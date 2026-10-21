Financial Times: Ο Νετανιάχου ήταν έτοιμος να χτυπήσει το Ιράν - Τον σταμάτησε ο Τραμπ

Snapshot Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου πιέζει για επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν με στόχο πυρηνικές εγκαταστάσεις και άλλες υποδομές.

Το σχέδιο για πολυήμερους βομβαρδισμούς τον Οκτώβριο δεν υλοποιήθηκε λόγω αντίθεσης του Ντόναλντ Τραμπ πριν τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.

Η προετοιμασία νέας επιχείρησης στοχεύει επίσης σε πολιτική πίεση προς το Ιράν για διαπραγματεύσεις σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ και το πυρηνικό πρόγραμμα.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ επισκέφθηκε το Ισραήλ όπου παρουσιάστηκε επικαιροποιημένος κατάλογος στόχων στο Ιράν, ενώ η αμερικανική πλευρά ξεκαθαρίζει ότι δεν θα επιτεθεί πριν τις εκλογές.

Η αυξημένη επιφυλακή στο Ισραήλ και η ακύρωση στρατιωτικών αδειών σχετίζονται με τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου και τις ανησυχίες για πιθανή σύγκρουση που θα μπορούσε να επηρεάσει τη δημοκρατική διαδικασία. Snapshot powered by AI

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου πιέζει για την επανέναρξη των εκτεταμένων στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, έχοντας ζητήσει από τον ισραηλινό στρατό να προετοιμάσει νέα επίθεση, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει τη Μέση Ανατολή ξανά σε πόλεμο ευρείας κλίμακας.

Σύμφωνα με τρεις πηγές που επικαλείται η εφημερίδα, ο ισραηλινός στρατός είχε καταρτίσει σχέδιο πολυήμερων βομβαρδισμών για το Σαββατοκύριακο της 10ης Οκτωβρίου. Στους πιθανούς στόχους περιλαμβάνονταν πυρηνικές εγκαταστάσεις, υποδομές ηλεκτροδότησης και άλλοι στόχοι που συνδέονται με το ιρανικό καθεστώς. Η επιχείρηση τελικά δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να αντιτάχθηκε στην επανέναρξη του πολέμου πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, στις 3 Νοεμβρίου.

Οι δύο ηγέτες, ωστόσο, εξακολουθούν να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας επίθεσης, υποστηρίζοντας ότι ΗΠΑ και Ισραήλ πρέπει να ολοκληρώσουν τις στρατιωτικές τους επιδιώξεις απέναντι στην Τεχεράνη. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το σχέδιο που εξετάστηκε τον Οκτώβριο προέβλεπε βομβαρδισμούς μεγαλύτερης έντασης από εκείνους της κοινής αμερικανοϊσραηλινής επιχείρησης που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο.

Δεν έχει διευκρινιστεί εάν οι ΗΠΑ θα συμμετείχαν άμεσα σε μια νέα επιχείρηση. Ωστόσο, πηγή με γνώση των σχεδιασμών εκτίμησε ότι ένα νέο κύμα επιθέσεων από κοινού με την Ουάσιγκτον δεν μπορεί να αποκλειστεί τις επόμενες εβδομάδες.

«Ή θα υπάρξει συμφωνία ή επίθεση», ανέφερε χαρακτηριστικά, συνδέοντας την αμερικανική στρατηγική με την προσπάθεια να εξαναγκαστεί το Ιράν σε συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ και το πυρηνικό του πρόγραμμα, με στόχο τον οριστικό τερματισμό του πολέμου.

Νέοι στόχοι και διπλωματικές πιέσεις

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, επισκέφθηκε τη Δευτέρα το Ισραήλ, όπου συναντήθηκε με τον Νετανιάχου και άλλους ανώτερους αξιωματούχους, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, Ισραηλινοί αξιωματούχοι παρουσίασαν επικαιροποιημένο κατάλογο στόχων στο Ιράν, ο οποίος βασίζεται σε νεότερα στοιχεία των υπηρεσιών πληροφοριών και περιλαμβάνει υποδομές που δεν είχαν πληγεί στις προηγούμενες επιθέσεις.

Μία από τις πηγές, πάντως, εκτίμησε ότι η προετοιμασία της επιχείρησης θα μπορούσε να αποσκοπούσε και στην άσκηση πίεσης προς την Τεχεράνη κατά τις διαπραγματεύσεις. Η τελική απόφαση για την επανέναρξη των επιθέσεων θα ανήκει στον Αμερικανό πρόεδρο.

Από την πλευρά του Λευκού Οίκου, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Άννα Κέλι δήλωσε ότι το Ιράν βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, τόσο οικονομικά όσο και στρατιωτικά. Υποστήριξε ακόμη ότι οι αμερικανικές προσπάθειες για τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών και τη διασφάλιση των εξαγωγών πετρελαίου από τον Κόλπο μέσω των Στενών του Ορμούζ αποδίδουν, ξεκαθαρίζοντας ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να επιτεθούν στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές.

Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός παραμένει σε αυξημένη επιφυλακή εδώ και εβδομάδες. Σε μια ασυνήθιστη κίνηση, ακυρώθηκαν οι άδειες όλων των στρατιωτικών από την Πέμπτη έως τις βουλευτικές εκλογές του Ισραήλ, που έχουν προγραμματιστεί για τις 27 Οκτωβρίου.

Ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού, Εγιάλ Ζαμίρ, δήλωσε ότι το μέτρο αποσκοπεί στη διασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας.

Το Axios είχε μεταδώσει την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο Τραμπ και ο Νετανιάχου συζήτησαν το ενδεχόμενο επανέναρξης των μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεων πριν από τις εκλογές στις δύο χώρες. Αμερικανός αξιωματούχος, ωστόσο, διέψευσε ότι πραγματοποιήθηκε τέτοια συνομιλία.

Οι απειλές Τραμπ και το εκλογικό διακύβευμα στο Ισραήλ

Η ρητορική των δύο ηγετών απέναντι στο Ιράν έχει ενταθεί τις τελευταίες ημέρες. Την Κυριακή, ο Τραμπ εξέφρασε δημόσια τη στήριξή του στην προσπάθεια επανεκλογής του Νετανιάχου, προειδοποιώντας ότι, εάν το Ισραήλ δεν έχει τον «σωστό ηγέτη», οι ΗΠΑ θα αναγκαστούν να αντιμετωπίσουν μόνες τους την Ισλαμική Δημοκρατία, κάτι που, όπως είπε, δεν επιθυμεί.

Παράλληλα, απείλησε με νέες επιθέσεις, δηλώνοντας ότι, εάν το Ιράν δεν αλλάξει γρήγορα στάση, ΗΠΑ και Ισραήλ θα ολοκληρώσουν σύντομα τη στρατιωτική επιχείρηση.

Τη Δευτέρα, ο Νετανιάχου δημοσίευσε βίντεο από ισραηλινή αεροπορική βάση, στο οποίο συνομιλεί τηλεφωνικά με τον Αμερικανό πρόεδρο. «Ντόναλντ, είπες ότι έχουμε μια δουλειά να ολοκληρώσουμε και θα την ολοκληρώσουμε μαζί», ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Ο Τραμπ απάντησε χαρακτηρίζοντάς τον «μεγάλο πολεμιστή» και προσθέτοντας ότι σύντομα θα το αποδείξουν.

Ο Νετανιάχου αντιμετωπίζει δύσκολη εκλογική αναμέτρηση, καθώς οι επερχόμενες εκλογές αποτελούν την πρώτη μεγάλη δοκιμασία της πολιτικής του θέσης μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και τους πολέμους που ακολούθησαν στην περιοχή.

Οι περισσότερες δημοσκοπήσεις στο Ισραήλ εμφανίζουν το μπλοκ της αντιπολίτευσης να προηγείται οριακά του κυβερνητικού συνασπισμού της Δεξιάς και της ακροδεξιάς, χωρίς ωστόσο καμία πλευρά να εξασφαλίζει σαφή κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας, νυν και πρώην, εκφράζουν ανησυχία για το ενδεχόμενο έναρξης πολέμου τόσο κοντά στις εκλογές, εκτιμώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να επηρεάσει σοβαρά την ομαλή λειτουργία της δημοκρατικής διαδικασίας, ακόμη και αν οι επιχειρήσεις ξεκινούσαν μετά την ψηφοφορία.

Η συγκρότηση νέας κυβέρνησης αναμένεται να απαιτήσει εβδομάδες δύσκολων διαπραγματεύσεων. Στο διάστημα αυτό, ο Νετανιάχου θα παραμείνει υπηρεσιακός πρωθυπουργός, διατηρώντας τις θεσμικές αρμοδιότητες για τη λήψη αποφάσεων ασφαλείας, ακόμη και σε περίπτωση εκλογικής ήττας.

Μια νέα μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά του Ιράν, πάντως, θα αποτελούσε εξέλιξη χωρίς πολλά ιστορικά προηγούμενα για το Ισραήλ. Παραμένει επίσης αβέβαιο πώς θα αντιδρούσε η στρατιωτική ηγεσία σε ενδεχόμενη εντολή για επανέναρξη των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τους Financial Times, πρόσωπα που πρόσκεινται στον Νετανιάχου έχουν αναλάβει την ηγεσία των υπηρεσιών πληροφοριών Σιν Μπετ και Μοσάντ, ενώ το κύρος της στρατιωτικής ηγεσίας έχει δεχθεί πλήγμα μετά τις αποτυχίες που συνδέθηκαν με την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και την κριτική που δέχεται από μέσα ενημέρωσης της ισραηλινής Δεξιάς.

«Όλα είναι πιθανά με αυτή την κυβέρνηση. Τίποτα δεν θα με εξέπληττε», δήλωσε πηγή που γνωρίζει τις προετοιμασίες για ενδεχόμενη επίθεση στο Ιράν.

Το ενδεχόμενο νέας σύγκρουσης δεν αφορά μόνο το Ισραήλ και το Ιράν. Θα μπορούσε να εμπλέξει εκ νέου αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις και αραβικές χώρες του Κόλπου, προκαλώντας παράλληλα νέα άνοδο στις διεθνείς τιμές ενέργειας, σε μια περίοδο κατά την οποία ο Τραμπ δέχεται πολιτικές πιέσεις για τη μείωση του κόστους των καυσίμων ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

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