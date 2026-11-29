Ford: Με το νέο GT41 διεκδικεί την 5η νίκη της στο Le Mans
Για την πρώτη δημόσια εμφάνιση του GT41, η Ford επέλεξε το Ford Field, το γήπεδο όπου οι Detroit Lions υποδέχθηκαν τους Chicago Bears
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Εξήντα χρόνια μετά το 1-2-3 του GT40 στις 24 Ώρες του Le Mans, η Ford παρουσίασε στο Ντιτρόιτ το αγωνιστικό με το οποίο θα διεκδικήσει ξανά την πρώτη θέση της γενικής κατάταξης. Το νέο GT41 έχει ατμοσφαιρικό V8 5.400 κυβικών και το 2027 θα αγωνιστεί στην κατηγορία Hypercar, σε ολόκληρη τη σεζόν του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Αντοχής της FIA (WEC).
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