Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν για τα υποθαλάσσια καλώδια στα Στενά του Ορμούζ

Νέα προειδοποίηση προς τις ΗΠΑ από τους Φρουρούς της Επανάστασης – «Αν η περιοχή γίνει ανασφαλής για το Ιράν, δεν θα υπάρχει ασφάλεια στην περιοχή»

Γιάννης Φιλιππάκος

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν για τα υποθαλάσσια καλώδια στα Στενά του Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν προειδοποιούν για τα υποθαλάσσια καλώδια επικοινωνιών που περνούν από τα Στενά του Ορμούζ ως κρίσιμη υποδομή.
  • Ο εκπρόσωπος των Φρουρών, ταξίαρχος Χοσεΐν Μοχεμπί, δήλωσε ότι αν η περιοχή γίνει ανασφαλής για το Ιράν, δεν θα υπάρχει ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή.
  • Σε περίπτωση νέας σύγκρουσης, οι ψηφιακές υποδομές όπως υποθαλάσσια καλώδια, κέντρα δεδομένων και εγκαταστάσεις τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να βρεθούν στο στόχαστρο.
  • Τα υποθαλάσσια καλώδια είναι ζωτικής σημασίας για τις τηλεπικοινωνίες και τις ψηφιακές υπηρεσίες των χωρών του Κόλπου και η ζημιά τους θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές διαταραχές.
  • Παρά τις εναλλακτικές χερσαίες συνδέσεις, μια σοβαρή βλάβη στα καλώδια θα επηρεάσει σημαντικά τις επικοινωνίες στην περιοχή.
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Στα υποθαλάσσια καλώδια επικοινωνιών που περνούν από τα Στενά του Ορμούζ αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, ταξίαρχος Χοσεΐν Μοχεμπί, στέλνοντας μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση νέας στρατιωτικής επίθεσης κατά του Ιράν.

«Επτά μεγάλα υποθαλάσσια καλώδια περνούν από τα Στενά του Ορμούζ», δήλωσε, σύμφωνα με το πρακτορείο Fars, υποστηρίζοντας ότι μέσω αυτών διακινείται μεγάλο μέρος των διαδικτυακών και εμπορικών δεδομένων.

«Αν η περιοχή γίνει ανασφαλής για το Ιράν, τότε δεν θα υπάρχει ασφάλεια στην περιοχή», ανέφερε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι κρίσιμες ψηφιακές υποδομές θα μπορούσαν να βρεθούν στο στόχαστρο σε περίπτωση νέας σύγκρουσης.

Στο στόχαστρο και οι ψηφιακές υποδομές

Δεν είναι η πρώτη φορά τις τελευταίες ημέρες που Ιρανοί αξιωματούχοι βάζουν στο κάδρο τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές του Κόλπου.

Ο Μοχσέν Ρεζαΐ, γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, είχε προειδοποιήσει ότι σε περίπτωση νέου πολέμου θα μπορούσαν να βρεθούν στο στόχαστρο υποθαλάσσια καλώδια, κέντρα δεδομένων και εγκαταστάσεις τεχνητής νοημοσύνης στην περιοχή. Ανάλογες προειδοποιήσεις έχουν διατυπωθεί και από μέσα ενημέρωσης που πρόσκεινται στους Φρουρούς της Επανάστασης.

Τα υποθαλάσσια καλώδια αποτελούν κρίσιμη υποδομή για τις τηλεπικοινωνίες και τις ψηφιακές υπηρεσίες των κρατών του Κόλπου, μεταφέροντας δεδομένα που χρησιμοποιούνται από τράπεζες, επιχειρήσεις, υπηρεσίες cloud και κρατικά δίκτυα.

Αρκετά καλωδιακά συστήματα διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, ενώ οι χώρες της περιοχής διαθέτουν και εναλλακτικές χερσαίες συνδέσεις. Μια σοβαρή ζημιά, ωστόσο, θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντικές διαταραχές στις επικοινωνίες, ανάλογα με την έκταση του πλήγματος και τις δυνατότητες αναδρομολόγησης της κίνησης.

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