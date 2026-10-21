Νετανιάχου: Έδωσα εντολή σε στρατό και Μοσάντ για την ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος

Snapshot Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έδωσε εντολή σε στρατό, Μοσάντ και υπηρεσίες ασφαλείας για την ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος.

Ο Νετανιάχου θεωρεί την ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος ως τη μοναδική λύση για την εξάλειψη της απειλής από την Τεχεράνη.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας προειδοποίησε ότι αν το Ιράν επιτεθεί στο Ισραήλ, το Ιράν θα καταστραφεί.

Οι δηλώσεις Νετανιάχου για το Ιράν έχουν σκληρύνει, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έχει αποτρέψει την επανέναρξη στρατιωτικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές.

Ο Νετανιάχου ευχαρίστησε τον Τραμπ για τη στήριξή του και τόνισε την ανάγκη να ολοκληρωθεί η αποστολή εξάλειψης της ιρανικής απειλής. Snapshot powered by AI

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, που πραγματοποιεί προεκλογική εκστρατεία ενόψει των βουλευτικών εκλογών στα τέλη Οκτωβρίου, δήλωσε σήμερα ότι η ανατροπή του καθεστώτος του Ιράν είναι η μοναδική επιλογή για να εξαλειφθεί η απειλή εκ μέρους της Τεχεράνης.

«Δεν υπάρχει παρά μόνο ένας τρόπος για να εξαλειφθεί αυτή η απειλή, μια και καλή: η ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος. Αυτή την εντολή έδωσα στον στρατό, στη Μοσάντ και τις υπηρεσίες ασφαλείας» είπε ο Νετανιάχου μιλώντας σε μια συγκέντρωση υποστηρικτών του στην Ντιμόνα.

Εδώ και χρόνια ο Νετανιάχου κατηγορεί την Τεχεράνη ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. «Το ιρανικό καθεστώς δεν πήρε το μάθημα», πρόσθεσε. Ο σημερινός ανώτατος ηγέτης, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, «αποφάσισε να ακολουθήσει τα χνάρια του πατέρα του», ο οποίος σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου, «τράβηξε την περόνη της χειροβομβίδας και το Ιράν προσπαθεί και πάλι να αναπτύξει φονικές βόμβες», υποστήριξε.

«Το ιρανικό καθεστώς είναι πιο αδύναμο από ποτέ και εκτιμούμε ότι αυτή η αδυναμία θα μπορούσε να το ωθήσει να λάβει τα πιο ακραία μέτρα, ακόμη και κατά του Ισραήλ. Αν το Ιράν επιτεθεί στο Ισραήλ, θα καεί το Ιράν!» είπε από την πλευρά του ο υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατς σε μια στρατιωτική τελετή.

Την Τρίτη, ευχαριστώντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ για τη στήριξή του ενόψει των εκλογών, ο Νετανιάχου απευθύνθηκε στον Τραμπ λέγοντας «Ντόναλντ, έχουμε μια αποστολή να ολοκληρώσουμε», αναφερόμενος στην προεκλογική υπόσχεσή του «να εξαλείψει την ιρανική απειλή».

Τις τελευταίες εβδομάδες οι δηλώσεις του Νετανιάχου για το Ιράν έχουν σκληρύνει, παράλληλα με τις απειλές του Τραμπ να ξαναρχίσει τον πόλεμο εναντίον της Τεχεράνης. Σύμφωνα με ένα άρθρο της εφημερίδας Financial Times, ο Νετανιάχου είχε διατάξει τον ισραηλινό στρατό να ξαναρχίσει τα πλήγματα εναντίον του Ιράν αυτόν τον μήνα, αλλά ο Τραμπ εμπόδισε την υλοποίηση αυτού του σχεδίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει δημοσίως ότι δεν σκοπεύει να ξαναρχίσει τις εχθροπραξίας πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.