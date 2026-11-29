Εξήντα χρόνια μετά το 1-2-3 του GT40 στις 24 Ώρες του Le Mans, η Ford παρουσίασε στο Ντιτρόιτ το αγωνιστικό με το οποίο θα διεκδικήσει ξανά την πρώτη θέση της γενικής κατάταξης. Το νέο GT41 έχει ατμοσφαιρικό V8 5.400 κυβικών και το 2027 θα αγωνιστεί στην κατηγορία Hypercar, σε ολόκληρη τη σεζόν του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Αντοχής της FIA (WEC).

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας