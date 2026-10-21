Ιράν: «Οι ΗΠΑ πρέπει να δεχθούν τους όρους μας» για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ

Ο Αμπάς Αραγτσί δηλώνει ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να υποχωρήσει υπό την πίεση κυρώσεων ή στρατιωτικών απειλών

Γιάννης Φιλιππάκος

Ιράν: «Οι ΗΠΑ πρέπει να δεχθούν τους όρους μας» για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αγτσί δηλώνει ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι ΗΠΑ να αποδεχθούν τους όρους της Τεχεράνης.
  • Η Τεχεράνη ζητά από τις ΗΠΑ να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις που είχαν συμφωνηθεί στο μνημόνιο της Ισλαμαμπάντ, όπως η άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών και των περιορισμών στις εξαγωγές πετρελαίου.
  • Οι αμερικανοϊρανικές επαφές συνεχίζονται μέσω Πακιστάν και Κατάρ, αλλά παραμένουν σε αδιέξοδο λόγω διαφωνιών για το άνοιγμα των Στενών και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
  • Η Τεχεράνη δεν πρόκειται να υποχωρήσει υπό την πίεση κυρώσεων ή στρατιωτικών απειλών και επιμένει στη λύση μέσω διπλωματίας και διαπραγματεύσεων.
  • Το ιρανικό σχέδιο προβλέπει την πλήρη επαναλειτουργία των Στενών την έκτη ημέρα και την επανέναρξη των συνομιλιών την έβδομη, εφόσον υπάρξει συμφωνία.
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Το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ συνέδεσε ευθέως με την αποδοχή των όρων της Τεχεράνης από την Ουάσινγκτον ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, την ώρα που οι έμμεσες επαφές μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται μέσω Πακιστάν και Κατάρ.

«Η αμερικανική πλευρά πρέπει να αποδεχθεί τους όρους μας για να ανοίξουν τα Στενά στα πλοία», δήλωσε ο Αραγτσί σε συνέντευξή του στο ιρακινό δίκτυο Al-Iraqiya. Μέχρι να υπάρξει συμφωνία, πρόσθεσε, τα Στενά «θα παραμείνουν φυσικά κλειστά».

Ο Ιρανός υπουργός υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έχουν συμφωνήσει επί της αρχής με το λεγόμενο «Σχέδιο των Επτά Ημερών» που έχει καταθέσει η Τεχεράνη, ζήτησαν όμως να προστεθούν όροι για ζητήματα που είχαν τεθεί σε προηγούμενους γύρους διαπραγματεύσεων. Το ιρανικό σχέδιο προβλέπει πλήρη επαναλειτουργία των Στενών την έκτη ημέρα και επανέναρξη των συνομιλιών την έβδομη.

Οι όροι της Τεχεράνης

Η ιρανική πλευρά επιμένει ότι, πριν ανοίξει οποιαδήποτε συζήτηση για άλλα ζητήματα, οι ΗΠΑ θα πρέπει να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις που, σύμφωνα με την Τεχεράνη, είχαν αναληφθεί στο μνημόνιο της Ισλαμαμπάντ. Μεταξύ των βασικών απαιτήσεων που έχει θέσει το Ιράν περιλαμβάνονται η άρση του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, η άρση των περιορισμών στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου και ο τερματισμός των εχθροπραξιών στην περιοχή.

Ο Αραγτσί άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να τεθούν και άλλα θέματα στο τραπέζι σε μεταγενέστερο στάδιο των διαπραγματεύσεων, ξεκαθάρισε όμως ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αλλάξει στάση λόγω οικονομικών ή στρατιωτικών πιέσεων.

«Το Ιράν δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να παραδοθεί ούτε στις οικονομικές κυρώσεις ούτε στις στρατιωτικές απειλές. Η μόνη κατάλληλη λύση είναι η διπλωματία και μια συμφωνία μέσω διαπραγματεύσεων», ανέφερε.

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