ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών. Οι δηλώσεις αυτές αποτελούν εκτίμηση της ιρανικής πλευράς.

Η νέα τοποθέτηση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, με την Τεχεράνη να διατηρεί σκληρή γραμμή απέναντι στην Ουάσινγκτον και να προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε νέα στρατιωτική επίθεση θα προκαλέσει ευρύτερη απάντηση.

Διαβάστε επίσης