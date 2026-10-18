«Είμαστε έτοιμοι για πόλεμο»: Ο νέος υπουργός Άμυνας του Ιράν απειλεί ΗΠΑ και Ισραήλ

Snapshot Ο Μεχρντάν Αχλαγκί διορίστηκεος υπουργός Άμυνας του Ιράν και απλησε με ευρείας κλίμακας στρατιωτική απάντηση τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Το Ιράν μεταφέρει τις εγκαταστάσεις παραγωγής όπλων σε οχυρωμένες θέσεις μέσα σε βουνά για καλύτερη προστασία.

Ο Αχλαγκί τόνισε ότι το Ιράν είναι έτοιμο για πόλεμο και προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση θα προκαλέσει βαριές απώλειες.

Η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή σε διπλωματικές διαπραγματεύσεις για τα Στενά του Ορμούζ με βάση ένα επταήμερο σχέδιο, που όμως απορρίφθηκε από τις ΗΠΑ.

Το Ιράν εντείνει τις επιθέσεις σε πετρελαιοφόρα στα Στενά του Ορμούζ και επιμένει ότι δεν θα υποχωρήσει υπό τις αμερικανικές κυρώσεις και απειλές. Snapshot powered by AI

Το Ιράν διόρισε την Κυριακή νέο υπουργό Άμυνας τον Μεχρντάντ Αχλαγκί, επί σειρά ετών ανώτερο στέλεχος της πυραυλικής βιομηχανίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Διαδέχεται τον ασκούντα χρέη υπουργό, ο οποίος είχε αναλάβει μετά τον θάνατο του προκατόχου του σε ισραηλινό πλήγμα τον Φεβρουάριο.

Λίγες ώρες μετά τον διορισμό του, ο Αχλαγκί απείλησε τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ με ευρείας κλίμακας στρατιωτική απάντηση.

Προειδοποίησε τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι οποιαδήποτε νέα επίθεση στο Ιράν θα μπορούσε να προκαλέσει βαριές απώλειες στις αμερικανικές δυνάμεις.

Ο 68χρονος Αχλαγκί διαδέχεται τον Ματζίντ Εμπν αλ Ρεζά, ο οποίος ασκούσε καθήκοντα υπουργού Άμυνας μετά τον θάνατο του Αζίζ Νασιρζαντέχ στα πρώτα ισραηλινά πλήγματα της 28ης Φεβρουαρίου, κατά την έναρξη της επιχείρησης «Βρυχώμενο Λιοντάρι». Οι Ιρανοί βουλευτές ενέκριναν τον διορισμό του με μεγάλη πλειοψηφία. Είχε προηγουμένως παρουσιάσει σχέδιο για την αποκατάσταση των στρατιωτικών βιομηχανικών υποδομών που υπέστησαν ζημιές στον πόλεμο, την επιτάχυνση της ανάπτυξης αμυντικών τεχνολογιών και τη διεύρυνση της συνεργασίας με ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Ο νέος υπουργός έχει εργαστεί επί δεκαετίες στην αμυντική βιομηχανία του Ιράν, κυρίως στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων, και του έχουν επιβληθεί αμερικανικές και ευρωπαϊκές κυρώσεις για τη δράση του. Στο παρελθόν ήταν επικεφαλής του βιομηχανικού ομίλου Shahid Bagheri, θυγατρικής του Οργανισμού Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας του Ιράν, αρμόδιας για την παραγωγή βαλλιστικών πυραύλων. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τον έθεσε υπό καθεστώς κυρώσεων τον Μάρτιο του 2007. Ακολούθησε το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών το 2008, το οποίο τον κατηγόρησε ότι επέβλεπε την καθημερινή λειτουργία του ομίλου και συμμετείχε σε διαπραγματεύσεις για την προμήθεια εξοπλισμού.

Τον Νοέμβριο του 2014, ο Αχλαγκί διορίστηκε επικεφαλής του Οργανισμού Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας του Ιράν, ο οποίος υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας. Έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον συνδέουν επίσης με ανώτερες διοικητικές θέσεις στον Οργανισμό Αμυντικών Βιομηχανιών του Ιράν, καθώς και με την ανάπτυξη πυραύλων, drones και άλλων στρατιωτικών τεχνολογιών.

Είναι πτυχιούχος Χημικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου Αμιρκαμπίρ και κάτοχος μεταπτυχιακού στη Στρατηγική Διοίκηση από το Πανεπιστήμιο Μαλέκ Αστάρ. Παρά τη μακρά σταδιοδρομία του, έχει διατηρήσει σχετικά χαμηλό δημόσιο προφίλ. Μεγάλο μέρος των διαθέσιμων πληροφοριών για το πρόσωπό του προέρχεται από στρατιωτικά αρχεία και έγγραφα επιβολής κυρώσεων.

«Θα δούμε πόσες σορούς θα απομακρύνει ο Τραμπ»

Μιλώντας στους βουλευτές μετά την έγκριση του διορισμού του, ο Αχλαγκί δήλωσε ότι εδώ και δεκαετίες αποτελεί πιθανό στόχο δολοφονίας.

«Βρίσκομαι στη λίστα δολοφονιών του εχθρού εδώ και 35 χρόνια», είπε. Προειδοποίησε ότι, εάν ο «αμερικανοϊσραηλινός εχθρός διαπράξει άλλο ένα λάθος», η απάντηση του Ιράν θα είναι «αιφνιδιαστική και εκτεταμένη».

Δεσμεύτηκε να ενισχύσει το περιφερειακό δίκτυο συμμαχικών ένοπλων οργανώσεων του Ιράν, το οποίο η Τεχεράνη αποκαλεί «άξονα της αντίστασης», και να αναδιαρθρώσει το υπουργείο Άμυνας ώστε να ανταποκρίνεται σε αυτό που περιέγραψε ως καθημερινές απειλές για την ασφάλεια.

Ο Αχλαγκί υποστήριξε επίσης ότι το Ιράν έχει ήδη λάβει μέτρα για να αντιμετωπίσει ενδεχόμενη αμερικανική επίθεση με τη βόμβα GBU-43/B, ευρύτερα γνωστή ως «Μητέρα όλων των βομβών», την οποία το δημοσίευμα περιγράφει ως την ισχυρότερη συμβατική βόμβα του αμερικανικού οπλοστασίου. Οι δηλώσεις του ακολούθησαν δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο Τραμπ εξετάζει τη χρήση του όπλου σε μελλοντικό πλήγμα κατά του Ιράν.

«Ο Τραμπ θα έπρεπε να σκέφτεται πώς θα απομακρύνει τους ανθρώπους του από την περιοχή σώους και αβλαβείς», προειδοποίησε ο Αχλαγκί. «Ας δοκιμάσει να ρίξει μία βόμβα και μετά θα δούμε πόσες σορούς θα χρειαστεί να απομακρύνει».

Ο νέος υπουργός Άμυνας υποστήριξε ακόμη ότι το Ιράν μεταφέρει τις εγκαταστάσεις στρατιωτικής παραγωγής σε καλύτερα προστατευμένες τοποθεσίες.

«Δεν χτίζουμε νέα εργοστάσια στις προηγούμενες θέσεις τους. Αντιθέτως, τα κατασκευάζουμε μέσα σε βουνά και σε οχυρωμένες, ασφαλείς εγκαταστάσεις», δήλωσε. «Με το δάχτυλο στη σκανδάλη, είμαστε έτοιμοι για πόλεμο εναντίον των σιωνιστών».

Υποσχέθηκε επίσης ότι ένα ιρανικής κατασκευής βαρύ μαχητικό αεροσκάφος θα πραγματοποιήσει την πρώτη του πτήση το επόμενο έτος, υποστηρίζοντας ότι θα είναι εξ ολοκλήρου εγχώριας παραγωγής.

Παραμένει στο τραπέζι το επταήμερο σχέδιο για τα Στενά του Ορμούζ

Παράλληλα με τις στρατιωτικές απειλές, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί δήλωσε την Κυριακή ότι παραμένει στο τραπέζι η πρόταση της Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ βάσει ενός επταήμερου σχεδίου, παρά την απόρριψή της από τον Τραμπ τον περασμένο μήνα.

«Η θέση μας είναι απολύτως σαφής. Την παρουσιάσαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες με τη μορφή ενός επταήμερου σχεδίου», δήλωσε ο Αραγτσί. «Εάν υπάρχει ειλικρίνεια από την αμερικανική πλευρά, ο δρόμος είναι σαφής: εφόσον εκπληρωθούν οι όροι, τα Στενά θα ανοίξουν ξανά την έκτη ημέρα και οι διαπραγματεύσεις θα επαναληφθούν την έβδομη».

Οι όροι του Ιράν περιλαμβάνουν την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού των λιμανιών του, την άρση των πετρελαϊκών κυρώσεων, την αποδέσμευση δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

Η Τεχεράνη επιδιώκει ουσιαστικά την επιστροφή στο πλαίσιο ενός μνημονίου συνεννόησης του Ιουνίου, βάσει του οποίου η Ουάσιγκτον είχε προσφέρει σημαντικές παραχωρήσεις. Ο Τραμπ, ωστόσο, δεν έχει δείξει ενδιαφέρον για επιστροφή σε εκείνη τη συμφωνία. Αντιθέτως, απαιτεί άμεσες παραχωρήσεις στο πυρηνικό πρόγραμμα, τις οποίες το Ιράν αρνείται να κάνει.

Εν μέσω του διπλωματικού αδιεξόδου, το Ιράν έχει εντείνει αυτόν τον μήνα τις επιθέσεις σε πετρελαιοφόρα και εμπορικά πλοία που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ υπό την προστασία επιχείρησης με επικεφαλής τις ΗΠΑ. Επιδιώκει έτσι να διαταράξει τη ναυσιπλοΐα στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο. Οι τιμές των καυσίμων παραμένουν υψηλές, παρά τις δηλώσεις του Τραμπ ότι τα Στενά είναι πλήρως ανοικτά.

Ο αμερικανικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών παραμένει επίσης σε ισχύ, επιβαρύνοντας περαιτέρω την ήδη επιδεινούμενη οικονομία του Ιράν. Ο Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να επαναλάβει τα στρατιωτικά πλήγματα μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ. Το ενδεχόμενο αυτό ενισχύει την προοπτική επανέναρξης των συγκρούσεων, εάν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις.

Ο Αραγτσί επέμεινε την Κυριακή ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να παραδοθεί σε ένα τέτοιο σενάριο.