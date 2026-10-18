Η Τεχεράνη προτρέπει τις ΗΠΑ να αποδεχθούν την ιρανική πρόταση για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Οι όροι του Ιράν περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα λιμάνια της χώρας

Δημήτρης Δρίζος, Επιμέλεια

Η Τεχεράνη προτρέπει τις ΗΠΑ να αποδεχθούν την ιρανική πρόταση για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Ιρανική πρόταση για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ εντός επτά ημερών παραμένει ενεργή και αναμένει αποδοχή από τις ΗΠΑ.
  • Οι όροι του Ιράν περιλαμβάνουν άρση του αμερικανικού αποκλεισμού λιμανιών, κατάργηση κυρώσεων πετρελαίου και τερματισμό εχθροπραξιών στην περιοχή.
  • Η Ουάσινγκτον έχει απαντήσει, αλλά οι διαπραγματεύσεις έχουν βαλτώσει λόγω μη αποδοχής όλων των όρων του Ιράν.
  • Κεντρικό σημείο διαφωνίας είναι η απαίτηση των ΗΠΑ να συζητηθεί πρώτα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
  • Εάν οι ΗΠΑ αποδεχθούν τους όρους, το άνοιγμα των Στενών θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέσα σε έξι ημέρες με άμεση επανέναρξη συνομιλιών.
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Η πρόταση του Ιράν προς τις ΗΠΑ για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ εντός επτά ημερών παραμένει στο τραπέζι, δήλωσε σήμερα σε ιρανικά μέσα ενημέρωσης ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Το Ιράν παρουσίασε την πρότασή του στα μέσα Σεπτεμβρίου, μετά την κατάρρευση μιας προσωρινής εκεχειρίας. Η Τεχεράνη γνωστοποίησε αργότερα ότι έλαβε απάντηση από τις ΗΠΑ, ωστόσο ο επικεφαλής ασφαλείας του Ιράν δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν βαλτώσει, καθώς η Ουάσινγκτον δεν αναφέρθηκε και τους επτά όρους που τέθηκαν για το άνοιγμα των Στενών.

«Η θέση μας είναι σαφής και βασίζεται στην πρόταση των επτά ημερών που καταθέσαμε στις ΗΠΑ. Μας διαβίβασαν σχόλια, τα οποία εξετάζουμε, αλλά η πρότασή μας παραμένει στο τραπέζι. Αν υπάρχει έστω και λίγη ειλικρίνεια από την πλευρά των ΗΠΑ, που δεν υπάρχει, τότε ο δρόμος για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ είναι προφανής», δήλωσε ο Αραγτσί, ο οποίος βρίσκεται στη Βαγδάτη για τη σύνοδο του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας.

Οι όροι του Ιράν περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα λιμάνια της χώρας, την κατάργηση αμερικανικών κυρώσεων στις εξαγωγές πετρελαίου, καθώς και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα περιφερειακά μέτωπα.

Εάν η Ουάσιγκτον αποδεχθεί τους όρους της Τεχεράνης, τα Στενά θα μπορούσαν να ανοίξουν ξανά εντός έξι ημερών, με τις συνομιλίες να επαναλαμβάνονται την επόμενη κιόλας ημέρα, ανέφερε ο Ιρανός ΥΠΕΞ.

Ένα κεντρικό σημείο διαφωνίας αποτελεί η επιμονή της Ουάσιγκτον να τεθεί εξαρχής στο τραπέζι το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

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