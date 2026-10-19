Ιράν: Φωτιά σε τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ – «Προσέκρουσε σε νάρκη» λένε οι Φρουροί της Επανάστασης

Το IRGC υποστηρίζει ότι το πλοίο είχε απενεργοποιήσει τα συστήματα εντοπισμού του και κινούνταν σε μη εγκεκριμένη διαδρομή

Γιάννης Φιλιππάκος

Ιράν: Φωτιά σε τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ – «Προσέκρουσε σε νάρκη» λένε οι Φρουροί της Επανάστασης
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Δεξαμενόπλοιο τυλίχθηκε στις φλόγες στα Στενά του Ορμούζ μετά από πρόσκρουση σε θαλάσσια νάρκη, σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν (IRGC).
  • Το πλοίο είχε απενεργοποιήσει τα συστήματα εντοπισμού και κινούνταν σε διαδρομή που η Τεχεράνη θεωρεί μη εγκεκριμένη.
  • Το πλοίο μετέφερε περίπου δύο εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου και προκλήθηκε έκρηξη μετά την πρόσκρουση.
  • Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν ότι πλοία που απενεργοποιούν τα συστήματα πλοήγησης θα αντιμετωπίζονται αυστηρά.
  • Την ίδια ημέρα, δύο δεξαμενόπλοια έπιασαν φωτιά στα Στενά του Ορμούζ, χωρίς ανεξάρτητη επιβεβαίωση των ιρανικών ανακοινώσεων.
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Δεξαμενόπλοιο τυλίχθηκε στις φλόγες στα Στενά του Ορμούζ, με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) να υποστηρίζουν ότι το πλοίο προσέκρουσε σε θαλάσσια νάρκη ενώ διέσχιζε τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, το δεξαμενόπλοιο είχε απενεργοποιήσει τα συστήματα εντοπισμού και ραντάρ και επιχειρούσε να κινηθεί μέσω διαδρομής που η Τεχεράνη χαρακτηρίζει μη εγκεκριμένη.

Το ιρανικό πρακτορείο IRNA μετέδωσε ότι το πλοίο μετέφερε περίπου δύο εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου και ότι μετά την πρόσκρουση σημειώθηκε έκρηξη και εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Οι πληροφορίες για την πρόσκρουση σε νάρκη δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητη πηγή.

Προειδοποίηση από τους Φρουρούς της Επανάστασης

Το IRGC συνόδευσε την ανακοίνωση με νέα προειδοποίηση προς τα πλοία που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ και τον Περσικό Κόλπο.

Σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, όσα πλοία απενεργοποιούν τα συστήματα πλοήγησης και αναγνώρισής τους θα αντιμετωπίζονται «αυστηρά και αποφασιστικά».

Η Τεχεράνη έχει επιβάλει τους τελευταίους μήνες τους δικούς της περιορισμούς στη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, χαρακτηρίζοντας ορισμένες διαδρομές μη εγκεκριμένες και προειδοποιώντας ότι θα στραφεί εναντίον πλοίων που θεωρεί ότι παραβιάζουν τους περιορισμούς αυτούς.

Δύο δεξαμενόπλοια σε μία ημέρα

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι δύο δεξαμενόπλοια έπιασαν φωτιά το Σάββατο μετά από πρόσκρουση σε θαλάσσιες νάρκες κατά τη διέλευσή τους από τα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα, και τα δύο πλοία μετέφεραν περίπου δύο εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, ενώ το ένα ακινητοποιήθηκε μετά την έκρηξη. Και στην περίπτωση αυτή δεν υπήρξε ανεξάρτητη επιβεβαίωση των ιρανικών ανακοινώσεων.

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